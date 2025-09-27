يمكن أن يساعد مشروب الفاكهة الاستخفاف في منع السرطان وخفض ضغط الدم وزيادة الحصانة

مع ذهاب عصائر الفاكهة ، قد لا يكون عصير الأناناس شائعًا مثل عصير البرتقال أو الجريب فروت ، على سبيل المثال ، عصير البرتقال أو الجريب فروت. ولكن ، وفقًا لـ Healthline ، فإن هذا المشروبات الاستوائية لديه عدد من الفوائد الصحية المفاجئة. بالنسبة للمبتدئين ، يحتوي الأناناس على مركب يسمى Bromelain ، والذي يمكن أن يقلل من الالتهاب ويعزز مناعة. هناك أدلة تشير إلى أن أخذ بروملين قبل الجراحة يمكن أن يساعد في الشفاء من خلال المساعدة في إدارة الألم والحفاظ على التورم. قد يكون ذلك جيدًا أيضًا لقلبك ، حيث يمكن أن يساعد Bromelain في مكافحة الإجهاد التأكسدي ومنع تصلب الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت WebMD أنه في جرعات عالية ، يمكن أن يكون لدى Bromelain القدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وقد يعزز أيضًا دفاعات الجهاز المناعي ضد السرطان. ومع ذلك ، لم يتم إثبات هذه النتائج بعد في التجارب البشرية ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات. على هذا النحو ، لا ينبغي اعتبار Bromelain بديلاً قابلاً للتطبيق لعلاج السرطان القائم. ولكن في بعض الحالات ، يمكن استخدامه لعلاج بعض أعراض السرطان أو حتى الآثار الجانبية لبعض العلاجات.