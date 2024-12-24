يمكن أن يقلل القرع الشتوي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان في نفس الوقت

يتيح لك الاستفادة من المنتجات الموسمية مزج النكهات والقوام لكل وجبة. (المكافأة: كما أنها تشجعك على دعم المزارع المحلية!)
على سبيل المثال، خلال الأشهر الباردة، ربما ستلاحظ أنه يتم عرض بوفيه من أصناف الاسكواش. قد يبدو أحد هذه الأصناف، وهو قرع البلوط، أصغر حجمًا من البقية، لكن لا تعتقد أن حجمه يعكس خصائصه الغذائية. على العكس من ذلك، فهو عبارة عن قرع تم الاستهانة به وقد يساعدك على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان. يمكنك اكتشاف قرع البلوط بسرعة كبيرة من خلال شكله الفريد، ومن هنا جاء اسمه. اللحم البرتقالي والأصفر داخل قشرته الواقية المتينة مليء بالعناصر الغذائية.
لمعرفة المزيد حول المزايا الصحية لاستهلاك قرع البلوط، تواصلت هيلث دايجست مع ألكسيس لو، اختصاصي تغذية مسجل في Top Nutrition Coaching. وأوضحت لماذا يمكن أن يكون خيارًا غذائيًا ذكيًا: “فوائد قرع البلوط هي أنه يحتوي على الألياف، المرتبطة بصحة القلب والهضم الجيد، وكميات من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين (أ) والبوتاسيوم”. وأضافت أن قرع البلوط يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان والكاروتينات التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق الحد من أكسدة الكوليسترول داخل الشرايين.
مليئة بالعناصر الغذائية الداعمة والوقائية
وفقًا للبيانات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يحتوي كوب واحد من مكعبات لحم قرع البلوط على 2.1 جرامًا من الألياف، و486 ملليجرامًا من البوتاسيوم، و25.2 ميكروجرامًا من فيتامين أ. وهذه العناصر تصمد أمام القيمة اليومية الموصى بها من كل عنصر غذائي. كما أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وهي عبارة عن 28 جرامًا من الألياف، و4700 ملليجرام من البوتاسيوم، و900 ميكروجرام من فيتامين أ. ولكن ماذا عن كل مضادات الأكسدة والكاروتينات التي ذكرها لو؟ تؤكد صحيفة الحقائق التي نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية أن لديهم وجودًا كبيرًا في قرع البلوط. ويبدو أن هذا ينطبق بشكل خاص على مضادات الأكسدة التي تسمى اللوتين.
تتمتع هذه العناصر الغذائية معًا بالقدرة على مساعدتك في الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية قويًا وتقليل فرصتك في الإصابة بالسرطان. وفي حديثها إلى كليفلاند كلينيك، ناقشت أمبر سومر، اختصاصية التغذية المسجلة، القدرات الوقائية المنسوبة إلى مضادات الأكسدة. وقال سومر: “(أ) مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة، وتمنع هذا الضرر (الإجهاد التأكسدي) وتمنع الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب”. فيما يتعلق بالاسكواش الذي يمكن اعتباره أفضل لاعب، فقد أطلقت على الجوز اسم الفائز.
الترحيب بالاسكواش البلوط في وجبات الطعام الخاصة بك
إذا لم تكن معتادًا على تحضير قرع البلوط، فتأكد من أنه مكون سهل الاستخدام ولا يتطلب الكثير من الخبرة أو الضجة. ولمساعدتك على البدء باستخدام قرع البلوط كعنصر متكرر، شاركت لو وصفة تعتمد عليها بانتظام.
وقالت: “إن طريقتي المفضلة لتحضير قرع البلوط هي تحميصه في الفرن وحشوه بالنقانق المطحونة أو الديك الرومي المطحون وبعض الخضار مثل الفطر والبصل المقلي معًا والخضراء الورقية”. “لقد صنعتها في الأسبوع الماضي وهي لطيفة للغاية وسهلة لوجبة فاخرة منخفضة الجهد!” (انظر الصورة التي قدمتها لتحفتها الطهوية!)
يمكنك أيضًا تقطيع لحم قرع البلوط إلى قطع صغيرة. يمكن إضافتها إلى الحساء واليخنات (يمكن هرس الحساء للحصول على قوام كريمي) أو ببساطة غليه ثم هرسه كما لو كان بطاطس. في الواقع، يحب العديد من الطهاة استبدال قرع البلوط بالبطاطا العادية والحلوة لخلط النكهات العامة والقيمة الغذائية لطعامهم.