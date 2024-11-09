يمكن أن يكون زواج جيري جونز-بيل بيليشيك هو الحل الأمثل لرعاة البقر

ماذا الآن يا جيري؟

جيري جونز، أحد أبرز القوى في اتحاد كرة القدم الأميركي باعتباره المالك المنمق لفريق كاوبويز، غارق في معضلة كبيرة.

يبلغ من العمر 82 عامًا ويريد تحقيق النتائج الآن، على غرار مقولة ليون هيس الشهيرة عندما طرد بيت كارول من تدريب جيتس وقام بتعيين ريتش كوتيتي في عام 1995.

قام جونز ببناء فريق Cowboys ليصبح واحدًا من أكثر الامتيازات شهرة وربحية في الرياضة الأمريكية، ومع ذلك لم يفز فريقه بأي لقب منذ عام 1995. وهو الآن عالق مع فريقه 3-5 في مباراة الأحد على أرضه ضد منافسه NFC East فيلادلفيا. ، ودالاس بدون لاعب وسط الامتياز – داك بريسكوت سيخرج إلى أجل غير مسمى بسبب إصابة كبيرة في أوتار الركبة تعرض لها الأسبوع الماضي.

أوه نعم، ويرأس جونز مدربه الرئيسي، مايك مكارثي – الذي يحبه، ولكن ليس بما يكفي لتمديد عقده قبل هذا الموسم، تاركًا مكارثي كمدرب رئيسي.

يقف رعاة البقر في جونز على مفترق طرق خطير. إنهم في حالة من الفوضى. إنهم على أعتاب الوقوع في السيناريو الأسوأ والأكثر إيذاءً وإهانة على الإطلاق بالنسبة لجونز المدمن على الاهتمام: عدم الأهمية.

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الآن، أحد أكثر منافسي رعاة البقر مكروهًا يكمن في الانتظار لتوجيه الضربة القاضية لموسم دالاس. يطير النسور (6-2) بعد أن فازوا بأربع مباريات متتالية، وكان فريق كاوبويز سيئًا على أرضه في ملعب AT&T جوهرة التاج، حيث 0-3 وسمحوا بمتوسط ​​40 نقطة لكل مباراة.

بعد خسارة كاوبويز الأسبوع الماضي أمام الصقور، واصل جونز إظهار الدعم العام لمكارثي على الرغم من حقيقة أنه من الواضح للجميع أنه، باستثناء تحول دالاس المعجزي في النصف الثاني من الموسم، فهو مدرب ميت يمشي.

وأشاد جونز “بسجل مكارثي التدريبي المتميز” وأشاد “بمدى جديته في العمل”، مضيفًا: “أنا أحب عقله الكروي”.

قال جونز: “إنه جيد حقًا مع اللاعبين”. “إنهم يفكرون به بشدة. لديه الكثير من النار في بطنه. أنا جيد مع مايك.”

ولكن إلى متى؟

ستبدأ مسابقة يانصيب Bill Belichick بمجرد انتهاء الموسم، وبكل المقاييس يريد Belichick التدريب مرة أخرى. من المحتمل أن يكون دالاس، الذي أبرم بريسكوت عقدًا طويل الأمد ويتمتع بالموهبة، هو الأكثر منطقية بالنسبة لمدرب باتريوتس السابق.

جونز أيضًا هو صياد كبير. وكما ذكرنا أعلاه، يبلغ من العمر 82 عامًا. يبلغ بيليشيك من العمر 72 عامًا، وإذا كان سيتولى التدريب مرة أخرى، فهو لا يختار فريقًا ليس قريبًا على الأقل من الفوز بسرعة.

وهذا يجعل من جونز وبيليشيك زواجًا مثاليًا.

النقطة الشائكة في هذه العلاقة هي ما هو مقدار السلطة على الموظفين التي سيكون جونز على استعداد لتسليمها إلى بيليشيك، الذي كان له الكلمة الأخيرة خلال السنوات التي قضاها في نيو إنجلاند؟

جونز ليس مالك Cowboys فحسب، بل هو المدير العام الفعلي، وهو يدفع ثمن أخطائه في الموظفين – والأكثر فظاعة هو أنه لا يبذل جهدًا كبيرًا في التراجع عن ديريك هنري في وكالة مجانية.

بدلاً من ذلك وقع هنري مع بالتيمور وهو يمزق الدوري هذا الموسم.

والآن أصبح فريق Cowboys، الذي ليس لديه أي مباراة في الجري، بلا دفة بدون بريسكوت، اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري.

مع توجه بريسكوت على ما يبدو إلى IR، مما يعني أنه سيغيب عن أربع مباريات على الأقل (وربما أكثر اعتمادًا على مدى سرعة شفاء أوتار الركبة)، يتقدم فريق Cowboys للأمام مع نسخة احتياطية من Cooper Rush حتى إشعار آخر.

قاد راش فريق كاوبويز إلى الرقم القياسي 4-1 قبل موسمين بعد أن كسر بريسكوت إبهام يده في خسارة افتتاح الموسم. كما فاز بمباراة في عام 2021 عندما خرج بريسكوت بسبب شد في ربلة الساق.

لكن أي شخص يعتقد أن راش سيقود دالاس إلى التصفيات فهو متفائل للغاية.

تبدو مباراة الأحد مع النسور، على الورق، وكأنها غير متطابقة. يحتل النسور المرتبة السادسة بشكل عام في إجمالي الهجوم والمرتبة الثالثة في الدفاع. يحتل فريق Cowboys المرتبة 14 في الهجوم و 27 في الدفاع.

الأسوأ من ذلك كله هو ترتيب دالاس رقم 31 في الهجوم السريع والمرتبة 30 في الدفاع السريع. ستعيد فيلادلفيا الركض المتجدد ساكون باركلي إلى تكساس. واستنادًا إلى الموسم الذي يعيشه باركلي، فإن هذه الأرقام تمثل مشكلة لرعاة البقر.

يمتلك باركلي 925 ياردة في ثماني مباريات (116 لكل لعبة) ويدخل هذا الأسبوع في ارتفاع ثلاث مباريات متتالية بمسافة 100 ياردة إلى خمس مباريات بشكل عام. لقد أنتج أعلى مستوى للموسم على بعد 199 ياردة من المشاجرة يوم الأحد الماضي ضد جاكسونفيل.

يأمل فريق Cowboys في الحصول على تعزيز دفاعي من خلال العودة المحتملة لمهاجمهم المتميز ميكا بارسونز، الذي غاب عن المباريات الأربع الماضية بسبب التواء عالي في الكاحل.

بارسونز وباركلي، وكلاهما من منتجات ولاية بنسلفانيا، قريبان من بعضهما البعض، حيث قال بارسونز في السجل إن باركلي كان أحد أسباب اختياره لولاية بنسلفانيا.

تعتبر هذه المباراة بمثابة حبكة فرعية مقنعة للعبة من المحتمل أن تلحق المزيد من الضرر بفرص رعاة البقر في البقاء ذات صلة هذا الموسم. وهذا من شأنه أن يجبر جونز على إجراء تغيير كبير.