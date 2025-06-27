يمكن أن تكون رائحة واحدة غير متوقعة هي المفتاح لإبقاء السناجب خارج حديقتك

السناجب. الغريبة في الفناء الخلفي هي مسلية – حتى تبدأ في تحطيم حديقتك. هذه القوارض التيل الرقيقة تشتهر بحفر المصابيح ، وتجهز بقع الخضار ، والمكسرات المخبأة في أسرة الزهور المزروعة حديثًا. إذا كان لديكهم يعيشون في جميع أنحاء منزلك ، فإن فرصهم هي سرقة الطعام من مغذي الطيور أيضًا. لجأ البستانيون إلى كل شيء بدءًا من المبارزة والشبكات إلى أجهزة استشعار الحركة عالية التقنية لردع هذه المخلوقات المزعجة. في حين أن هذه الأساليب يمكن أن تعمل ، فإنها تأتي بتكلفة. إذا كنت بعد نهج منخفض الجهد خالي من المواد الكيميائية ، فإن الثوم (Allium Sativum) يستحق النظر فيه. يُعتقد أن رائحة الثوم القوية تشتهر برائحة الثوم القوية ، ويعتقد أنها غير مهذبة للعديد من الحيوانات ، بما في ذلك السناجب.
على الرغم من عدم وجود دراسة علمية نهائية تؤكد تأثير الثوم على السناجب ، إلا أن رائحتها التي تغلبت عليها يمكن أن تخفي الروائح الأخرى ، مثل الطعام أو المأوى ، مما يجعل البيئة أقل دعوة لهم. هذا يمكن أن يثبطهم عن الحفر أو العلف بالقرب من المناطق المعالجة. ولهذا السبب ، أصبح الثوم رادعًا DIY بين البستانيين الذين يرغبون في تجنب المواد الكيميائية القاسية أو الأدوات باهظة الثمن. إنه غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع ويسهل دمجه في روتين حديقتك – مع القليل من التخطيط.
كيفية استخدام الثوم للحفاظ على السناجب بعيدًا عن نباتاتك
https://www.youtube.com/watch؟v=ejga60qnals
يعد الثوم من بين العديد من النباتات التي تتجول في آفات الحديقة ، وهناك عدة طرق مباشرة لاستخدامها. يمكنك البدء بسحق فصوص الثوم الطازجة ورشها في المناطق التي تميل فيها السناجب إلى الحفر أو العلف ، بما في ذلك أسرة الحديقة أو بالقرب من المصابيح. فكرة أخرى هي إنشاء رذاذ الثوم محلي الصنع عن طريق مزج القرنفل بالماء وإضافة بضع قطرات من صابون الطبق. بعد توصيل الخليط ، قم برشه على حواف حديقتك أو حول النباتات التي تحتاج إلى الحماية. للحصول على حل أكثر دائمًا ، حاول زراعة الثوم أو غيرها من الأليوم القوي-بما في ذلك البصل الأخضر أو الكراث أو البصل-في جميع أنحاء حديقتك للمساعدة في الحفاظ على المخلوقات الفضولية.
على الرغم من أن البستانيين يستخدمون على نطاق واسع من قبل البستانيين ، إلا أنها ليست المادة القوية ذات الرائحة القوية التي قد تساعد. كما تبين أن الفلفل الأبيض والفلفل الأسود يجعل السناجب تفكر مرتين قبل الحفر. نظرًا لأن هذه الأساليب تعتمد على الرائحة ، فسوف تحتاج إلى إعادة تطبيقها بانتظام ، خاصة بعد المطر أو الري. لتعزيز فعاليته ، يمكن إقران الثوم بالردع البدني ، مثل أغلفة الشبكات أو الرشاشات المنشطة بالحركة. بدلاً من ذلك ، يمكنك تجربة مقاربة مزيد من التبعية وإنشاء وحدة تغذية سنجاب DIY. إذا حصلوا على وجبة خفيفة ثابتة في مكان آخر ، فقد تكون طماطمك آمنة لموسم آخر. فقط تأكد من وضعه بعيدًا عن نباتاتك.