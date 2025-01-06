يمكن أن يكون لأدوية الكوليسترول تأثير غير متوقع على نومك

بقدر ما تحاول مراقبة ما تأكله وممارسة الرياضة للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك في نطاق صحي، تميل مستويات الكوليسترول لديك إلى الارتفاع مع تقدمك في السن. إذا لم تلاحظ ذلك بعد، فإن عملية التمثيل الغذائي لديك تبدأ في التباطؤ في الأربعينيات من عمرك. وهذا لا يعني زيادة في الوزن فحسب، بل يعني أيضًا قدرة الجسم على إزالة الكوليسترول من الجسم.

يمكن أن تساعد الستاتينات على خفض نسبة الكوليسترول في الدم عن طريق تقليل الإنزيم الموجود في الكبد الذي ينتج الكوليسترول. على الرغم من أن الستاتينات تعتبر آمنة وفعالة، إلا أنها تأتي أيضًا مع آثار جانبية مثل آلام العضلات، والدوخة، أو مشاكل في الجهاز الهضمي. قد يعاني كبار السن بالفعل من مشاكل في النوم، ولكن اضطرابات النوم هي أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول الستاتينات.

في دراسة أجريت عام 2023 في مجلة التفاوتات الصحية، كان الأشخاص الذين يتناولون أتورفاستاتين أو روسوفاستاتين أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الأرق ونوعية النوم. كما ارتبط تناول هذه الستاتينات أيضًا بالاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل، واستغراق وقت أطول في النوم، والاستيقاظ في وقت أبكر مما هو مرغوب فيه. ومع ذلك، شملت هذه الدراسة 135 شخصًا فقط يتناولون أدوية الكوليسترول. من الممكن أن تساعدك الستاتينات على النوم.