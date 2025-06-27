يمكن أن تكون رائحة واحدة غير متوقعة هي المفتاح لإبقاء السناجب خارج حديقتك

السناجب. الغريبة في الفناء الخلفي هي مسلية – حتى تبدأ في تحطيم حديقتك. هذه القوارض التيل الرقيقة تشتهر بحفر المصابيح ، وتجهز بقع الخضار ، والمكسرات المخبأة في أسرة الزهور المزروعة حديثًا. إذا كان لديكهم يعيشون في جميع أنحاء منزلك ، فإن فرصهم هي سرقة الطعام من مغذي الطيور أيضًا. لجأ البستانيون إلى كل شيء بدءًا من المبارزة والشبكات إلى أجهزة استشعار الحركة عالية التقنية لردع هذه المخلوقات المزعجة. في حين أن هذه الأساليب يمكن أن تعمل ، فإنها تأتي بتكلفة. إذا كنت بعد نهج منخفض الجهد خالي من المواد الكيميائية ، فإن الثوم (Allium Sativum) يستحق النظر فيه. يُعتقد أن رائحة الثوم القوية تشتهر برائحة الثوم القوية ، ويعتقد أنها غير مهذبة للعديد من الحيوانات ، بما في ذلك السناجب.

على الرغم من عدم وجود دراسة علمية نهائية تؤكد تأثير الثوم على السناجب ، إلا أن رائحتها التي تغلبت عليها يمكن أن تخفي الروائح الأخرى ، مثل الطعام أو المأوى ، مما يجعل البيئة أقل دعوة لهم. هذا يمكن أن يثبطهم عن الحفر أو العلف بالقرب من المناطق المعالجة. ولهذا السبب ، أصبح الثوم رادعًا DIY بين البستانيين الذين يرغبون في تجنب المواد الكيميائية القاسية أو الأدوات باهظة الثمن. إنه غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع ويسهل دمجه في روتين حديقتك – مع القليل من التخطيط.