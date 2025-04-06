يمكن أن تمنع ورقة هذه الفاكهة القوية أمراض القلب و Alzheimer في نفس الوقت

مع استمرار أمراض القلب في أن يكون القاتل الأول للأشخاص في جميع أنحاء العالم ، تؤكد المزيد والمزيد من الدراسات على أهمية تناول المزيد من الفواكه والخضروات الكاملة لتقليل خطر الإصابة بالمرض. تناول المزيد من الفاكهة يسقط خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9 ٪ ، وفقًا لمراجعة عام 2020 في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

على الرغم من أن الفاكهة لديها العديد من مضادات الأكسدة لتحسين صحة قلبك ، إلا أن بعض الفواكه تجد قوتها الشفاء في الأوراق. تم استخدام كل من أوراق وثمار شجرة Ginkgo Biloba في الطب الصيني منذ آلاف السنين ، ولكن لم يتم التعرف على فوائدها الصحية في الغرب حتى حوالي 40 عامًا. وفقًا لمراجعة 2022 في النباتات ، قد يكون لدى البيفلافونويد في Ginkgo Biloba القدرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق منع الشرايين المسدودة ، والاسترخاء في الأوعية الدموية ، وتحسين الدورة الدموية. biflavonoids هي أزواج من الفلافونويدات المرتبطة التي تعمل معًا.

بعض من نفس biflavonoids التي تحمي قلبك قد تحمي دماغك. على وجه التحديد ، تم العثور على Amentoflavone و Ginkgetin و Isoginkgetin لحراسة الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتراكم بروتين بيتا الأميلويد المرتبط بمرض الزهايمر.