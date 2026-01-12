يمكن أن يساعدك اختراق سلة المهملات في المطبخ على تكوين عادات تنظيف أفضل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يعد المطبخ من أكثر المناطق ازدحامًا في المنزل، ولهذا السبب غالبًا ما يصبح في حالة من الفوضى بسرعة كبيرة. إذا كان أحد أهدافك لهذا العام هو الحفاظ على نظافة مطبخك، فقد تحاول تنفيذ جدول تنظيف أو اتباع بعض النصائح حول كيفية تنظيف مطبخك بشكل أفضل. إذا لم ينجح ذلك، فجرّب اختراقًا أبسط: التبديل إلى سلة مهملات أصغر. على الرغم من أن الأمر يبدو غير بديهي، إلا أن سلة المهملات الأصغر حجمًا في المطبخ يمكن أن تشجع العادات النظيفة من خلال وضعك في روتين لإفراغ القمامة في كثير من الأحيان، مع تقليل الروائح الكريهة في الوقت نفسه وتجعلك أكثر وعيًا بإخراج النفايات.
يتراوح متوسط حجم سلة مهملات المطبخ من حوالي 12 إلى 16 جالونًا، وهي تحتوي على كمية كبيرة من القمامة. إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان التحول إلى سلة مهملات أصغر سيساعدك، فاحضر سلة مهملات الحمام، والتي تتراوح عادةً من 2 إلى 6 جالون، وجربها لمدة أسبوع. قد تعتقد أن هذا صغير جدًا بالنسبة للمطبخ، لكن الشخص العادي يولد فقط حوالي 3 جالون من النفايات يوميًا. كمكافأة إضافية، يمكن أن يساعدك الحجم الصغير على استخدام مخزون الأكياس البلاستيكية، مما يوفر عليك شراء أكياس القمامة. إذا كنت تشارك مساحة المطبخ مع الآخرين وامتلأت سلة المهملات في الحمام قبل انتهاء اليوم، فكر في الحصول على سلة مهملات سعة 8 جالون.
لماذا سلة المهملات الصغيرة يمكن أن تساوي مطبخًا أنظف
لا يوجد مجال للالتفاف حولها: إذا كان لديك سلة مهملات أصغر حجمًا، فسيتعين عليك تفريغها كثيرًا. على الرغم من أن هذا قد يبدو مزعجًا في البداية، إلا أنه في الواقع يجعل المهمة أسهل. تكون الأحمال الصغيرة من القمامة أخف وزنًا وأقل رائحة كريهة ولا تبقى لفترة كافية لتكوين روائح كريهة أو تسربات. يمكن أن يعني تغيير القمامة بشكل متكرر أيضًا عددًا أقل من الآفات في المنزل، حيث لن يكون هناك طعام متعفن يجذبهم باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يعد مسح سلة المهملات الصغيرة أكثر ملاءمة من مسح سلة المهملات ذات الحجم القياسي. ما عليك سوى شطفه وتجفيفه، أو مسحه بقطعة قماش مطهرة من وقت لآخر.
قد تكون لديك بالفعل بعض من أفضل عادات التنظيف الأسبوعية لمطبخ أنظف، ولكن تفريغ سلة المهملات الصغيرة يعمل بشكل أفضل كمهمة يومية. على سبيل المثال، عندما تقوم بإفراغ غسالة الأطباق ليلاً، قم بإخراج القمامة أيضًا. إن البدء كل صباح بمطبخ نظيف وسلة قمامة فارغة يضبط نغمة اليوم. بدلاً من الاضطرار إلى التوقف في منتصف الطهي أو في منتصف تعبئة وجبات الغداء لإيقاف صندوق القمامة الفائض، سيكون نظيفًا وجاهزًا للاستخدام.
حتى لو جربت هذه الحيلة لمدة أسبوع واكتشفت أن منزلك ينتج الكثير من النفايات لجعلها عملية، فلا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي. يمكن أن يجعلك أكثر وعيًا بكمية النفايات التي تولدها أسرتك وربما يلهمك للإبداع وتحديد أدوات المطبخ التي يمكنك إعادة استخدامها في منزلك لتقليل النفايات أو تقليل القمامة التي تحضرها إلى الداخل.