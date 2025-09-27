يمكن أن يساعد مشروب الفاكهة الاستخفاف في منع السرطان وخفض ضغط الدم وزيادة الحصانة

مع ذهاب عصائر الفاكهة ، قد لا يكون عصير الأناناس شائعًا مثل عصير البرتقال أو الجريب فروت ، على سبيل المثال ، عصير البرتقال أو الجريب فروت. ولكن ، وفقًا لـ Healthline ، فإن هذا المشروبات الاستوائية لديه عدد من الفوائد الصحية المفاجئة. بالنسبة للمبتدئين ، يحتوي الأناناس على مركب يسمى Bromelain ، والذي يمكن أن يقلل من الالتهاب ويعزز مناعة. هناك أدلة تشير إلى أن أخذ بروملين قبل الجراحة يمكن أن يساعد في الشفاء من خلال المساعدة في إدارة الألم والحفاظ على التورم. قد يكون ذلك جيدًا أيضًا لقلبك ، حيث يمكن أن يساعد Bromelain في مكافحة الإجهاد التأكسدي ومنع تصلب الشرايين.
بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت WebMD أنه في جرعات عالية ، يمكن أن يكون لدى Bromelain القدرة على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وقد يعزز أيضًا دفاعات الجهاز المناعي ضد السرطان. ومع ذلك ، لم يتم إثبات هذه النتائج بعد في التجارب البشرية ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات. على هذا النحو ، لا ينبغي اعتبار Bromelain بديلاً قابلاً للتطبيق لعلاج السرطان القائم. ولكن في بعض الحالات ، يمكن استخدامه لعلاج بعض أعراض السرطان أو حتى الآثار الجانبية لبعض العلاجات.
عصير الأناناس له فوائد صحية أخرى
للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، قد يكون عصير الأناناس إضافة رائعة لوجبة الصباح. يلاحظ Sprint Medical أن الأناناس منخفض في الصوديوم وارتفاعه في البوتاسيوم ، مما يجعله فعالًا في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة. يعد محتوى البوتاسيوم العالي في الأناناس وسيلة رائعة لموازنة الصوديوم الزائد في الجسم ، مما قد يساعد في خفض أعداد ضغط الدم. أظهرت دراسة أجريت عام 2021 المنشورة في التغذية والتمثيل الغذائي أن استهلاك الأناناس اليومي ساعد في تقليل الكوليسترول في خفض الكوليسترول في تقليل الكوليسترول ، والحد من الالتهاب ، وحماية القلب من الإجهاد التأكسدي ، وجميع العوامل التي تساعد على دعم ضغط الدم الصحي.
يعد عصير الأناناس أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامين C وفيتامين A وبيتا كاروتين ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر التنكس البقعي (عبر WebMD). وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 المنشورة في مجلة العلوم الأمريكية ، كان لدى الأناناس المستهلكة القدرة على تقليل عوامات العين في 7 من أصل 10 مرضى. بالإضافة إلى ذلك ، رأى 45 ٪ من المرضى الذين استهلكوا ثلاث حصص من الأناناس يوميًا أن عواماتهم تختفي تمامًا ، مقابل الأشخاص الذين استهلكوا حصتين (38 ٪) ووجبة واحدة (30 ٪).
يمكن أن تكون عصائر الفاكهة الأخرى جيدة أيضًا لصحتك
إذا لم يكن عصير الأناناس هو الشيء الخاص بك ، فهناك عصائر الفاكهة الأخرى التي يمكنك إحضارها إلى الطاولة لفوائدها الصحية. ذكرت كليفلاند كلينك أن عصير الكرز لاذع يمكن أن يكون مفيدًا للمتسابقين والرياضيين ، مما يقلل من الالتهاب وتخفيف وجع بعد التدريبات. يمكن أن يقلل أيضًا مستويات حمض اليوريك ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في مكافحة آلام التهاب المفاصل وتوهج النقرس. الألياف الموجودة في جلد الكرز يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.
يعد كوب من عصير الطماطم أيضًا وسيلة رائعة للحصول على جرعة يومية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة (عبر GoodRX). أحد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الطماطم هو اللايكوبين ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان البروستاتا ومرض السكري من النوع 2. اللايكوبين مفيد لقلبك لأنه يمكن أن يمنع تراكم البلاك والحفاظ على الدم يتدفق عبر الجسم في مقطع جيد. يحزم عصير الطماطم أيضًا لكمة غذائية ، مما يوفر الفيتامينات والمعادن الرئيسية مثل الفولات والمغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم.