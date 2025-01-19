يمكن أن يخفض ابن عم البروكلي النباتي الذي تم الاستهانة به ضغط الدم ويساعدك على إنقاص الوزن

وفقًا لمراجعة عام 2020 في جراحة الغدد، فإن ما يصل إلى 78٪ من جميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يعانون أيضًا من السمنة المفرطة سريريًا. ولكن هناك أخبار جيدة إذا كنت شخصًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم أعلى من المطلوب: تناول بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في التحكم في كلتا الحالتين في نفس الوقت.
إذا كنت مهتمًا باستخدام الطعام لتحسين مستويات ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي، فتأكد من المرور عند ممر المنتجات في متجر البقالة الخاص بك. هناك، ابحث عن خضروات تسمى البروكلي راب (تُكتب أحيانًا “raab”) والتقط حفنة منها.
على الرغم من اسمه، إلا أن البروكلي ليس مجرد نسخة أخرى من البروكلي التقليدي. نعم، إنها من الخضروات الصليبية، ولكن نظرًا لأنها عضو في عائلة اللفت، فهي تشبه ابن عم البروكلي أكثر من كونها شقيقة. من منظور الملمس والطعم، لا يشبه البروكلي البروكلي العادي أيضًا، لأنه مورق ومرير. ومع ذلك، من الصعب التغلب على بطاقة الأداء الغذائي التي يقدمها البروكلي راب للقلب والتغذية.
مقابل كل 100 جرام من البروكلي الذي تستهلكه، فإنك تستبدل 25 سعرًا حراريًا فقط مقابل 118 ملليجرامًا من الكالسيوم، و343 ملليجرامًا من البوتاسيوم، و2.8 جرامًا من الألياف (عبر NutritionValue). أول عنصرين من هذه العناصر الغذائية يدعمان نظام القلب والأوعية الدموية. هذا الأخير يشجع على قمع الشهية.
ثلاثي من العناصر الغذائية الصديقة للقلب
في الدراسات السريرية، أثبت الكالسيوم أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. على سبيل المثال، وجدت مراجعة كوكرين لعام 2022 لدراسات متعددة أن الجرعات الغذائية اليومية التي لا تقل عن 1000 ملليجرام من الكالسيوم تسببت في انخفاض طفيف ولكن ملحوظ في قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص.
في مراجعة عام 2019 في مجلة Nutrients، فحص الباحثون العديد من الدراسات ووجدوا علاقة بين انخفاض تناول الكالسيوم وارتفاع ضغط الدم. وخلصوا إلى أن نقص الكالسيوم يبدو أنه يتوافق مع كميات أعلى من هرمون الأنجيوتنسين الذي يزيد من ضغط الدم.
يمكن أن يكون للبوتاسيوم تأثير إيجابي على ضغط الدم أيضًا. في الواقع، توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) باستخدام البوتاسيوم لتنظيم ضغط الدم، مشيرة إلى أن البوتاسيوم يساعد على طرد الصوديوم من الجسم ويشجع الأوعية الدموية على الاسترخاء. وفي مقال نشر عام 2024 في مجلة ارتفاع ضغط الدم، يشير الباحثون إلى أن تناول البوتاسيوم الموجود في الغذاء يمكن أن يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
الألياف للامتلاء والشبع
وننتقل إلى الألياف التي توفر فوائد صحية متعددة، بما في ذلك سهولة التحكم في الشهية. مثال على ذلك: في تجربة عام 2022 في مجلة Nutrients، أبلغ الأشخاص الذين تناولوا مكملات غنية بالألياف لمدة ثلاثة أسابيع عن زيادة في مستويات الشبع لديهم.
فيما يتعلق بعلاقة الألياف بفقدان الوزن، فإن إضافة المزيد من الألياف يمكن أن يؤدي إلى فقدان بعض الأشخاص للوزن – حتى لو كان هذا كل ما يفعلونه. ويعود السبب إلى الشعور بالشبع الذي يحد من الرغبة في الإفراط في تناول الطعام. وفي حديثها إلى WebMD، تنصح اختصاصية التغذية المسجلة ستيفاني بوليزي بشرب الكثير من الماء لتعزيز قدرات الألياف على تثبيط الشهية.
بالطبع، لن تتمكن من الاستفادة من البروكلي كقوة غذائية مليئة بالكالسيوم والبوتاسيوم والألياف إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تناوله. والخطوة الأولى هي طهيه ليخفف من طعمه المر الشديد. على سبيل المثال، حاول دمج البروكلي مع الجبن واللحوم الغنية. بدلًا من ذلك، فكر في تحميصه؛ يمكن أن يضيف البروكلي المشوي نكهة لذيذة (وملونة) إلى السندويشات المحمصة.