يمكن أن تقلل الفاكهة الشائعة المجففة مع كمية غير متوقعة من البروتين

عندما نفكر في الفاكهة – المجففة أو غير ذلك – لا يتبادر محتوى البروتين دائمًا على الفور. ومع ذلك ، اتضح أن بعض الفواكه مرتفعة نسبيا في البروتين مقارنة مع الآخرين. قد تفاجأ أيضًا بمعرفة أن إحدى تلك الثمار ذات البروتين الأعلى ربما تكون طعامًا على دراية به بالفعل: الزبيب. نعم ، يوفر هذا العلاج اللذيذ الصغير ما يقرب من 1 جرام من البروتين لكل 1 أونصة.
كما أن الزبيب يوفرون أيضًا عندما يتعلق الأمر بفوائدهم الصحية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 المنشورة في العناصر الغذائية ، على الرغم من وجود محتوى سكر بنسبة 60 ٪ ، فإن الزبيب مرتفع في الألياف حتى تبقيك على وشك الانتقال لفترة أطول ، وبالتالي تقليل الشهية. كما أنها chockfull من مضادات الأكسدة التي تسهم في صحة القلب. قد تساعد أيضًا في الحفاظ على البكتيريا المسببة للتجويف قيد الفحص وحتى تلعب دورًا في منع مرض السرطان ومرض الزهايمر.
إذا لم يكن ذلك كافياً لإلهامك للوصول إلى حفنة من الزبيب ، فإن محتوى الألياف الخاص بهم يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول في خفض الكوليسترول. هذا ، بالطبع ، هو أخبار رائعة لأولئك الذين لديهم أسنان حلوة يحتاجون إلى الحصول على مستوى الكوليسترول في النطاق الصحي. في الواقع ، يسرد أطباء القلب الزبيب بين الوجبات الخفيفة الصحية المفضلة لديهم-وهذا يقول شيئًا حقًا. بمعنى آخر ، اعتمادًا على أهدافك ومخاوفك الصحية ، قد يكون الزبيب هو العلاج المثالي للوصول إليه بين الوجبات.
كيف تساعد الزبيب في خفض نسبة الدم وضغط الدم
عندما يتعلق الأمر بخفض الكوليسترول في الكوليسترول ، فإن الألياف القابلة للذوبان في الزبيب هي التي يمكن أن تخفض LDL ، والمعروفة أيضًا باسم الكوليسترول “السيئ”. وجدت دراسة أجريت عام 2008 المنشورة في الدهون والمرض الصحي أن الزبيب لا يساعد فقط في تقليل فرص الأمراض المتعلقة بالقلب ، ولكن عند الجمع بين المشي المنتظم ، فإنه يزيد من فرصة الفرد في تجنب مشاكل القلب والأوعية الدموية المستقبلية.
وقال لاسي بوتوك ، وهو اختصاصي التغذية المسجل في التدريب على التغذية التغذية ، لـ Health Digest: “البوتاسيوم والألياف من العناصر الغذائية المهمة للصحة العامة وخاصةً السيطرة على ضغط الدم”. “هناك أدلة واعدة على أن اتباع نظام غذائي أعلى من الألياف يساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي وتقليل خطر أحداث القلب والأوعية الدموية.”
استمر Puttuck لشرح أن البوتاسيوم قد تم ربطه أيضًا بالتحكم في ضغط الدم والحفاظ عليه في النطاق الصحي ، طالما كنت تأكل الكمية اليومية الموصى بها. وقال بوتوك: “إن المدخول الموصى به للألياف يتراوح من 25 إلى 35 جرامًا يوميًا ، ويوصى على تناول البوتاسيوم على 2600-3400 ملغ يوميًا” ، مضيفًا أن الزبيب إضافة رائعة إلى أي نظام غذائي صحي بسبب هذه العناصر الغذائية الصديقة للقلب.
من السهل أيضًا استهلاكها. يمكنك أن تأكلها مباشرة من الصندوق أو رميها في دقيق الشوفان الصباحي لبدء يومك في ملاحظة صحية.
كيف تأكل الزبيب بمسؤولية
ومع ذلك ، على عكس بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها وتناولها ، يجب استهلاك الزبيب باعتدال بسبب محتوى السعرات الحرارية. كما لا ينبغي أن يكون الزبيب مصدرك الوحيد للألياف والبوتاسيوم ، وفقًا لـ Puttuck. وقال بوتوك: “الأكل (الزبيب) كل يوم كجزء من خطة الوجبة المتوازنة يمكن أن يزيد من تناول هذه العناصر الغذائية الرئيسية بطريقة لذيذة وسهلة”. “الزبيب محمولة وبسيطة لتناول وجبة خفيفة سريعة أثناء التنقل ويمكن أن تكون جزءًا لا يتجزأ من خطة الأكل الصحي.”
نظرًا لأن اتباع نظام غذائي صحي يدور حول إبقاء الأمور بشكل جيد ، إذا كنت تتطلع إلى إضافة المزيد من البوتاسيوم إلى تناولك اليومي ، ثم انتقل إلى الخضار الجذرية والفطر والبروكلي ، وبالطبع الموز. يمكنك أيضًا إضافة عصائر مثل الطماطم والبرتقال والجريب فروت إلى تلك القائمة أيضًا. أما بالنسبة للألياف ، فإن المعهد الوطني للسرطان ، يقترح النخالة والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس ، وإذا كنت تريد أن تكون تناول الألياف على الجانب الأكثر حلاوة ، فإن زبدة الفول السوداني مصدر جيد أيضًا.