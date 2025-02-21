يمكن أن يساعد زراعة الأشجار المناسبة في تقليل تكاليف التدفئة خلال فصل الشتاء

الأشجار هي بعض من أطول المخلوقات التي تعيش على وجه الأرض ، لذا فإن اختيار تلك التي يجب زرعها على الممتلكات الخاصة بك ليست قرارًا صغيرًا-يمكن أن تكون هناك لأجيال قادمة. بصرف النظر عن جذب الحياة البرية وإضافة الجمال ، هناك فائدة محتملة أخرى يجب وضعها في الاعتبار: عند وضع الأشجار الخضرة بشكل صحيح مع تيجان منخفضة وكثيفة يمكن أن تبقي تكاليف الطاقة في فصل الشتاء.
قد لا تكون الأشجار هي أول ما تتبادر إلى الذهن للحفاظ على منزلك دافئًا ، إلى جانب ربما كحطب حجارة ، لكن لديهم تأثيرات قابلة للقياس على بيئاتها التي يمكن أن تقلل من استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 25 ٪ في الشتاء والصيف على حد سواء. الأمر كله يتعلق بزراعة الأشجار المناسبة في الأماكن المناسبة لمناخك المحلي.
في الطقس البارد ، تجعل رياح الشتاء الجليدية درجة الحرارة أكثر برودة ، وتمتص الدفء من منزلك وترك نظام التدفئة الخاص بك يعمل في العمل الإضافي. يمكن أن تدخل الرياح أيضًا في منزلك من خلال شقوق صغيرة بالإضافة إلى أطراف الأشجار التي يحتمل أن تكون ضارة أو المباني. يمكن لبعض صفوف الأشجار والشجيرات الدائمة الخضرة الكثيفة أن تكون بمثابة الريح ، مما ينحرف عن تلك الانفجارات في القطب الشمالي وتساعدك على البقاء دافئًا ودافئًا طوال فصل الشتاء.
كيفية بناء الرياح
أفضل أشجار الريح دائمة الخضرة بدلاً من المتساقطة ، مما يعني أنها تبقي أوراقها طوال فصل الشتاء. تعتبر أوراق الشجر هذه أمرًا حيويًا لحظر الرياح وتفتيتها جسديًا ، مما يقلل من سرعة الرياح وإعادة توجيهها من منزلك. يمكن أن تقلل الأشجار من سرعة الرياح بنسبة تصل إلى 50 ٪ وتظل فعالة لمسافة 30 ضعف ارتفاع الناضج للأشجار. هذا يجعل من السهل على نظام التدفئة الخاص بك الحفاظ على منزلك في درجة حرارة مريحة.
لبناء الرياح الرائعة التي تدوم ، اختر الأشجار ذات التيجان منخفضة كثيفة ، والتي تكون أكثر قدرة على منع الرياح بالقرب من الأرض. الأنواع التي يجب مراعاتها تشمل التنوب ، و spruces ، والعرقات ، والصنوبر ، والشجيرات دائمة الخضرة. زرع الريح من منزلك وعمودي على رياح الشتاء. عادة ، هذا يعني الشمال أو الغرب أو الشمال الغربي. من الأفضل زراعة صفين أو صففين إذا كانت كثيفة ، أو صفوف إضافية إذا كانت متناثرة ، على مسافة حوالي مرتين إلى خمسة أضعاف الارتفاع الناضج للأشجار. يجب أن تكون الأشجار قريبة بما يكفي بحيث يجتمع تيجانها في النهاية مع نموها.
لزيادة تكاليف التدفئة ، الجمع بين الرياح الشجرة مع الجدار أو السياج للمساعدة في رفع الرياح فوق المنزل. اترك الجانب الجنوبي من المنزل واضحًا حتى لا يزال بإمكان ضوء الشمس الوصول إلى النوافذ الخاصة بك ، مما يوفر حرارة إضافية. يمكنك أيضًا المساعدة في عزل منزلك عن طريق زراعة الشجيرات أو الكروم أو الشجيرات القريبة من (حوالي 1 قدم). أضف شجيرات منخفضة على الجانب الريفي من الرياح أيضًا (على الجانب الآخر منه كمنزلك) لفخ الثلج والحفاظ على منزلك واضحًا.
ماذا عن المناخات الأكثر دفئًا؟
الرياح الكاملة ليست الخيار الصحيح للجميع. تعتمد أفضل طريقة للمناظر الطبيعية لكفاءة الطاقة على نوع المناخ الذي تعيش فيه ، ولأولئك الذين في المناطق المعتدلة والساخنة ، يعد التبريد في الصيف بنفس القدر من التدفئة الشتوية. لزيادة توفير الطاقة على مدار السنة ، يجب أن توفر الأشجار الظل في فصل الصيف لتبريد الهواء المحيط بمنزلك وقناة الصيف-ثم في فصل الشتاء ، قم بإبطال الرياح وتسمح بحرارة الشمس من خلال فروعها العارية.
بدلاً من دائمة الخضرة ، قم بزراعة الأشجار الصغيرة أو المتوسطة المتوسطة ذات التيجان العالية التي تنتشر على نطاق واسع. عادةً ما تكون الجوانب الشرق والغربية للمنزل مثالية ، لكن الموقع المناسب والمسافة من المنزل يعتمدان على مجموعة من العوامل ، بما في ذلك المكان الذي تضرب الشمس نوافذك أو جدرانك ، واتجاه الريح ، وكم طول الأشجار نكون. قريب جدًا من الزاوية الخاطئة وتخاطر بفقدان أشعة الشمس في فصل الشتاء ، ناهيك عن العديد من مخاطر السلامة المحتملة لجذور الأشجار والفروع القريبة من منزلك. أثناء التخطيط ، ضع في اعتبارك دائمًا الحجم الناضج للأشجار ومدى سرعة نموها. ستستغرق الأشجار البطيئة المتنامية وقتًا لتقديم أقصى قدر من توفير الطاقة.
مع وجود العديد من أنواع الأشجار للاختيار من بينها ، يعد استشارة أخصائي الحضانة أو الحضانة خطوة أساسية في التخطيط. يمكن أن تساعدك في العثور على الأنواع التي تنمو بشكل جيد في منطقتك وتساعدك على اختيار مواقع الزراعة الأنسب لأهدافك الموفرة للطاقة. يمكنك حتى تسجيل شجرة مجانية لبرنامجك مع برنامج مثل الأشجار الموفرة للطاقة في Arbor Day Foundation ، والتي ستوفر أيضًا نصيحة حول مكان زرعها.