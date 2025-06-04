يمكن أن يستهدف تمرين الركبة الكامل للجسم الدهون في البطن بشكل أسرع من الأزمة

جوهر قوي يفعل أكثر من مساعدتك في أن تبدو جيدًا. تحتاج إلى الحفاظ على جوهرك قويًا لتحقيق التوازن والاستقرار والحركة اليومية. سواء كنت تلعب الرياضة أو مجرد السير على الدرج ، فإن قلبك يساعدك في الحفاظ على الثبات والآمن. يمكن أن يؤدي تعزيز هذه العضلات إلى تخفيف آلام الظهر ، وتحسين الموقف ، ودعم تدريب القوة ، وحتى جعل التنفس أسهل. (إليك عدد المرات التي تحتاج فيها إلى ممارسة جوهرك للحصول على نتائج مثالية.)

قد يبدو Crunches مثل التحرك من أجل قلب قوي ، لكن القيام بمئات منهم لن يمنحك تمرينًا أساسيًا كاملًا ، ناهيك عن التخلص من الدهون في البطن. ذلك لأن جوهرك يتضمن أكثر من مجرد القيمة المطلقة الخاصة بك. ينطوي جوهر قوي أيضًا على تعزيز ظهرك ، والغلو ، وأرضية الحوض. وإذا كان هدفك هو التخلص من الدهون في البطن ، فأنت بحاجة إلى تعزيز معدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه الركبتين العاليين. يعمل هذا التمرين الديناميكي على جسمك بالكامل ويجعل قلبك يضخ بسرعة ، خاصة عند استخدامه في روتين تدريب فاصل عالي الكثافة (HIIT). فقط بضع جولات من الرنيز العالية يمكن أن تشعرية السعرات الحرارية وبناء القوة الأساسية الوظيفية. هذا ما يجعلهم اختيارًا أكثر ذكاءً من الأجنحة إذا كان هدفك مرئيًا ABS و CORLEAR أكثر صحة.