يمكن أن يساعد ابن عم الخضار في البطاطا الحلوة في منع السرطان وأمراض القلب

إذا كنت شخصًا محبًا للبطاطس ، فمن المحتمل أن تكون هناك فرصة جيدة لأن تحب البطاطا الحلوة أيضًا. تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للألياف ، غنية بالبيتا كاروتين ، ومحتوى البوتاسيوم الخاص بها أمر رائع لصحة الكلى والحفاظ على مستويات ضغط الدم في نطاق صحي.

إذا كنت تعلم بالفعل أنك تستمتع بهذه الدرنات ، فقد ترغب أيضًا في تجربة اليامز. لا ، البطاطا الحلوة والبطاطا ليست هي نفسها. وقالت ماري فرانشيز هيك ، مؤلفة كتاب “بطاطا الحلوة”: “معظم ما يسمى بالبطاطا التي تراها في متاجر البقالة الأمريكية هي في الواقع بطاطس حلوة برتقالية”. أوضح هيك للمجلة أنه عندما نمت سلالة جديدة من البطاطا البرتقالية في عام 1930 ، كان يطلق عليهم اسم “اليامز” لتمييزها عن البطاطا الحلوة التي كانت بالفعل في السوق ولم يأت أحد باسم آخر لهم. في الواقع ، إذا أخذت “اليامز” التي تراها في السوق ومقارنتها بالليام الحقيقي ، بخلاف كلاهما ، فإنها لا تبدو أو تشعر بالشابه على الإطلاق. بالنسبة للمبتدئين ، فإن اليامز ليست برتقالية ولكنها تتميز بشرة خشنة وبنية وبيضاء.

ولكن يبدو جانبا ، أن اليامز مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تعد رائعة للجسم – تمامًا مثل البطاطا الحلوة. يحتوي Yams أيضًا على مكونات يمكن أن تساعد في منع السرطان ومكافحة أمراض القلب.