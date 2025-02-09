يمكن أن يساعد ابن عم الخضار في البطاطا الحلوة في منع السرطان وأمراض القلب

إذا كنت شخصًا محبًا للبطاطس ، فمن المحتمل أن تكون هناك فرصة جيدة لأن تحب البطاطا الحلوة أيضًا. تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للألياف ، غنية بالبيتا كاروتين ، ومحتوى البوتاسيوم الخاص بها أمر رائع لصحة الكلى والحفاظ على مستويات ضغط الدم في نطاق صحي.
إذا كنت تعلم بالفعل أنك تستمتع بهذه الدرنات ، فقد ترغب أيضًا في تجربة اليامز. لا ، البطاطا الحلوة والبطاطا ليست هي نفسها. وقالت ماري فرانشيز هيك ، مؤلفة كتاب “بطاطا الحلوة”: “معظم ما يسمى بالبطاطا التي تراها في متاجر البقالة الأمريكية هي في الواقع بطاطس حلوة برتقالية”. أوضح هيك للمجلة أنه عندما نمت سلالة جديدة من البطاطا البرتقالية في عام 1930 ، كان يطلق عليهم اسم “اليامز” لتمييزها عن البطاطا الحلوة التي كانت بالفعل في السوق ولم يأت أحد باسم آخر لهم. في الواقع ، إذا أخذت “اليامز” التي تراها في السوق ومقارنتها بالليام الحقيقي ، بخلاف كلاهما ، فإنها لا تبدو أو تشعر بالشابه على الإطلاق. بالنسبة للمبتدئين ، فإن اليامز ليست برتقالية ولكنها تتميز بشرة خشنة وبنية وبيضاء.
ولكن يبدو جانبا ، أن اليامز مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تعد رائعة للجسم – تمامًا مثل البطاطا الحلوة. يحتوي Yams أيضًا على مكونات يمكن أن تساعد في منع السرطان ومكافحة أمراض القلب.
يامز لها خصائص مضادة للأكسدة للمساعدة في منع السرطان
مثل ابن عمهم ، والبطاطا الحلوة ، والبطاطا ، هي مصدر رائع لمضادات الأكسدة ، وبعضها قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان. وفقًا لدراسة أجريت عام 2002 المنشورة في Planta Medica ، عندما تم استخراج موكيلاج درنات – المكونات الداخلية – من اليام ، كشفت عن خصائص مضادة للمضادات ومضادة للأكسدة.
وجدت دراسة أجريت عام 2014 نشرت في التغذية الوقائية وعلوم الأغذية أنه عندما تم تغذية القوارض بنظام غذائي غني بالليام ، انخفض نمو الورم في كولونز بشكل كبير. ساهمت الخصائص المضادة للأكسدة ومكافحة الالتهابات في هذا التخفيض ، مما يشير إلى أنها قد تكون المفتاح لمنع سرطان القولون وربما سرطانات أخرى.
ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد أي شيء. لذا ، إذا كان سرطان القولون ، أو أي سرطان في هذا الشأن ، يعمل في عائلتك ، فهذا لا يعني أن غمر نظامك الغذائي مع اليام سيبقيك بالضرورة خالية من السرطان. ومع ذلك ، من المؤكد أنه لن يؤلمني البدء في تناول اليام ، إذا لم تفعل بالفعل.
يامز البوتاسيوم للحماية من أمراض القلب
يحتوي كوب واحد من اليام على 19 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها للبوتاسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان. هذه أخبار رائعة لأولئك الذين قد يعانون من أمراض القلب أو قد يكونون مهيئين وراثياً. وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 المنشورة في التقدم في التغذية ، هناك صلة مباشرة بين البوتاسيوم وقدرتها على خفض ضغط الدم ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، أشار مؤلفو الدراسة إلى أن الملح يجب أن يكون محدودًا عند تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم (مثل اليام) أو قد ينفي الآثار الإيجابية التي تحدثها البوتاسيوم على صحة القلب.
يحتوي YAMS أيضًا على ديوسجينين ، وهو هرمون الاستروجين القائم على النبات. وجدت دراسة أجريت عام 2019 المنشورة في مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة أنه على مدار أربعة أسابيع ، خفض ديوسجينين جميع مستويات الكوليسترول في الفئران ، وأبرزها مستويات LDL “السيئة”. على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان التأثير نفسه ممكنًا في البشر ، إلا أن انخفاض الكوليسترول في الدم جزء أساسي من الحفاظ على صحة قلبك.