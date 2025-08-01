يمكن أن يساعد استخدام زيت المغنيسيوم على قدميك قبل السرير في النوم والإجهاد والتهاب العضلات

إذا كنت تكافح من أجل أن تنام (أو البقاء) ، فقد تميل إلى اللجوء إلى المغنيسيوم طلبًا للمساعدة. بعد كل شيء ، اكتسب المغنيسيوم سمعة من المحتمل أن يكون مساعدة للنوم ، بالإضافة إلى استرخاء في العضلات الطبيعية. على هذا النحو ، من المنطقي التحقيق فيه كمساعد غفوة. (إليك ما يحدث عندما يتم أخذ المغنيسيوم والميلاتونين معًا).
ومع ذلك ، قد لا تحتاج إلى استهلاك المغنيسيوم لتحسين جودة راحة الليل. في الواقع ، تشير بعض الأدلة إلى أن فرك قدميك بزيت المغنيسيوم قد يكون فوزًا قبل النوم. إن التفكير وراء هذه الممارسة متجذرة في توقع أن زيت المغنيسيوم (مجرد مزيج يشبه الزيت من جزيئات المغنيسيوم والماء) يمكن أن يوفر المغنيسيوم من خلال بشرتك. هذا يساعد على التحايل على الآثار الهضمية للمعدة التي تسبب فقط 30 ٪ إلى 40 ٪ من المغنيسيوم لجعلها في الجسم.
هذا النوع من النقل عبر الجلد لم يسبق له مثيل. يستخدم الطب بنشاط الولادة عبر الجلد للتسليم الفوري للعديد من المواد ، بما في ذلك أدوية الألم والأدوية الهرمونية. ولكن هل يمكن أن تمنح نفسك تدليكًا لأقدام زيت المغنيسيوم فرقًا فيما إذا كنت تستيقظ مع إعادة شحنها مقابل استنفاد بفضل تدفق المغنيسيوم؟ وفقًا لمقال عام 2017 في المواد الغذائية ، تشير بعض الأدلة إلى أنه قد ، على الرغم من أن العلم لم يثبت ذلك بوضوح. طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان الأمر يستحق المحاولة هو النظر في البحث السريري.
المغنيسيوم لتهدئة الأعصاب متحمسة
نظرت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة الطب الملطفة في فعالية رش مادة المغنيسيوم الموضعية على أذرع وأرجل الأشخاص ذوي الاعتلال العصبي المحيطي المتعلق بمرض الكلى المزمن. بعد 12 أسبوعًا ، أبلغت الموضوعات عن تحسينات كبيرة في أعراض اعتلال الأعصاب.
حتى لو لم يكن لديك اعتلال عصبي المحيطي ، فقد لا تزال تواجه بعض الأحاسيس البدنية ذات الصلة مثل الألم والوخز والتخدير عندما تحاول النوم. (اقرأ المزيد عن سبب استخلاص جسمك قبل النوم في الليل.) وبالتالي ، فإن القدرة على تقليل تلك الأحداث عن طريق فرك زيت المغنيسيوم في قدميك قد تسمح لك بالاسترخاء بشكل أسرع عن طريق التخلص من شدة “الوخز” والانزعاج العام.
وفي الوقت نفسه ، وصلت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة الطب التكاملي إلى استنتاج مماثل حول المغنيسيوم المطبق موضعياً. خلال الدراسة ، قام المشاركون الذين يعانون من فيبروميالغيا برش أذرعهم وساقهم بمحلول المغنيسيوم مرتين يوميًا لمدة أربعة أسابيع. بحلول نهاية الدراسة ، قالوا بشكل جماعي أن نوعية حياتهم قد تم تحسينها.
مثل الاعتلال العصبي المحيطي ، يمكن أن يسبب فيبروميالغيا الألم ، وكذلك القلق والاكتئاب. مرة أخرى ، أن تكون قادرًا على مكافحة أي إزعاج قد يجعل النوم أقل صعوبة. بعد كل شيء ، يمكن أن تكون محاولة النوم عندما تكون أكثر صعوبة ، وأن الاكتئاب يمكن أن يجعل النوم أكثر سعادة. لذلك ، قد يكون إضافة زيت المغنيسيوم إلى روتينك الليلي يستحق النظر في ما إذا كان نومك مضطربًا بسبب الأحاسيس الجسدية غير المريحة أو مشاكل المزاج.
التدليك كعنصر لا يتجزأ
بالطبع ، تجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تدليك القدم وحده (على سبيل المثال ، بدون زيت المغنيسيوم) قد تحسن النوم. وبالتالي ، قد لا تزال تحصل على نوم أفضل عن طريق فرك قدميك حتى لو لم يكن زيت المغنيسيوم الخاص بك يساهم بشكل مباشر في ارتياحك. (يمكنك القيام بذلك مع أصابع القدم لبداية النوم بشكل أسرع أيضًا.)
وجدت دراسة أجريت عام 2019 في المجلة الدولية للتدليك العلاجي والهيكل الهيكلي أن مرضى الإناث في المستشفيات اللائي حصلن على انعكاسات قدمية يشعرن بالاكتئاب والاكتئاب. على الرغم من أن الدراسة لم تناقش النوم على وجه التحديد ، فقد تم ربط تحسينات الصحة العقلية لتحسين النوم.
وبالمثل ، وجدت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة Red Crescent Medical Journal الإيرانية أن جلسات علم المنعكسات الليلية يبدو أنها تقلل من مشاكل النوم للرجال المسنين بعد ستة أسابيع. ومن المثير للاهتمام أن أخذ حمامات القدم الليلية أنتجت نفس النتائج ، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كان من الضروري فرك القدمين على الإطلاق للحصول على تحسينات في النوم.
هذا لا يعني أن زيت المغنيسيوم لا يسهم في النوم عند استخدامه كجزء من فرك القدم قبل النوم. ومع ذلك ، قد يكون جزء من الإغاثة من النوم التي قد تواجهها مرتبطة مباشرة بتدليك قدمك بدلاً من الآثار المريحة للمغنيسيوم.