يمكن أن يساعدك حل IKEA الصديق للميزانية على التحول إلى اتجاه تصميم Chrome بتكلفة أقل

هناك طرق لا حصر لها لإضفاء انطباعٍ مميز في منزلك، لكن العديد من القطع المميزة تتبع اتجاهات التصميم الشائعة. أحد هذه الاتجاهات هو الانتهاء من الكروم في المنزل. انتشر متصفح Chrome في منتصف القرن العشرين تقريبًا وشهد تقلبات في الاتجاه منذ ذلك الحين. الآن يعود الكروم بطرق لا حصر لها لتصميم الاتجاه الفضي المعدني، ولكنه قد يكون باهظ الثمن نسبيًا إذا كنت تبحث عن أثاث أصلي مطلي بالكروم وعناصر مميزة. إذا وجدت أن اتجاه الكروم لا يقاوم ولكن من الصعب أن يتناسب مع ميزانيتك، فهناك حل متاح من ايكيا يمكن أن يمنحك نفس جاذبية الكروم مقابل جزء بسيط من التكلفة. على الرغم من أنها قد تكون بسيطة، إلا أن وحدة الرفوف HYLLIS من ايكيا توفر مظهرًا معدنيًا يشبه الكروم ويمكن تنفيذه بنجاح في العديد من المساحات في جميع أنحاء منزلك.
في مقطع فيديو على TikTok، أظهرت المبدعة أليسا أنسيلمو كيف قاموا بشراء وتركيب عدد من هذه الوحدات في غرفة التشمس الخاصة بهم. بعد تبطين الجدار مباشرة أسفل نافذة السقف الكبيرة بقطع الرفوف هذه، يقوم Anselmo بعد ذلك بملء الرفوف بالنباتات والإكسسوارات لإضفاء مظهر رائع على الترتيب. في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذه الرفوف تبدو رائعة، إلا أن البعض لديهم مشاعر متضاربة تجاه قطعة HYLLIS. يقول بعض المراجعين أنهم يحبون المظهر، بينما ينتقد آخرون الوحدة لكونها “كابوسًا للتجميع” أو أنها تنحني عن شكلها الصحيح.
هل HYLLIS مثالي لالتقاط اتجاه الكروم؟
في حين أن HYLLIS قد لا يوفر أسطح الكروم اللامعة، إلا أنه لا يزال بإمكانه إضافة لمسة من الموضة إلى مساحتك. إن HYLLIS متعددة الاستخدامات بشكل لا يمكن إنكاره، وبسعر 19.99 دولارًا فقط لكل منها، فإن قدرتها على تحمل التكاليف مغرية على أقل تقدير، ولكن قد يرغب بعض الأشخاص في التفكير مرتين قبل شراء وحدة رفوف IKEA HYLLIS. في حين أن HYLLIS لديه متوسط 4.1 نجوم، إلا أنه لا يزال لديه العديد من التعليقات السلبية، مع أكثر من 200 تقييم بنجمة واحدة. ادعت معظم المراجعات النقدية أن الرف كان بمثابة ألم كبير في التجميع. ومع ذلك، لا يزال البعض يعتبر وحدة الرفوف طريقة ذكية لمواكبة هذا الاتجاه. كتب أحد المراجعين: “هذا رف رائع يجعل من الصعب تجميعه معًا يستحق كل هذا العناء.”
إذا كنت تشعر أن لديك التصميم والصبر للتعامل مع بناء HYLLIS، فقد تجد أن عملية الشراء مرضية وبأسعار معقولة، ولكن هناك طرق أخرى للحصول على مظهر الكروم الكلاسيكي هذا أيضًا. إحدى طرق الحصول على قطعة أثاث من الكروم بأسعار معقولة هي اللجوء إلى الطلاء بالرش. سوف يلتصق منتج مثل JENOLITE Chrome Spray Paint بالمعدن أو الزجاج أو الخشب. يمكن أن يؤدي رش وحدة HYLLIS بلمسة نهائية من الكروم إلى زيادة لمعانها المستقبلي، أو يمكن أن يؤدي تخصيص الوقت لرش طلاء وحدة رفوف تمتلكها بالفعل بشكل صحيح إلى نتائج مماثلة بسعر منخفض. إذا سلكت هذا الطريق، تذكر أن تتبع نصائح الطلاء بالرش المثبتة لتجديد أثاثك.