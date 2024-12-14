يمكن أن تكون قاعة تايلور هول الخاصة ببلاك هوك هدفًا تجاريًا شائعًا

قد يكون يوم الاثنين في الحديقة مجرد يوم في حياته، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهو يوم في حياة تايلور هول منذ سبع سنوات مضت عندما كان الجناح اللاعب الأكثر قيمة على هذا الكوكب، وفاز بجائزة هارت لعام 2018 في حمل الشياطين. إلى التصفيات.

يوم الاثنين في جاردن، كان هول هو كل ما فعله بلاك هوك ضد رينجرز، وإذا كان قريبًا من ذلك خلال الشهرين المقبلين – سجل رقم 71 هدفين فقط في اثنتين فقط من مبارياته الـ 21 الماضية – فسوف يكون في المقدمة. أعلى خصائص الإقراض والتأجير المتاحة حتى الموعد النهائي.

إذا زاد الحد الأقصى للرواتب بشكل كبير بما يتجاوز 92.5 مليون دولار المتوقعة للموسم المقبل بسبب الإيرادات المعززة، فمن شبه المؤكد أن الضمان سيرتفع إلى ما هو أبعد من الحد الأقصى البالغ 6 في المائة، بالنسبة للملاحظة الدقيقة الوحيدة التي أبداها غاري بيتمان عندما كان المفوض يتعثر في الحد الأقصى الثابت لمدة عقدين من الزمن. كان من قبل أن يصبح السقف مغناطيسًا.

ومن ثم، يجب أن يكون هذا جزءًا من المفاوضات بين NHL وNHLPA عندما تبدأ محادثات CBA في فبراير. وكما هو الحال دائمًا، سيكون النقاش بين شريحة من عامة الناس الذين يخضعون للسيطرة التعاقدية في المستقبل المنظور، حيث يكون الضمان هو القضية الأكثر أهمية، وأولئك الذين سيذهبون إلى السوق وسيساعدهم المزيد من المال. تتدفق إلى النظام.