يمكن أن تقلل فاكهة النشوية العالية في المغنيسيوم من ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة (وزارة الزراعة الأمريكية) ، لم يحصل معظم البالغين على ما يكفي من المغنيسيوم بين عامي 2013 و 2016. في ذلك الوقت ، كان الرجل العادي يستهلك 344 ملليغرام من المغنيسيوم يوميًا ؛ استغرقت المرأة العادية أقل من 270 ملليغرام. هذه الأرقام أقل من القيم اليومية الموصى بها من 400 إلى 420 ملليغرام (الذكور البالغين) و 310 إلى 320 ملليغرام (الإناث البالغة). كما أشاروا إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون عرضة لخطر التعب ، والتشنج ، وشذوذ إيقاع القلب ، والنوبات. (إليك بعض من أكبر علامات التحذير من نقص المغنيسيوم.)
في الآونة الأخيرة ، كان Tiktok يتجول في الفوائد الصحية المتوقعة للمغنيسيوم. (Sleepy Girl Mocktail ، أي شخص؟) مع وضع ذلك في الاعتبار ، يبدو أن المزيد من الناس يدركون فوائد إضافة المزيد من المغنيسيوم إلى وجباتهم الغذائية ، لأنه معدن أساسي لا يمكن للجسم إنتاجه بمفرده. إذا كنت تفضل تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بدلاً من تناول مكملات المغنيسيوم ، ففكر في إضافة الموز إلى صحنك. الموز هي ثمار نشوة تبدو مخادعة مثل موز “الحلوى” الأصفر (بعد كل شيء ، إنها جزء من عائلة الموز) ، لكنها ليست حلوة للغاية. لهذا السبب عادةً ما يتم طهيهم (على سبيل المثال ، خبز أو مغلي أو مقلي) بدلاً من أكله.
الموز هي مصدر قوي للبوتاسيوم
الموز المليئة بالمغنيسيوم: يوفر كوب واحد من شرائح الموز 53 ملليغرام من المغنيسيوم. إذا كنت تواجه صعوبة في مواجهة تناول المغنيسيوم اليومي الموصى بها ، فيمكنك بسهولة تحقيق ذلك عن طريق إضافة وجبة من الموز المهروسة أو المحمصة إلى نظامك الغذائي كوجبة خفيفة أو طبق جانبي.
بصرف النظر عن المغنيسيوم ، تحتوي الموز على العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تمنح نظام القلب والأوعية الدموية دفعة إضافية. هذه هي البوتاسيوم (721 ملليغرام لكوب واحد من الموز) والألياف (2.52 جرام لكل كوب) ، وكلاهما يمكن أن يقلل من مستويات ضغط الدم.
يشتهر البوتاسيوم بالحصول على فائض من الصوديوم من جسمك. إن وجود الكثير من الصوديوم في جسمك يمكن أن يرفع فرصك في ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك ، يمكن أن يساعدك تناول ما يكفي من البوتاسيوم كل يوم في تنظيم مستويات ضغط الدم. (هناك خارقة أخرى سهلة على الأطعمة لخفض ضغط الدم الذي قد يعمل مع زيادة استهلاكك للنباتات ، بما في ذلك استخدام المزيد من التوابل.)
توفر الموز أيضًا الألياف الغذائية
مثل البوتاسيوم ، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الموز في التحكم في ارتفاع ضغط الدم. درس مراجعة 2023 في Cureus تأثير تناول الألياف على ضغط الدم في 11 دراسة ووجدت أنه مع ارتفاع استهلاك الألياف الغذائية ، انخفضت قراءات ضغط الدم. وفي الوقت نفسه ، لاحظت مراجعة 2024 في ارتفاع ضغط الدم أنه لكل زيادة 5 غرام في تناول الألياف فوق القيم الموصى بها ، يمكن للأفراد توقع انخفاض متواضع ولكن قابل للقياس في أعداد ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.
هذا لا يعني أن الموز الكمال ، رغم ذلك. قد يكون الجانب السلبي الأكثر شهرة هو محتوى الكربوهيدرات. لكل كوب من الموز التي تستمتع بها ، ستحصل على 47.2 جرام من الكربوهيدرات. وبالتالي ، إذا كنت تقتصر على الكربوهيدرات الخاصة بك بشكل عرضي أو تتابع بشكل صارم اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، فقد تحتاج إلى تقييد عدد الموانئ التي تتناولها. بعد كل شيء ، تتصدر بعض قيود الكربوهيدرات في الخطط المنخفضة الكربوهيدرات عند 50 جرامًا كل يوم ، لذلك قد تضطر إلى جعل المصنوع من المصنوعات عرضية في بعض الأحيان إذا كنت تتابع نمط حياة منخفض الكربوهيدرات.