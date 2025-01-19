يمكن أن يخفض ابن عم البروكلي النباتي الذي تم الاستهانة به ضغط الدم ويساعدك على إنقاص الوزن

وفقًا لمراجعة عام 2020 في جراحة الغدد، فإن ما يصل إلى 78٪ من جميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون أيضًا من السمنة المفرطة سريريًا. ولكن هناك أخبار جيدة إذا كنت شخصًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم أعلى من المطلوب: تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في التحكم في كلتا الحالتين في نفس الوقت.

إذا كنت مهتمًا باستخدام الطعام لتحسين مستويات ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي، فتأكد من المرور عند ممر المنتجات في متجر البقالة الخاص بك. هناك، ابحث عن خضروات تسمى البروكلي راب (تُكتب أحيانًا “raab”) والتقط حفنة منها.

على الرغم من اسمه، إلا أن البروكلي ليس مجرد نسخة أخرى من البروكلي التقليدي. نعم، إنها من الخضروات الصليبية، ولكن نظرًا لأنها عضو في عائلة اللفت، فهي تشبه ابن عم البروكلي أكثر من كونها شقيقة. من منظور الملمس والطعم، لا يشبه البروكلي البروكلي العادي أيضًا، لأنه مورق ومرير. ومع ذلك، من الصعب التغلب على بطاقة الأداء الغذائي التي يقدمها البروكلي راب للقلب والتغذية.

مقابل كل 100 جرام من البروكلي الذي تستهلكه، فإنك تستبدل 25 سعرًا حراريًا فقط مقابل 118 ملليجرامًا من الكالسيوم، و343 ملليجرامًا من البوتاسيوم، و2.8 جرامًا من الألياف (عبر NutritionValue). أول عنصرين من هذه العناصر الغذائية يدعمان نظام القلب والأوعية الدموية. هذا الأخير يشجع على قمع الشهية.