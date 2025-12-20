يمكن أن تكون مباراة سانت جون مع كنتاكي نقطة تحول

أتلانتا – هذه لحظة شوكة مبكرة في الطريق بالنسبة لسانت جون.

فرصة لـ Johnnies المصنف 22 لإظهار التقدم منذ العرض المخيب للآمال 1-2 في مهرجان عصر اللاعبين.

فرصة لتغيير السرد بشأن ما كان حتى الآن مخيبا للآمال في ما يتعلق بعدم عقد المؤتمرات.

كنتاكي ليست ولاية آيوا أو ألاباما، أفضل 15 فريقًا كان من الممكن أن يخرج سانت جون من البطولة، لكنه فشل في النهاية في مواجهتها. لم تعد القطط البرية مصنفة. لقد واجهوا مشاكلهم الخاصة ضد خصوم ذوي جودة، حيث طغت عليهم ولاية ميشيغان ولويزفيل وغونزاغا، غير قادرين على حماية ملعبهم ضد ولاية كارولينا الشمالية. St John’s هي إحدى المراهنات الصغيرة المفضلة.