يمكن أن يحسن بروتين مغذي مرتفع في الدهون أوميغا نومك

إذا كنت تكافح من أجل النوم ليلة سعيدة ، فأنت لست وحدك. يرمي ملايين الأشخاص ويتحولون كل ليلة ، ويتحولون إلى المكملات الغذائية أو التأمل أو حمام ساخن لمساعدتهم على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمين. في حين أن نظافة النوم والسلوكيات الأخرى التي تعزز النوم غالباً ما تساعد ، فإن نظامك الغذائي قد يلعب دورًا في نومك.

على الرغم من أن الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون معروفة بأحماض أوميغا 3 الدهنية صحية في القلب ، إلا أنها قد تساعد أيضًا على جودة نومك. في مقال عام 2014 في مجلة طب النوم السريري ، سقط الرجال الذين تناولوا سمك السلمون الأطلسي ثلاث مرات في الأسبوع بسرعة أكبر وأبلغوا عن العمل بشكل أفضل في اليوم التالي مقارنة بمجموعة التحكم. حسنت مجموعة الأكل السلمون أيضًا تقلب معدل ضربات القلب (HRV) ، وهو التباين بين دقات القلب التي تشير إلى مدى تكييف الجسم مع الإجهاد. تم ربط HRV الأعلى بالسقوط النوم بشكل أسرع وتحسين الأداء اليومي.

يقول لوك أخصائي التغذية المسجل أنه يجب أن يكون هناك شيء في سمك السلمون قد يكون جيدًا لنومك. وقالت “ومع ذلك ، ما إذا كان هذا التحسن يرجع إلى فيتامين (د) ، أو أوميغا 3 ، أو غيرها من محتوى المغذيات ، لا يزال يتعين تحديده”.