يمكن أن يقلل من “المعكرونة” التي لم تسمع بها من قبل عن انخفاض الكوليسترول وسكر الدم في نفس الوقت

ربما رأيت (وأكلت) نصيبك العادل من المعكرونة. معظمهم لديهم ملفات تعريف غذائية مماثلة ، بما في ذلك كونها نشوة نسبيا ، والتي يمكن أن ترسل سكريات الدم في السماء عالية. ولكن هناك معكرونة محدودة في السوق تستحق المحاولة إذا كنت مهتمًا بالتحكم في مستويات الجلوكوز ، بالإضافة إلى خفض الكوليسترول وتناول الضوء ، مع استمرار الحصول على إصلاح المعكرونة.
ستجد هذا المنتج يتم تسويقه على أنه “شيراتاكي نودلز”. ومع ذلك ، فإن الاسم هو القليل من تسمية خاطئة: على الرغم من أن شيراتاكي المعكرونة تبدو وكأنها المعكرونة التقليدية ، إلا أنها ليست كذلك. إنها في الواقع نتيجة ثانوية تشبه الهلام للخضروات الآسيوية تسمى نبات Konjac. (ملاحظة جانبية: هناك أدلة ناشئة على أنه يجب عليك إضافة المزيد من Konjac إلى نظامك الغذائي.)
عندما يتم تحويل الجذر الكثيف لمحطة Konjac إلى نوع من الدقيق ، يمكن خلطه بالماء لتشكيل مادة قابلة للتشكيل. تتشكل المادة في أشكال المعكرونة الأصغر التي لن تنهار أثناء الطهي ، مما يسمح لك بتبديل المعكرونة Shirataki للمعكرونة التقليدية أو المعكرونة في بعض الوصفات المفضلة لديك.
كيف يمكن لشعر شيراتاكي أن تمنع نسبة السكر في الدم من الارتفاع بسرعة كبيرة
نظرًا لأن شيراتاكي المعكرونة تتكون من الماء بالكامل تقريبًا ، فهي فقط 20 سعرة حرارية للكوب. على الرغم من أنها ليست كثيفة المغذيات ولا يمكن تسميتها طعامًا وظيفيًا ، إلا أنها تجلب 6 غرامات هائلة من الألياف المعروفة باسم Glucomannan لكل كوب واحد.
إنه غلوكومانان الذي يعطي شيراتاكي الشعرية فوائدها الصحية المحتملة. عند استهلاكها ، يعمل الجلوكومانان مثل الألياف القابلة للذوبان الأخرى في الجهاز الهضمي. أثناء تحركه من المعدة عبر الأمعاء ، يبطئ معالجة الأطعمة. بدوره ، يتم هضم السكريات ببطء ، مما يؤدي إلى ارتفاع في السكر المفاجئ.
قام التحليل التلوي لعام 2023 بستة تجارب تم نشره في العناصر الغذائية بتوثيق آثار خفض السكر للجلوكومانان. شهد المشاركون المشاركون في التجارب انخفاض أعداد السكر قبل وساعتين بعد تناول الطعام. أظهر التحليل التلوي أيضًا أن تناول الجلوكومانان يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول الدهني الكلي والمنخفض الكثافة (LDL).
السيطرة على مستويات الكوليسترول مع الطعام
ما مقدار الفرق الذي يمكن أن يحدثه تناول الجلوكومانان على قراءات الكوليسترول؟ فحص مراجعة 2017 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية البيانات من 12 دراسة ، ووجدت أن تناول ما يقرب من 3 غرامات من الجلوكومانان من Konjac كل يوم يمكن أن يقلل من الكوليسترول LDL بنسبة 10 ٪. ولكن هل شيراتاكي نودلز صحية حقًا بما يكفي للتداول لأنواع أخرى من المعكرونة؟ ربما ، ولكن قبل أن تبدأ في تناول شيراتاكي الشعرية طوال الوقت ، يجب أن تدرك أن لديهم بعض الجوانب السلبية البارزة.
بادئ ذي بدء ، تزود شيراتاكي المعكرونة بجسمك مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ، لذلك لا يمكنك الاعتماد عليها لإعطائك زيادة الطاقة المتعلقة بالكربوهيدرات من المعكرونة والمعكرونة الأخرى. بالطبع ، إذا كنت مندهشًا بشكل روتيني لسماع عدد الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات أكثر مما أدركت ، فقد ترغب في معرفة أنك لا تستطيع أن تتفوق على هذا الطعام.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يسبب محتوى الألياف العالية في شيراتاكي المعكرونة عدم الراحة المعدية الأولية. أفضل ممارسة عند إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي هو زيادة تناولك تدريجياً. كما نصحت غريس ويتمر ، اختصاصي التغذية السريري في مقابلة مع مركز MD Anderson للسرطان ، “أود أن أدرس المريض للبدء في إضافة وجبة واحدة من الأطعمة التي تحتوي على الألياف في وقت واحد حتى يكون لدى بكتيريا الأمعاء وقت للتكيف مع هضم الألياف”.