يمكن أن يساعدك حل IKEA الصديق للميزانية على التحول إلى اتجاه تصميم Chrome بتكلفة أقل

هناك طرق لا حصر لها لإضفاء انطباعٍ مميز في منزلك، لكن العديد من القطع المميزة تتبع اتجاهات التصميم الشائعة. أحد هذه الاتجاهات هو الانتهاء من الكروم في المنزل. انتشر متصفح Chrome في منتصف القرن العشرين تقريبًا وشهد تقلبات في الاتجاه منذ ذلك الحين. الآن يعود الكروم بطرق لا حصر لها لتصميم الاتجاه الفضي المعدني، ولكنه قد يكون باهظ الثمن نسبيًا إذا كنت تبحث عن أثاث أصلي مطلي بالكروم وعناصر مميزة. إذا وجدت أن اتجاه الكروم لا يقاوم ولكن من الصعب أن يتناسب مع ميزانيتك، فهناك حل متاح من ايكيا يمكن أن يمنحك نفس جاذبية الكروم مقابل جزء بسيط من التكلفة. على الرغم من أنها قد تكون بسيطة، إلا أن وحدة الرفوف HYLLIS من ايكيا توفر مظهرًا معدنيًا يشبه الكروم ويمكن تنفيذه بنجاح في العديد من المساحات في جميع أنحاء منزلك.

في مقطع فيديو على TikTok، أظهرت المبدعة أليسا أنسيلمو كيف قاموا بشراء وتركيب عدد من هذه الوحدات في غرفة التشمس الخاصة بهم. بعد تبطين الجدار مباشرة أسفل نافذة السقف الكبيرة بقطع الرفوف هذه، يقوم Anselmo بعد ذلك بملء الرفوف بالنباتات والإكسسوارات لإضفاء مظهر رائع على الترتيب. في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذه الرفوف تبدو رائعة، إلا أن البعض لديهم مشاعر متضاربة تجاه قطعة HYLLIS. يقول بعض المراجعين أنهم يحبون المظهر، بينما ينتقد آخرون الوحدة لكونها “كابوسًا للتجميع” أو أنها تنحني عن شكلها الصحيح.