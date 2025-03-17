يمكن أن يكون الرف الدوران DIY هو تغيير اللعبة التي تحتاجها خزانة ملابسك

إذا كان لديك خزانة أو خزانة عميقة في منزلك ، فستعرف مدى صعوبة الوصول إلى العناصر التي تم تخزينها مباشرة في الخلف. سواء كنت تحاول فقط التخلص من التخزين أو زيادة التخزين في منزلك الصغير ، فأنت لا تريد أن تضيع مساحة قيمة. لحسن الحظ ، تعد الأرفف أو الخزانات الدوارة وسيلة فعالة لزيادة سعة التخزين. والأفضل من ذلك ، أن هناك حل DIY يتضمن بناء نظام رف دوار ، بحيث يمكنك بسهولة تخزين أي شيء تحتاجه وتكييف نظام المؤسسة الداخلية للعمل بشكل جيد في أي غرفة في منزلك.
لهذا DIY ، ستحتاج إلى عدد قليل من العناصر. قبل البدء ، يجب عليك تحديد حجم الوحدة التي تريد إنشاءها. سوف تتطلب الوحدات الكبيرة المزيد من الخشب لكل من جدران الخزانة والجدار المقسم الذي يدور.
تحتاج إلى ما يكفي من الخشب الرقائقي سميك بوصة لإنشاء الخزانة نفسها والجدار الداخلي الدوار ، وكذلك القطع الخشبية التي يمكنك استخدامها لإنشاء الرفوف الصغيرة لتنظيم أفضل داخل الوحدة. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى شريحة درج تم تصنيفها بشكل مناسب لكمية الوزن التي تخطط لتخزينها ، واثنين من الأسلحة المتأرجحة من الألومنيوم ، ودبابيس يمكن استخدامها لنقطة محورية ، وغراء خشبي ، ومسدس الأظافر ، والأظافر ، والمسامير. قد تريد أيضًا عناصر مثل المقابض لجعل تدوير الرف أسهل وعناصر لتخصيص نظام المؤسسة مثل الصناديق أو الملصقات.
كيفية بناء رف دوار DIY
https://www.youtube.com/watch؟v=wk2mh1tymjc
أولاً ، قم بتجميع الجدران الخارجية للوحدة. قم بقياس الخشب واستخدم الغراء والمسامير الخشبية للانضمام إلى القطع معًا ، بحيث يكون لديك بدايات صندوق مع ثلاثة جدران وقاعدة. ستضيف الجزء العلوي لاحقًا. بعد ذلك ، قم بإنشاء إطار لشريحة الدرج السفلي باستخدام الغراء الخشبي ومسدس الأظافر لتوصيل قطعتين أصغر من الخشب مع إدراج ملولبة محاذاة على جانبي قطعة مسطحة أوسع قليلاً.
إلى تلك القطعة المسطحة الأوسع ، أدخل دبوسًا في المركز الذي سيكون بمثابة نقطة محورية ، وتوصيل شريحة الدرج أعلى الدبوس. ستكرر هذه العملية تقريبًا لشرائح الدرج العلوي ، لأنها ، أيضًا ، تحتاج إلى شريحة محورية وشرائح درج ، لكنها لا تحتاج إلى قطعتين تم تثبيته على جانبي إطاره.
إلى الجزء العلوي من الصندوق ، قم بتوصيل قطعة خشبية صغيرة باستخدام مسامير اثنين واترك مساحة كافية بينهما لإدراج خيوط آخر. ثم ، استخدم هذا الإدراج لتوصيل ذراع أرجوحة الألومنيوم.
بعد ذلك ، قم بتوصيل شريحة الدرج العلوي إلى الجزء العلوي من المربع وقم بتوصيل شريحة الدرج السفلي بالقاعدة. الآن ، يمكنك وضع قطعة الجدار الدوارة بعناية على دبوس المحور من شريحة الدرج السفلي. قم بمحاذاة نقطة محور القطعة العلوية واستخدم البراغي لتأمين الجزء العلوي من الصندوق إلى الجدران الثلاثة. أكمل اتصال الأسلحة المتأرجحة والشرائح ، وأنت تنتهي!
كيفية استخدام الرف الدوار الخاص بك بفعالية
يعد التصميم الداخلي لنظام الرف الدوار مهمًا للغاية ، وستحتاج إلى العثور على طريقة تنظيم ستؤدي إلى ثورة في الطريقة التي ترد بها. يعد التأكد من أن كل عنصر يحتوي على بقعة تخزين مخصصة وسيلة فعالة للتأكد من تنظيم منزلك.
للقيام بذلك ، فكر في العناصر التي تريد تخزينها وبناء أرفف مناسبة. في الخزانة ، على سبيل المثال ، تأكد من أن أي فتحات ستناسب حجم حذاءك أو أن لديك مساحة كافية لتخزين جميع الملحقات الخاصة بك. أضف السنانير للأحزمة أو الأوشحة أو المجوهرات. في مخزن ، قم ببناءها لاستيعاب حجم صناديق الطعام أو الزجاجات ، وفي المطبخ أو الحمام ، أضف بطانة لحماية الأرفف من الأضرار الناجمة عن انسكابات المنتج أو الماء.
بمجرد الانتهاء ، ضع الوحدة على الأرض ، على سطح آخر ، أو قم بتركيبها على الحائط. يمكنك ترك المشروع كما هو ، ولكن يمكن أن يكون نظام الرف الدوار هذا ترقية أنيقة إلى أي غرفة في منزلك إذا قمت بدمج مجموعات ألوان الطلاء والبقع التي ستبدو مذهلة في منزلك. إن إضافة مجموعة من الأبواب إلى المقدمة سيؤدي أيضًا إلى رفع المظهر. اختر مقابض الجودة التي ستبدو أنيقة ، أو لإصلاح أسهل ، قم بتثبيت قضيب الستار والستارة التي تكمل مساحتك.