يمكن أن يساعدك اختراق سلة المهملات في المطبخ على تكوين عادات تنظيف أفضل

يعد المطبخ من أكثر المناطق ازدحامًا في المنزل، ولهذا السبب غالبًا ما يصبح في حالة من الفوضى بسرعة كبيرة. إذا كان أحد أهدافك لهذا العام هو الحفاظ على نظافة مطبخك، فقد تحاول تنفيذ جدول تنظيف أو اتباع بعض النصائح حول كيفية تنظيف مطبخك بشكل أفضل. إذا لم ينجح ذلك، فجرّب اختراقًا أبسط: التبديل إلى سلة مهملات أصغر. على الرغم من أن الأمر يبدو غير بديهي، إلا أن سلة المهملات الأصغر حجمًا في المطبخ يمكن أن تشجع العادات النظيفة من خلال وضعك في روتين لإفراغ القمامة في كثير من الأحيان، مع تقليل الروائح الكريهة في الوقت نفسه وتجعلك أكثر وعيًا بإخراج النفايات.

يتراوح متوسط ​​حجم سلة مهملات المطبخ من حوالي 12 إلى 16 جالونًا، وهي تحتوي على كمية كبيرة من القمامة. إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان التحول إلى سلة مهملات أصغر سيساعدك، فاحضر سلة مهملات الحمام، والتي تتراوح عادةً من 2 إلى 6 جالون، وجربها لمدة أسبوع. قد تعتقد أن هذا صغير جدًا بالنسبة للمطبخ، لكن الشخص العادي يولد فقط حوالي 3 جالون من النفايات يوميًا. كمكافأة إضافية، يمكن أن يساعدك الحجم الصغير على استخدام مخزون الأكياس البلاستيكية، مما يوفر عليك شراء أكياس القمامة. إذا كنت تشارك مساحة المطبخ مع الآخرين وامتلأت سلة المهملات في الحمام قبل انتهاء اليوم، فكر في الحصول على سلة مهملات سعة 8 جالون.