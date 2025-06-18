يمكن أن يساعدك هذا الملحق الشائع على النوم ، ولكن هل يثير خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ هذا ما نعرفه

ما يقدر بنحو 2 ٪ إلى 15 ٪ من الأميركيين يعانون من نقص المغنيسيكوميا ، وهي حالة الناجمة عن نقص في المغنيسيوم (عبر statpearls). وبالتالي ، ليس من المستغرب أن يلجأ الكثيرون إلى المكملات الغذائية المستندة إلى المغنيسيوم لتلبية تناولهم اليومي الموصى به. المغنيسيوم هو مغذيات حاسمة تلعب دورًا في السيطرة على السكر في الدم ، والرفاه العقلي ، والعظام القوية ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتحسين النوم. (هناك أدلة تدعم فكرة أن جودة النوم قد تتحسن بشكل كبير عندما يتم تجميع المغنيسيوم والميلاتونين.)
في حديثه إلى Health Digest ، يوفر Jonathan Stegall ، دكتوراه في الطب ، طبيب الأورام التكاملي في أتلانتا ، جورجيا ، وضوحًا إضافيًا على الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تساعدك المغنيسيوم على النوم بشكل أفضل ، استنادًا إلى البحث. ذكر Stegall مراجعة Sytematic 2022 للدراسات التي تنطوي على أكثر من 7500 من البالغين ، والتي أسفرت عن نتائج مختلطة: “أظهرت الدراسات الرصدية وجود ارتباط إيجابي بين حالة المغنيسيوم وجودة النوم ، في حين أظهرت التجارب المعشاة ذات الشواهد علاقة غير مؤكدة بين المغنيسيوم والنوم”. بعد ذلك بعامين ، وجدت تجربة عشوائية محكومة “أن المغنيسيوم-لترونات تحسن من جودة النوم ، وخاصة النوم العميق ونوم الريم ، بالإضافة إلى توفير” طاقة أفضل ، ومزاج محسّن ، وتحسين الإنتاجية ، والمزيد من اليقظة بين البالغين.
ولكن ماذا عن المغنيسيوم وارتباطه المفترض بخطر الإصابة بسرطان الثدي؟ قام ستيجال ، المؤسس والمدير الطبي لمركز الطب المتقدم ، بتسجيل السجل بشكل مستقيم: “فيما يتعلق بمخاطر المغنيسيوم والسرطان ، لا يوجد دليل جيد يشير إلى أن مكملات المغنيسيوم تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي”.
العلاقة المحتملة بين المغنيسيوم وسرطان الثدي: ما نعرفه
في دراسة أجريت عام 2021 المنشورة في المجلة الدولية للسرطان ، درس الباحثون ما إذا كان الاستعداد الوراثي لمستويات الدم المرتفعة من 11 مغذيات دقيقة مرتبط بخطر الإصابة بسرطان الثدي. بعد التغلب على البيانات من ما يقرب من 123000 امرأة مصابين بسرطان الثدي وحوالي 106000 امرأة بدون سرطان الثدي ، كان المؤلفون قادرين فقط على العثور على مثل هذا الارتباط بالمغنيسيوم ، ولكن ليس مع أي من العناصر الغذائية الأخرى التي تم فحصها. ومع ذلك ، أكدوا على الحاجة إلى مزيد من البحث قبل إجراء أي استنتاجات.
وبالمثل ، وجدت ورقة 2023 في الطب BMC وجود صلة بين مكملات المغنيسيوم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك ، كما أوضح ستيجال ، “حتى مؤلف الدراسة أقر بأن هذه النتائج ليست قاطعة وأن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث.”
“حاليًا ، يشير الجزء الأكبر من البحث إلى أن المغنيسيوم يساعد في الحماية من سرطان الثدي” ، أكد أخصائي الأورام التكاملي. “بالنسبة للمبتدئين ، ربما يزيد نقص المغنيسيوم من خطر الإصابة بسرطان مختلف ، بما في ذلك سرطان الثدي.” ذكر ستيجال أيضًا نتائج دراسة أجريت عام 2019 المنشورة في التقارير العلمية ، حيث فحص الباحثون العلامات الجينية والاستبيانات المبلغ عنها ذاتيا من حوالي 2300 مشارك. كما أوضح Stegall ، “وجد المؤلفون أن النساء اللائي يكملن المغنيسيوم يعانين من خطر انخفاض الإصابة بسرطان الثدي”.
ماذا تعرف عن خطر الإصابة بسرطان الثدي ومكملات المغنيسيوم
توفر مراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قائمة بعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي ، والتي تشمل زيادة العمر (خاصة بعد 50) ، وبداية في وقت مبكر من الحيض (قبل سن 12) ، وانقطاع الطمث المتأخر (بعد سن 55) ، والطفرات الوراثية الموروثة ، وتاريخ عائلي من عوامل الخطر ، تشمل بعض العائلة ، ما بعد الصدر ، ما بعد الصدر ، والأنسجة الوهمية. من العلاج ببدائل الهرمونات ، واستخدام بعض حبوب منع الحمل ، واستهلاك الكحول ، والتدخين.
بالطبع ، لا يعني وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر هذه بالضرورة أنك ستحصل بالتأكيد على سرطان الثدي. أفضل طريقة لتقليل مخاطرك هي استشارة طبيبك للحصول على التوجيه ، سواء من أجل الفحص المنتظم ، وتحديد الأطعمة التي يجب تناولها وتجنب صحة ثدي أفضل ، أو قبل إدخال ملحق قائم على المغنيسيوم في روتينك اليومي.
كما حذر Stegall ، “المكملات الغذائية مفيدة للغاية عند معالجة نقص معروف (…) ولكن في كثير من الأحيان ، لا يتسبب نقص المغنيسيوم في أي أعراض على الإطلاق. أوصي بأن يطلب المرضى من مقدمي الرعاية الصحية قياس المغنيسيوم في الدم”.