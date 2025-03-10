يمكن أن تقلل الفاكهة الشائعة المجففة مع كمية غير متوقعة من البروتين

عندما نفكر في الفاكهة – المجففة أو غير ذلك – لا يتبادر محتوى البروتين دائمًا على الفور. ومع ذلك ، اتضح أن بعض الفواكه مرتفعة نسبيا في البروتين مقارنة مع الآخرين. قد تفاجأ أيضًا بمعرفة أن إحدى تلك الثمار ذات البروتين الأعلى ربما تكون طعامًا على دراية به بالفعل: الزبيب. نعم ، يوفر هذا العلاج اللذيذ الصغير ما يقرب من 1 جرام من البروتين لكل 1 أونصة.

كما أن الزبيب يوفرون أيضًا عندما يتعلق الأمر بفوائدهم الصحية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 المنشورة في العناصر الغذائية ، على الرغم من وجود محتوى سكر بنسبة 60 ٪ ، فإن الزبيب مرتفع في الألياف حتى تبقيك على وشك الانتقال لفترة أطول ، وبالتالي تقليل الشهية. كما أنها chockfull من مضادات الأكسدة التي تسهم في صحة القلب. قد تساعد أيضًا في الحفاظ على البكتيريا المسببة للتجويف قيد الفحص وحتى تلعب دورًا في منع مرض السرطان ومرض الزهايمر.

إذا لم يكن ذلك كافياً لإلهامك للوصول إلى حفنة من الزبيب ، فإن محتوى الألياف الخاص بهم يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول في خفض الكوليسترول. هذا ، بالطبع ، هو أخبار رائعة لأولئك الذين لديهم أسنان حلوة يحتاجون إلى الحصول على مستوى الكوليسترول في النطاق الصحي. في الواقع ، يسرد أطباء القلب الزبيب بين الوجبات الخفيفة الصحية المفضلة لديهم-وهذا يقول شيئًا حقًا. بمعنى آخر ، اعتمادًا على أهدافك ومخاوفك الصحية ، قد يكون الزبيب هو العلاج المثالي للوصول إليه بين الوجبات.