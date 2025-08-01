يمكن أن يساعد استخدام زيت المغنيسيوم على قدميك قبل السرير في النوم والإجهاد والتهاب العضلات

إذا كنت تكافح من أجل أن تنام (أو البقاء) ، فقد تميل إلى اللجوء إلى المغنيسيوم طلبًا للمساعدة. بعد كل شيء ، اكتسب المغنيسيوم سمعة من المحتمل أن يكون مساعدة للنوم ، بالإضافة إلى استرخاء في العضلات الطبيعية. على هذا النحو ، من المنطقي التحقيق فيه كمساعد غفوة. (إليك ما يحدث عندما يتم أخذ المغنيسيوم والميلاتونين معًا).

ومع ذلك ، قد لا تحتاج إلى استهلاك المغنيسيوم لتحسين جودة راحة الليل. في الواقع ، تشير بعض الأدلة إلى أن فرك قدميك بزيت المغنيسيوم قد يكون فوزًا قبل النوم. إن التفكير وراء هذه الممارسة متجذرة في توقع أن زيت المغنيسيوم (مجرد مزيج يشبه الزيت من جزيئات المغنيسيوم والماء) يمكن أن يوفر المغنيسيوم من خلال بشرتك. هذا يساعد على التحايل على الآثار الهضمية للمعدة التي تسبب فقط 30 ٪ إلى 40 ٪ من المغنيسيوم لجعلها في الجسم.

هذا النوع من النقل عبر الجلد لم يسبق له مثيل. يستخدم الطب بنشاط الولادة عبر الجلد للتسليم الفوري للعديد من المواد ، بما في ذلك أدوية الألم والأدوية الهرمونية. ولكن هل يمكن أن تمنح نفسك تدليكًا لأقدام زيت المغنيسيوم فرقًا فيما إذا كنت تستيقظ مع إعادة شحنها مقابل استنفاد بفضل تدفق المغنيسيوم؟ وفقًا لمقال عام 2017 في المواد الغذائية ، تشير بعض الأدلة إلى أنه قد ، على الرغم من أن العلم لم يثبت ذلك بوضوح. طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان الأمر يستحق المحاولة هو النظر في البحث السريري.