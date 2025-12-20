يمكن أن تكون مباراة سانت جون مع كنتاكي نقطة تحول

رياضة
يمكن أن تكون مباراة سانت جون مع كنتاكي نقطة تحول

أتلانتا – هذه لحظة شوكة مبكرة في الطريق بالنسبة لسانت جون.

فرصة لـ Johnnies المصنف 22 لإظهار التقدم منذ العرض المخيب للآمال 1-2 في مهرجان عصر اللاعبين.

فرصة لتغيير السرد بشأن ما كان حتى الآن مخيبا للآمال في ما يتعلق بعدم عقد المؤتمرات.

كنتاكي ليست ولاية آيوا أو ألاباما، أفضل 15 فريقًا كان من الممكن أن يخرج سانت جون من البطولة، لكنه فشل في النهاية في مواجهتها. لم تعد القطط البرية مصنفة. لقد واجهوا مشاكلهم الخاصة ضد خصوم ذوي جودة، حيث طغت عليهم ولاية ميشيغان ولويزفيل وغونزاغا، غير قادرين على حماية ملعبهم ضد ولاية كارولينا الشمالية. St John’s هي إحدى المراهنات الصغيرة المفضلة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية