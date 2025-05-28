يمكن أن تقلل فاكهة النشوية العالية في المغنيسيوم من ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة (وزارة الزراعة الأمريكية) ، لم يحصل معظم البالغين على ما يكفي من المغنيسيوم بين عامي 2013 و 2016. في ذلك الوقت ، كان الرجل العادي يستهلك 344 ملليغرام من المغنيسيوم يوميًا ؛ استغرقت المرأة العادية أقل من 270 ملليغرام. هذه الأرقام أقل من القيم اليومية الموصى بها من 400 إلى 420 ملليغرام (الذكور البالغين) و 310 إلى 320 ملليغرام (الإناث البالغة). كما أشاروا إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون عرضة لخطر التعب ، والتشنج ، وشذوذ إيقاع القلب ، والنوبات. (إليك بعض من أكبر علامات التحذير من نقص المغنيسيوم.)

في الآونة الأخيرة ، كان Tiktok يتجول في الفوائد الصحية المتوقعة للمغنيسيوم. (Sleepy Girl Mocktail ، أي شخص؟) مع وضع ذلك في الاعتبار ، يبدو أن المزيد من الناس يدركون فوائد إضافة المزيد من المغنيسيوم إلى وجباتهم الغذائية ، لأنه معدن أساسي لا يمكن للجسم إنتاجه بمفرده. إذا كنت تفضل تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بدلاً من تناول مكملات المغنيسيوم ، ففكر في إضافة الموز إلى صحنك. الموز هي ثمار نشوة تبدو مخادعة مثل موز “الحلوى” الأصفر (بعد كل شيء ، إنها جزء من عائلة الموز) ، لكنها ليست حلوة للغاية. لهذا السبب عادةً ما يتم طهيهم (على سبيل المثال ، خبز أو مغلي أو مقلي) بدلاً من أكله.