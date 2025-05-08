يمكن أن تقلل فاكهة صغيرة الحجم من خطر الإصابة بالسرطان

في الولايات المتحدة ، سيحصل حوالي أربعة من كل 10 أشخاص على تشخيص للسرطان خلال حياتهم ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. (اقرأ هذا لمعرفة أكبر عوامل الخطر للسرطان ، وفقًا لدراسة جديدة نسبيًا). إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، فقد يساعد تناول الأطعمة التي تقاتل السرطان-وتشمل القائمة التوت Goji ، وهو توت منخفض السعرات الحرارية المنخفضة من آسيا التي يمكن أن تساعدك أيضًا على النوم.
على الرغم من أن التوت الطازج من الصعب العثور عليه في أمريكا الشمالية ، إلا أنها متوفرة بوفرة في المتاجر وعبر الإنترنت في شكل مجفف. وما يفتقرون إليه في الحجم ، فهي تعوض عن المواد الغذائية التي يحتمل أن تحدد السرطان. على سبيل المثال ، تحتوي خمس ملاعق كبيرة من التوت غير المحلى المجفف على 3.64 ملليغرام من الألياف و 7500 وحدة دولية من فيتامين أ. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد الألياف في حماية الأمعاء والأمعاء من السرطان عن طريق تعزيز الهضم القوي والفعال.
إمكانات غذائية وظيفية قوية
يمكن أن يكون لوجود الألياف وحدها تأثير قابل للقياس على تطور السرطانات المتعلقة بالمعدة والأمعاء. نظرت مراجعة 2023 في المواد الغذائية في العلاقة بين الألياف ومجموعة متنوعة من السرطانات ووجدت أدلة داعمة على أن زيادة استهلاك الألياف يمكن أن تقلل من احتمالات سرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم ، من بين أمور أخرى. يتم تشخيص أكثر من 153000 حالة من سرطان القولون والمستقيم سنويًا ، مما يجعله الرابع الأكثر تشخيصًا من السرطان وراء سرطان الثدي والبروستاتا والرئة.
ومع ذلك ، فإن Goji Berry ليس مجرد مصدر للألياف. كما ذكرنا ، إنه مصدر لمضادات الأكسدة أيضًا ، مما قد يمنح غوجي التوت ميزة كغذاء وظيفي يساعد على الدرع ضد السرطان. أنشأت مراجعة 2022 في مضادات الأكسدة أن جزءًا من مزايا الفاكهة المضادة للسرطان جاء من المركبات النشطة بيولوجيًا تعزز خصائص مضادات الأكسدة.
اختبرت العديد من الدراسات هذه الخصائص المزعومة في ظل الظروف السريرية. على سبيل المثال ، حققت دراسة 2022 في F1000Research ما إذا كان المستخلص من Goji Berry له أي تأثير على خلايا السرطان عن طريق الفم. يبدو أن نتائج المختبر تشير إلى إمكانية استخدام المشتقات من التوت Goji لإدارة نمو الخلايا السرطانية الحالية.
حالة Superfood في حزمة صغيرة
ناقش فصل 2021 في السرطان (الطبعة الثانية) Goji Berry باعتباره وقائيًا مفيدًا ضد سرطان الثدي ، مشيرًا إلى أن مستخلص Goji Berry قد يمنع خطوط السرطان ، وبالتالي فمن المعنى كخيار علاج علاجي للسرطان. تصطف هذه النتائج مع تلك الموجودة في دراسة أجريت عام 2018 من اتصالات المنتجات الطبيعية التي وصلت إلى قرار مماثل فيما يتعلق باستخراج Goji Berry كعامل منع لخلايا سرطان الثدي ثلاثية السلبية.
إذا كنت مهتمًا بتعبئة نظامك الغذائي مع الأطعمة المضادة للسرطان ، فإن التوت Goji مناسب. (اقرأ عن طرق أخرى قابلة للتنفيذ لتقليل مخاطر السرطانات الشائعة.) في شكل مجفف ، يمكن إضافتها إلى الحبوب الساخنة والباردة ، والسلطات ، ومزيج درب محلي الصنع ، واللبن. بدلاً من ذلك ، فإنهم يصنعون وجبة خفيفة سريعة يتم تناولها مباشرة خارج الحزمة ، مما يسمح لك بالاستمتاع على الفور بجميع الفوائد الصحية الحقيقية الأخرى لتوت Goji.
العيب الوحيد لتناول التوت غوجي هو أنه يمكن أن يتدخل مع الأدوية التي تنطلق من الدم ، وكذلك بعض أدوية السكري والضغط الذي يخفف من ضغط الدم. إذا كنت تأخذ أيًا من هذه الأشياء ، فقد ترغب في التحدث مع الطبيب قبل إضافة التوت Goji إلى نظامك الغذائي.