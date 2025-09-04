يمكن أن يجد ألبرت بوجولز نفسه في المزيج الإداري لـ MLB

يمكن أن يصبح ألبرت بوجولز العظيم على الإطلاق مرشحًا إداريًا هذا الشتاء.

تتمتع قاعة Fame Famer في المستقبل بتطلعات إدارية وبدأت في بناء سيرة ذاتية إدارية ، وتوجيه Leones Del Escogido إلى بطولة الدومينيكان والكاريبي ، وإدارة جمهورية الدومينيكان في WBC.

يمكن النظر فيه في أماكن متعددة في عام قد يكون هناك عدة فتحات.

علاقته مع الملائكة العليا على ما يرام على الرغم من نهاية تقريبية في أنهايم ، وهو في الكتب كمستشار هناك-على الرغم من أن الملائكة لديها بديلان قابلين للتطبيق في رون واشنطن الحالي وراي مونتغمري المؤقت.