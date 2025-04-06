يمكن أن تمنع ورقة هذه الفاكهة القوية أمراض القلب و Alzheimer في نفس الوقت

مع استمرار أمراض القلب في أن يكون القاتل الأول للأشخاص في جميع أنحاء العالم ، تؤكد المزيد والمزيد من الدراسات على أهمية تناول المزيد من الفواكه والخضروات الكاملة لتقليل خطر الإصابة بالمرض. تناول المزيد من الفاكهة يسقط خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9 ٪ ، وفقًا لمراجعة عام 2020 في مجلة جمعية القلب الأمريكية.
على الرغم من أن الفاكهة لديها العديد من مضادات الأكسدة لتحسين صحة قلبك ، إلا أن بعض الفواكه تجد قوتها الشفاء في الأوراق. تم استخدام كل من أوراق وثمار شجرة Ginkgo Biloba في الطب الصيني منذ آلاف السنين ، ولكن لم يتم التعرف على فوائدها الصحية في الغرب حتى حوالي 40 عامًا. وفقًا لمراجعة 2022 في النباتات ، قد يكون لدى البيفلافونويد في Ginkgo Biloba القدرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع الشرايين المسدودة ، والاسترخاء في الأوعية الدموية ، وتحسين الدورة الدموية. biflavonoids هي أزواج من الفلافونويدات المرتبطة التي تعمل معًا.
بعض من نفس biflavonoids التي تحمي قلبك قد تحمي دماغك. على وجه التحديد ، تم العثور على Amentoflavone و Ginkgetin و Isoginkgetin لحراسة الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتراكم بروتين بيتا الأميلويد المرتبط بمرض الزهايمر.
Ginkgo Biloba قد يحمي القلب والدماغ
ترتبط صحة قلبك ارتباطًا وثيقًا بصحة الدماغ ، خاصة مع تقدمك في السن. أوضح مقال 2024 في السكتة الدماغية كيف يمكن أن يؤدي قصور القلب ، وأمراض القلب التاجية ، والرجفان الأذيني إلى ضعف إدراكي لاحقًا. يمكن أن يؤدي عوامل مثل الالتهاب ، وانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ ، وتراكم الدهون في جدران الأوعية الدموية إلى التنكس العصبي.
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قد يساعد مستخلص ورقة Ginkgo Biloba في بعض هذا الالتهاب. جمعت مراجعة 2022 في أبحاث العلاج النباتي نتائج 17 تجربة سريرية على المستخلص. لا يقلل Ginkgo Biloba من الالتهاب فحسب ، بل يقلل أيضًا من البروتين C-Reactive (CRP) ، و interleukin-6 (IL-6) ، وعامل نخر الورم-α (TNF-α). ترتبط هذه العلامات الالتهابية ارتباطًا وثيقًا بحالات مثل أمراض القلب ، ومرض السكري من النوع 2 ، ومرض الزهايمر ، والتهاب المفاصل.
وجدت مراجعة 2022 في الخلايا أن مستخلص Ginkgo Biloba قد أدى إلى تحسين الذاكرة في 17 دراسة حيوانية و 20 دراسة بشرية. ومع ذلك ، كان لدى العديد من هذه الدراسات أحجام عينة صغيرة وبروتوكولات بحث ضعيفة. غالبًا ما يتم وصف الدواء donepezil للأشخاص الذين يعانون من الخرف لتحسين الذاكرة والإدراك. قد تجعل Ginkgo Biloba Donepezil أكثر فعالية ، وفقًا لمراجعة منهجية 2023 في الحدود في علم الأعصاب الشيخوخة. عبر 18 تجربة سريرية ، قامت الجمع بين Ginkgo Biloba مع Donepezil بتحسين الوظيفة الإدراكية وقدرات المعيشة اليومية أفضل من Donepezil وحده.
الآثار الجانبية المحتملة لأخذ Ginkgo Biloba
نظرًا لأن Ginkgo Biloba مكمل وليس دواءًا ، فإنه لا ينظمه إدارة الغذاء والدواء من أجل السلامة أو الفاعلية. كما أنه لن يظهر في قائمة الأدوية الخاصة بك عندما تذهب إلى الطبيب. على الرغم من أن المركز الوطني للصحة التكاملية والتكميلية يعتبر Ginkgo Biloba آمنًا في الاعتدال ، إلا أنه لا يزال يتعين عليك إخبار طبيبك بما إذا كنت تتناول الملحق ، خاصة إذا كان لديك الخرف أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مشاكل النزيف. قد تتفاعل الأدوية لعلاج تخثر الدم وارتفاع ضغط الدم والألم مع Ginkgo Biloba. قد يؤدي أخذ Trazodone و Ginkgo Biloba إلى زيادة الآثار الجانبية مثل النعاس أو فقدان تنسيق العضلات ، وخاصة في البالغين الأكبر سناً (لكل Drugs.com). قد يكون لـ Ginkgo Biloba آثار جانبية مثل الصداع أو الإمساك أو خفقان القلب أو الدوخة.
شيء واحد يجب ملاحظة أنه على الرغم من أن Ginkgo Biloba ينتج فاكهة صالحة للأكل ، إلا أنه لا يمكنك فقط إضافتها على أنها تتصدر الزبادي. يمكن أن رائحة الفاكهة بحجم الكرز مثل القيء أو جبنة Camembert (حسب البستنة تعرف كيف). قد يأكل البعض الجوز داخل الفاكهة (وهو في الواقع بذرة) ، ولكن يمكن أن يكون الجوز سامًا بكميات كبيرة. يمكن أن يكون الوصول إلى البذرة أمرًا صعبًا لأن الطلاء الخارجي يمكن أن يسبب حكة على بشرتك.