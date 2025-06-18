يمكن أن يساعدك هذا الملحق الشائع على النوم ، ولكن هل يثير خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ هذا ما نعرفه

ما يقدر بنحو 2 ٪ إلى 15 ٪ من الأميركيين يعانون من نقص المغنيسيكوميا ، وهي حالة الناجمة عن نقص في المغنيسيوم (عبر statpearls). وبالتالي ، ليس من المستغرب أن يلجأ الكثيرون إلى المكملات الغذائية المستندة إلى المغنيسيوم لتلبية تناولهم اليومي الموصى به. المغنيسيوم هو مغذيات حاسمة تلعب دورًا في السيطرة على السكر في الدم ، والرفاه العقلي ، والعظام القوية ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتحسين النوم. (هناك أدلة تدعم فكرة أن جودة النوم قد تتحسن بشكل كبير عندما يتم تجميع المغنيسيوم والميلاتونين.)

في حديثه إلى Health Digest ، يوفر Jonathan Stegall ، دكتوراه في الطب ، طبيب الأورام التكاملي في أتلانتا ، جورجيا ، وضوحًا إضافيًا على الأسباب الحقيقية التي يمكن أن تساعدك المغنيسيوم على النوم بشكل أفضل ، استنادًا إلى البحث. ذكر Stegall مراجعة Sytematic 2022 للدراسات التي تنطوي على أكثر من 7500 من البالغين ، والتي أسفرت عن نتائج مختلطة: “أظهرت الدراسات الرصدية وجود ارتباط إيجابي بين حالة المغنيسيوم وجودة النوم ، في حين أظهرت التجارب المعشاة ذات الشواهد علاقة غير مؤكدة بين المغنيسيوم والنوم”. بعد ذلك بعامين ، وجدت تجربة عشوائية محكومة “أن المغنيسيوم-لترونات تحسن من جودة النوم ، وخاصة النوم العميق ونوم الريم ، بالإضافة إلى توفير” طاقة أفضل ، ومزاج محسّن ، وتحسين الإنتاجية ، والمزيد من اليقظة بين البالغين.

ولكن ماذا عن المغنيسيوم وارتباطه المفترض بخطر الإصابة بسرطان الثدي؟ قام ستيجال ، المؤسس والمدير الطبي لمركز الطب المتقدم ، بتسجيل السجل بشكل مستقيم: “فيما يتعلق بمخاطر المغنيسيوم والسرطان ، لا يوجد دليل جيد يشير إلى أن مكملات المغنيسيوم تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي”.