يمكن أن يقلل القرع الشتوي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان في نفس الوقت

يتيح لك الاستفادة من المنتجات الموسمية مزج النكهات والقوام لكل وجبة. (المكافأة: كما أنها تشجعك على دعم المزارع المحلية!)

على سبيل المثال، خلال الأشهر الباردة، ربما ستلاحظ أنه يتم عرض بوفيه من أصناف الاسكواش. قد يبدو أحد هذه الأصناف، وهو قرع البلوط، أصغر حجمًا من البقية، لكن لا تعتقد أن حجمه يعكس خصائصه الغذائية. على العكس من ذلك، فهو عبارة عن قرع تم الاستهانة به وقد يساعدك على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان. يمكنك اكتشاف قرع البلوط بسرعة كبيرة من خلال شكله الفريد، ومن هنا جاء اسمه. اللحم البرتقالي والأصفر داخل قشرته الواقية المتينة مليء بالعناصر الغذائية.

لمعرفة المزيد حول المزايا الصحية لاستهلاك قرع البلوط، تواصلت هيلث دايجست مع ألكسيس لو، اختصاصي تغذية مسجل في Top Nutrition Coaching. وأوضحت لماذا يمكن أن يكون خيارًا غذائيًا ذكيًا: “فوائد قرع البلوط هي أنه يحتوي على الألياف، المرتبطة بصحة القلب والهضم الجيد، وكميات من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين (أ) والبوتاسيوم”. وأضافت أن قرع البلوط يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان والكاروتينات التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق الحد من أكسدة الكوليسترول داخل الشرايين.