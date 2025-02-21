يمكن أن يساعد زراعة الأشجار المناسبة في تقليل تكاليف التدفئة خلال فصل الشتاء

الأشجار هي بعض من أطول المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض ، لذا فإن اختيار تلك التي يجب زرعها على الممتلكات الخاصة بك ليست قرارًا صغيرًا-يمكن أن تكون هناك لأجيال قادمة. بصرف النظر عن جذب الحياة البرية وإضافة الجمال ، هناك فائدة محتملة أخرى يجب وضعها في الاعتبار: عند وضع الأشجار الخضرة بشكل صحيح مع تيجان منخفضة وكثيفة يمكن أن تبقي تكاليف الطاقة في فصل الشتاء.

قد لا تكون الأشجار هي أول ما تتبادر إلى الذهن للحفاظ على منزلك دافئًا ، إلى جانب ربما كحطب حجارة ، لكن لديهم تأثيرات قابلة للقياس على بيئاتها التي يمكن أن تقلل من استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 25 ٪ في الشتاء والصيف على حد سواء. الأمر كله يتعلق بزراعة الأشجار المناسبة في الأماكن المناسبة لمناخك المحلي.

في الطقس البارد ، تجعل رياح الشتاء الجليدية درجة الحرارة أكثر برودة ، وتمتص الدفء من منزلك وترك نظام التدفئة الخاص بك يعمل في العمل الإضافي. يمكن أن تدخل الرياح أيضًا في منزلك من خلال شقوق صغيرة بالإضافة إلى أطراف الأشجار التي يحتمل أن تكون ضارة أو المباني. يمكن لبعض صفوف الأشجار والشجيرات الدائمة الخضرة الكثيفة أن تكون بمثابة الريح ، مما ينحرف عن تلك الانفجارات في القطب الشمالي وتساعدك على البقاء دافئًا ودافئًا طوال فصل الشتاء.