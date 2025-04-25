يمكن أن يتبع دارين موجي مخطط مايك تانينبوم في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي

منذ تسعة عشر عامًا ، استخدم مايك تانينباوم ، الذي أجرى مسودته الأولى كمدير عام في اتحاد كرة القدم الأميركي ، أول اختيارات Jets في الجولة الأولى على D’Brickashaw Ferguson و Nick Mangold.

لم يعرف Tannenbaum في ذلك الوقت أن Ferguson ستقوم بمركز المعالجة اليسرى للامتياز على مدار السنوات العشر القادمة ، بدءًا من جميع الألعاب المهنية الـ 160 الممكنة ، وسيلعب Mangold الـ 11 التالي كمركز انطلاق للفريق ، حيث قام بتسجيل 164 لعبة.

كانت الطائرات تنطلق من موسم 4-12 في عام 2005 ، ومن بين مسودة عام 2006 ، لم يساعد فيرغسون ومانغولد على الفور الفوز على الفوز على الفور ، بل أصبحوا لاعبين في الأجيال الذين ساعدوا الطائرات في الوصول إلى التصفيات في ثلاثة من المواسم الخمسة المقبلة.

هذا شيء يتوق إليه كل مروحة Jets بالنظر إلى آخر مرة قام فيها الفريق في التصفيات في عام 2010 عندما كان Ferguson و Mangold في وسط مهنهما.