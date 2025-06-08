يمكن أن تكون آفاق الخبأ استراتيجية قوية – لكن لا تضغط عليها

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



حمى احتمال حقيقية. في كل موسم ، يبحث مديرو البيسبول الخياليين في الدوري الصغرى وتصنيفات الاحتمالات على أمل اكتشاف النجم الكبير التالي أمام أي شخص آخر.

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤتي ثمارها ، إلا أن تخزين الناشئين في قائمة الخيال الخاصة بك أمر أصعب مما يبدو – خاصةً عندما تكون مواقع القائمة محدودة ولا يوجد وقت لعب فوري. الموهبة وحدها ليست كافية ، الفرصة لا تقل أهمية.

خذ ، على سبيل المثال ، أفضل احتمال مات شو.

يتم تحميله بالانعدام الصعودي ، لكن ما يجعله مخبأًا جذابًا هو طريقه الواضح إلى الخفافيش.

قام شو ، لاعب كرة قدم في منظمة الأشبال ، بالارتداد من خلال النظام ويطرق الباب مع القليل في القاعدة الثانية أو الثالثة ، اعتمادًا على احتياجات الفريق.

عندما يتماشى الجدول الزمني الصاعد مع الحاجة التنظيمية ، فإن الخبأ أمر منطقي – حتى لو لم يكن اللاعب في القائمة بعد.

ومع ذلك ، فإن العديد من الاحتمالات ، حتى تلك التي تنتج أرقام النخبة في Triple-A ، عالقون خلف legauers الكبار المعروفين. مثال على ذلك: جوردان لورلار.

Lawlar ، أحد أكثر اللاعبين الشباب الموهوبين في اللعبة ، يتجول في Triple-A Reno. أرقامه هي الذهب الخيالي – .339/.419/.583 مع سبعة أشواط المنزل ، 37 RBIs و 13 قاعدة مسروقة.

ولكن هناك مشكلة كبيرة واحدة: لا يوجد مجال له في أريزونا. Ketel Marte هي نجمة في الثانية ، وتجاوز جيرالدو بيردومو بهدوء في شورتستوب ، ولا يزال يوجينيو سواريز من المحاربين القدامى في المركز الثالث.

أكد لورلار الأخير من MLB MLB من Lawlar هذه القضية-بالكاد رأى الحقل وتم إرساله بسرعة إلى القاصرين.

طالما ظلت Diamondbacks صحية وتنافسية ، سيظل تأثير Lawlar الخيالي محدودًا – بغض النظر عن مدى استعداده في القصر.

مثال رئيسي آخر هو ريد سوكس لاعب فريق رومان أنتوني. يلفت الانتباه اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مع قوته العالية وقوته الناشئة-.

من منظور المواهب الخام ، يبدو أنتوني وكأنه نجم مستقبلي. لكن بوسطن الخارجي مزدحم. Ceddanne Rafaela هي منتظم في وسط الملعب ، ويلعب Wilyer Abreu بشكل جيد في اليمين ، وقد حصل Jarren Duran على الحقل الأيسر.

ما لم يكن Red Sox يقوم بتجارة ، قم بتغيير Rafael Devers إلى القاعدة الأولى (التي تفتح بقعة DH أو الثالثة) ، أو نقل Rafaela إلى Shortstop (دفع قصة Trevor خارج الملعب) ، لا يوجد مجال لأنطوني لرؤية الدوري الكبير العادي في الخفافيش.

في بطولات الدوري Redraft ، فإن إهدار بقعة قائمة على خبأ بدون جدول زمني واضح للترقية أمر خطير. مرونة القائمة أمر بالغ الأهمية ، خاصة خلال الطحن الطويل لموسم الخيال ، عندما تتطلب الإصابات والركبات تعديلات ثابتة.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

خلاصة القول: يحتاج مديرو الخيال إلى وزن المواهب فحسب بل الفرصة. خبأ احتمال مثل مات شو؟ أذهب خلفها. لكن التمسك بأردن لورلار أو أنتوني الروماني في التنسيقات القياسية قد يضر أكثر مما ينفع – على الأقل في الوقت الحالي.

Howard Bender هو رئيس المحتوى في Fantasyalarm.com. اتبعه على x rotobuzzguy وأمسك به في برنامج “Fantasy Alarm Radio” الحائز على جائزة على قناة Siriusxm Fantasy Sports من الساعة 6-8 مساءً ، انتقل إلى Fantasyalarm.com لجميع أخبار البيسبول الخيالية الخاصة بك.