يمكن أن يقلل من “المعكرونة” التي لم تسمع بها من قبل عن انخفاض الكوليسترول وسكر الدم في نفس الوقت

ربما رأيت (وأكلت) نصيبك العادل من المعكرونة. معظمهم لديهم ملفات تعريف غذائية مماثلة ، بما في ذلك كونها نشوة نسبيا ، والتي يمكن أن ترسل سكريات الدم في السماء عالية. ولكن هناك معكرونة محدودة في السوق تستحق المحاولة إذا كنت مهتمًا بالتحكم في مستويات الجلوكوز ، بالإضافة إلى خفض الكوليسترول وتناول الضوء ، مع استمرار الحصول على إصلاح المعكرونة.

ستجد هذا المنتج يتم تسويقه على أنه “شيراتاكي نودلز”. ومع ذلك ، فإن الاسم هو القليل من تسمية خاطئة: على الرغم من أن شيراتاكي المعكرونة تبدو وكأنها المعكرونة التقليدية ، إلا أنها ليست كذلك. إنها في الواقع نتيجة ثانوية تشبه الهلام للخضروات الآسيوية تسمى نبات Konjac. (ملاحظة جانبية: هناك أدلة ناشئة على أنه يجب عليك إضافة المزيد من Konjac إلى نظامك الغذائي.)

عندما يتم تحويل الجذر الكثيف لمحطة Konjac إلى نوع من الدقيق ، يمكن خلطه بالماء لتشكيل مادة قابلة للتشكيل. تتشكل المادة في أشكال المعكرونة الأصغر التي لن تنهار أثناء الطهي ، مما يسمح لك بتبديل المعكرونة Shirataki للمعكرونة التقليدية أو المعكرونة في بعض الوصفات المفضلة لديك.