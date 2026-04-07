يمكن أن يساعد هوميروس Game 7 ميغيل روخاس لاعب Dodgers في أن يصبح مديرًا

تورنتو – ضحك ميغيل روخاس وهو يتذكر عندما كان بمثابة “درع” في الأماكن العامة لأمثال شوهي أوهتاني أو فريدي فريمان.

قال: “كنت سأخرج من المقدمة لأنه لن يتعرف علي أحد”.

يمكن أن يشير روخاس إلى اللحظة المحددة التي فقد فيها هويته: المباراة السابعة من بطولة العالم، الشوط التاسع، وصول فريق دودجرز إلى آخر فوزين. أرسل خطه فوق جدار الملعب الأيسر اللعبة إلى أدوار إضافية، وهي المباراة المميزة للفوز 5-4 و11 شوطًا الذي ضمن لقب دودجرز الثالث في ست سنوات.

وقال روخاس: “لقد غيَّر ذلك هوميروس حياتي”.

بالعودة إلى مركز روجرز يوم الاثنين لبدء سلسلة من ثلاث مباريات أقل أهمية بكثير ضد فريق تورونتو بلو جايز، يمكن أن يتعجب روخاس مما فعله هوميروس من أجله.

تم التعرف على رجل المرافق الفنزويلي الذي لم يكن معروفًا سابقًا أثناء إجازته مع عائلته على الجانب الآخر من العالم، وطُلب منه التقاط الصور عند نافورة تريفي في روما وعلى متن سفينة سياحية في البحر الأبيض المتوسط. طُلب منه الظهور في برامج تلفزيونية مختلفة. تمت دعوته لتقديم جائزة في حفل توزيع جوائز جرامي اللاتينية.

ومن المقرر أن يتقاعد روخاس البالغ من العمر 37 عامًا في نهاية الموسم، ويتساءل الآن عما إذا كان بإمكانه استغلال شهرته الجديدة في مسيرته المقبلة.

روخاس يريد أن يصبح مديرا.

حتى قبل هوميروس، كان لديه بالفعل العديد من الصفات التي من شأنها أن تجعله مرشحًا جذابًا لمثل هذا المنصب.

إنه مخضرم يبلغ من العمر 13 عامًا ويتمتع بخبرة في مجموعة متنوعة من الأدوار، من البداية إلى الاحتياطي إلى شيء بينهما. لديه خبرة في عدة مواقع دفاعية. إنه متواصل واضح باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

يتمتع روخاس الآن أيضًا بمستوى من التميز لا يتمتع به المديرون الطموحون الآخرون، وذلك بفضل انفجاره الذي حطم قلوب 19 مليون كندي.

مدير دودجرز ديف روبرتس على دراية بالتأثيرات التحويلية للحظة أكتوبر الخالدة.

كلاعب، ارتبط روبرتس بمسرحية واحدة، وهي قاعدته المسروقة لفريق بوسطن ريد سوكس ضد فريق نيويورك يانكيز في المباراة الرابعة من سلسلة بطولة الدوري الأمريكي لعام 2004.

جاءت سرقة روبرتس مع مواجهة ريد سوكس للإقصاء في الجزء السفلي من الشوط التاسع. واصل روبرتس التسجيل، وذهب فريق ريد سوكس للفوز بالمباراة، بالإضافة إلى الراية والبطولة العالمية.

وقال روبرتس: “أعتقد أن قضاء لحظة في أكتوبر ساعد بالتأكيد في تحفيز مسيرتي المهنية”. “لم تؤذي قطعة التعرف على الاسم.”

بالنسبة لروبرتس وروجاس، كانت بطولاتهم في فترة ما بعد الموسم رمزًا لهويتهم، كلاعبين كرجال.

إنهم مطاحنون يستغلون مواهبهم إلى أقصى حد، فضلاً عن فرصهم. إنهم لا يترددون عندما تكون الاحتمالات ضدهم.

أكدت مسرحياتهم التي حددت مسيرتهم المهنية على ما كانوا يدور حوله.

قال روبرتس: “بالنسبة لميجي، من الواضح أن السجل الحافل للاعب، والمعرفة باللعبة، وحب اللعبة، ثم الآن تضع الكرز على القمة بلحظة كبيرة في بطولة العالم، أعتقد أن هذا يكمل سيرته الذاتية”.

ويأمل روخاس أن يكون هذا هو الحال. لكنه أيضًا لا يريد أن يعتمد بشكل مفرط على ذكرى مسرحية واحدة ليوصله إلى حيث يريد أن يكون في النهاية.

قال روخاس: “أنا أكثر من مجرد سباق على أرضي”.

لقد أظهر روخاس ذلك بالفعل، قائلاً إنه يريد أن يتعلم قدر المستطاع عن الجانب الإداري للمنظمة. يخطط للعمل في الموسم المقبل مع فريق Dodgers كمدرب لتطوير اللاعبين.

وأضاف: “لا أريد أن أضيع أي وقت”.

ولهذا السبب حصل روخاس على إذن من روبرتس ليسأله أثناء المباريات عما يفكر فيه. كما حرص روخاس على ملاحظة كيفية تواصل روبرتس مع مدربيه.

قال روبرتس: “أعتقد أنه سينجح في الدوريات الكبرى”. “من المثير للاهتمام أنني أعتقد أن تلك اللحظة التي قضاها ستساعد في الواقع ليس فقط في عملية التوظيف، بل أعتقد أنها ستساعد بشكل أكثر أهمية في الدور اليومي كمدير. لقد أديت في لحظة كبيرة ويمكنك الارتباط بخروجك من مقاعد البدلاء والتواجد هناك وكونك بطلاً. أعتقد أن اللاعبين يحترمون ذلك.”

ليس لدى روخاس أي فكرة عن موعد حدوث ذلك.

وقال: “لا أعرف حقًا ما إذا كانت هناك فرصة ستظهر بعد عامين من الآن، أو ما إذا كانت ستكون خلال 15 عامًا في إدارة فريق دودجرز”. “أنت لا تعرف أبدا.”

روخاس لا يمانع. لقد انتظر عرضه من قبل. يمكنه الانتظار مرة أخرى.