يمكن أن يكون الرف الدوران DIY هو تغيير اللعبة التي تحتاجها خزانة ملابسك

إذا كان لديك خزانة أو خزانة عميقة في منزلك ، فستعرف مدى صعوبة الوصول إلى العناصر التي تم تخزينها مباشرة في الخلف. سواء كنت تحاول فقط التخلص من التخزين أو زيادة التخزين في منزلك الصغير ، فأنت لا تريد أن تضيع مساحة قيمة. لحسن الحظ ، تعد الأرفف أو الخزانات الدوارة وسيلة فعالة لزيادة سعة التخزين. والأفضل من ذلك ، أن هناك حل DIY يتضمن بناء نظام رف دوار ، بحيث يمكنك بسهولة تخزين أي شيء تحتاجه وتكييف نظام المؤسسة الداخلية للعمل بشكل جيد في أي غرفة في منزلك.

لهذا DIY ، ستحتاج إلى عدد قليل من العناصر. قبل البدء ، يجب عليك تحديد حجم الوحدة التي تريد إنشاءها. سوف تتطلب الوحدات الكبيرة المزيد من الخشب لكل من جدران الخزانة والجدار المقسم الذي يدور.

تحتاج إلى ما يكفي من الخشب الرقائقي سميك بوصة لإنشاء الخزانة نفسها والجدار الداخلي الدوار ، وكذلك القطع الخشبية التي يمكنك استخدامها لإنشاء الرفوف الصغيرة لتنظيم أفضل داخل الوحدة. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى شريحة درج تم تصنيفها بشكل مناسب لكمية الوزن التي تخطط لتخزينها ، واثنين من الأسلحة المتأرجحة من الألومنيوم ، ودبابيس يمكن استخدامها لنقطة محورية ، وغراء خشبي ، ومسدس الأظافر ، والأظافر ، والمسامير. قد تريد أيضًا عناصر مثل المقابض لجعل تدوير الرف أسهل وعناصر لتخصيص نظام المؤسسة مثل الصناديق أو الملصقات.