يمكن أن يكون لأدوية الكوليسترول تأثير غير متوقع على نومك

بقدر ما تحاول مراقبة ما تأكله وممارسة الرياضة للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك في نطاق صحي، تميل مستويات الكوليسترول لديك إلى الارتفاع مع تقدمك في السن. إذا لم تلاحظ ذلك بعد، فإن عملية التمثيل الغذائي لديك تبدأ في التباطؤ في الأربعينيات من عمرك. وهذا لا يعني زيادة في الوزن فحسب، بل يعني أيضًا قدرة الجسم على إزالة الكوليسترول من الجسم.
يمكن أن تساعد الستاتينات على خفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تقليل الإنزيم الموجود في الكبد الذي ينتج الكوليسترول. على الرغم من أن الستاتينات تعتبر آمنة وفعالة، إلا أنها تأتي أيضًا مع آثار جانبية مثل آلام العضلات، والدوخة، أو مشاكل في الجهاز الهضمي. قد يعاني كبار السن بالفعل من مشاكل في النوم، ولكن اضطرابات النوم هي أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول الستاتينات.
في دراسة أجريت عام 2023 في مجلة التفاوتات الصحية، كان الأشخاص الذين يتناولون أتورفاستاتين أو روسوفاستاتين أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الأرق ونوعية النوم. كما ارتبط تناول هذه الستاتينات أيضًا بالاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل، واستغراق وقت أطول في النوم، والاستيقاظ في وقت أبكر مما هو مرغوب فيه. ومع ذلك، شملت هذه الدراسة 135 شخصًا فقط يتناولون أدوية الكوليسترول. من الممكن أن تساعدك الستاتينات على النوم.
كيف يمكن أن تؤثر الستاتينات على نومك
تتعرض معظم الأدوية لخطر بعض الآثار الجانبية، حتى لو تعرض لها عدد قليل من الأشخاص. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تواجه آثارًا جانبية معينة، مثل مشاكل في الجهاز الهضمي، وإلقاء اللوم على الدواء. قد تصاب أيضًا بآثار جانبية من الدواء بمجرد قراءة التقارير الإخبارية عنها. وهذا ما يسمى تأثير “nocebo”، حيث تتوقع حدوث تأثير جانبي معين. وهذا هو عكس تأثير الدواء الوهمي، حيث يعاني الأشخاص من آثار جانبية على الرغم من أنهم لا يتناولون الدواء المحدد.
تعتمد بعض الدراسات الأصغر على الأشخاص الذين أبلغوا عن مشاكلهم في النوم أثناء تناول الستاتينات، لكن التحليل التلوي لعام 2015 في أرشيف العلوم الطبية جمع نتائج خمس دراسات استخدمت مراقبة النوم المتقدمة لدراسة تأثير الستاتينات. لم يؤثر علاج الستاتين بشكل كبير على إجمالي وقت النوم، أو كفاءة النوم (كم من الوقت تقضيه في السرير نائمًا بالفعل)، أو المدة التي يستغرقها الناس للنوم. لقد أدت الستاتينات إلى تقليل عدد المرات التي يستيقظ فيها الأشخاص طوال الليل بشكل ملحوظ، لكن هذا التأثير كان صغيرًا.
بعض الاعتبارات في تناول الستاتينات
إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، يمكنك التحدث مع طبيبك حول كيفية خفض نسبة الكوليسترول لديك بدون دواء. لدى بعض الأشخاص جينة محددة تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. يمكن لطبيبك أن يقدم لك أفضل توصية لك اعتمادًا على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة بعلاج الستاتين للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا والذين لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10% أو أكثر. يستخدم العديد من مقدمي الخدمات الصحية حاسبة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية (ASCVD) الخاصة بالكلية الأمريكية لأمراض القلب، والتي تبحث في عوامل مثل نسبة الكوليسترول، وضغط الدم، وحالة التدخين، وتاريخ مرض السكري. قد يوصف لك أيضًا عقار الستاتين إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
إذا كنت تتناول عقار الستاتين بالفعل وتعاني من اضطرابات في النوم، فيمكن أن يوصي طبيبك إما بستاتين مختلف أو بجرعة أقل. قد يقترح طبيبك أيضًا طرقًا للحصول على نوم جيد ليلاً، مثل نظافة النوم، وتجنب الكحول خلال ساعتين قبل موعد النوم، وتجنب التكنولوجيا قبل ساعة من موعد النوم.