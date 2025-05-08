يمكن أن تقلل فاكهة صغيرة الحجم من خطر الإصابة بالسرطان

في الولايات المتحدة ، سيحصل حوالي أربعة من كل 10 أشخاص على تشخيص للسرطان خلال حياتهم ، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. (اقرأ هذا لمعرفة أكبر عوامل الخطر للسرطان ، وفقًا لدراسة جديدة نسبيًا). إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ، فقد يساعد تناول الأطعمة التي تقاتل السرطان-وتشمل القائمة التوت Goji ، وهو توت منخفض السعرات الحرارية المنخفضة من آسيا التي يمكن أن تساعدك أيضًا على النوم.

على الرغم من أن التوت الطازج من الصعب العثور عليه في أمريكا الشمالية ، إلا أنها متوفرة بوفرة في المتاجر وعبر الإنترنت في شكل مجفف. وما يفتقرون إليه في الحجم ، فهي تعوض عن المواد الغذائية التي يحتمل أن تحدد السرطان. على سبيل المثال ، تحتوي خمس ملاعق كبيرة من التوت غير المحلى المجفف على 3.64 ملليغرام من الألياف و 7500 وحدة دولية من فيتامين أ. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد الألياف في حماية الأمعاء والأمعاء من السرطان عن طريق تعزيز الهضم القوي والفعال.