يمكن أن يكون لمسحوق بروتين الأرز تأثير غير متوقع على ضغط الدم لديك

هل لديك ارتفاع ضغط الدم؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت مثل ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). ومع ذلك، فإن مجرد شيوع ارتفاع ضغط الدم لا يجعله أقل مشكلة. بعد كل شيء، تشير تقارير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD، أو أمراض القلب) هي السبب الأول للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة.
حتى لو كان ضغط دمك أعلى بقليل من المعدل الطبيعي، فإنك تتعرض لخطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية. قام باحثون في دراسة أجريت عام 2023 في مجلة جمعية القلب الأمريكية بتتبع صحة الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى (أعلى بقليل من المستويات الطبيعية) على مدار عقد من الزمن. ووجدوا أن أولئك الذين بقوا في فئة ارتفاع ضغط الدم من المرحلة الأولى على الأقل زادت فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.
على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعدك في إدارة ارتفاع ضغط الدم، إلا أن التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد أيضًا. ومن المحتمل أن يشمل ذلك الاستهلاك المنتظم لمسحوق بروتين الأرز.
مصدر بروتين نباتي غني بالببتيدات
يبدو مسحوق بروتين الأرز ويعمل مثل مسحوق بروتين مصل اللبن، وهو منتج يستخدم غالبًا لتقليل آلام العضلات بعد التمرين وبناء كتلة العضلات. في الواقع، يمكن لمسحوق بروتين الأرز أن يقدم بديلاً متوازنًا إلى حد ما بنسبة 1:1 لمسحوق بروتين مصل اللبن.
على سبيل المثال، قارنت مقالة نشرت عام 2020 في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية تأثيرات الأرز وبروتين مصل اللبن على الأشخاص المشاركين في تدريبات المقاومة. وبعد ثمانية أسابيع، شهد المشاركون نفس النتائج النسبية بغض النظر عن نوع البروتين الذي تناولوه.
ومع ذلك، فإن مسحوق بروتين الأرز له خصائص تميزه عن مسحوق مصل اللبن. أولاً، إنه نباتي. هذا يجعلها مناسبة للنباتيين والنباتيين. كما لاحظت كايلا كوب، اختصاصية تغذية مسجلة تمت مقابلتها في مقالة في كليفلاند كلينك، فإن مسحوق بروتين الأرز قد يتحمله بشكل أفضل الأفراد الذين يعانون من الحساسية الغذائية أو الذين “لا يستطيعون تحمل أنواع أخرى من مسحوق البروتين”.
ولكن ما الذي يبدو أنه يمنح بروتين الأرز قوة مقاومة لارتفاع ضغط الدم؟ وفقا للعلم، فإن الجواب هو الأحماض الأمينية الفريدة للبروتين. خذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تقديمها خلال دراسة أجريت عام 2019 في مجلة “المغذيات”. استكشفت الدراسة تأثيرات ضغط الدم على المشاركين الذين تناولوا مكملاً مصنوعًا من نخالة الأرز الغنية بالبروتين ويحتوي على ببتيد الأحماض الأمينية الفريد Leu-Arg-Ala (LRA). وبعد 12 أسبوعًا، شهد المشاركون الذين بدأوا الدراسة وهم يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم تحسنًا في قراءاتهم.
تعديلات لإنتاج الأداء الخافضة للضغط
وفي دراسة أجريت عام 2020 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، تلاعب الباحثون بالأرز وراثيا للتأكد من احتوائه على الببتيدات المعروفة بتسببها في استرخاء نظام الأوعية الدموية. وبعد تغذية حيوانات المختبر بالبروتين المستخرج من الأرز، لاحظ الباحثون انخفاضًا في قراءات ضغط الدم لدى الحيوانات خلال ساعتين. قادت هذه التجربة الباحثين إلى تقدير أن ما يقرب من نصف ملعقة كبيرة من نفس بروتين الأرز يمكن أن يكون لها نتيجة مماثلة لارتفاع ضغط الدم لدى شخص بالغ يبلغ وزنه 150 رطلاً.
لم تكن الدراسة المذكورة أعلاه هي المرة الأولى التي يتم فيها التلاعب بالأرز لتعزيز خصائصه المضادة لارتفاع ضغط الدم. استكشفت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة الطب التقليدي والتكميلي ما يمكن أن يحدث إذا أعطيت الفئران الأرز المخصب بحمض غاما أمينوبوتيريك، وهو ناقل عصبي معروف بقدراته المهدئة، لمدة ثمانية أسابيع. خلال ثلاثة من الأسابيع الثمانية، أظهرت الفئران تحسنا في مستوى ضغط الدم في الصباح. على الرغم من أنها ليست قاطعة، إلا أن النتائج تشير إلى أن تغيير نباتات الأرز يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مرغوبة لخفض ضغط الدم.
بالتأكيد ليس من الضروري أن تكون مصابًا بارتفاع ضغط الدم لتجربة مسحوق بروتين الأرز، خاصة إذا كنت تبحث عن بديل نباتي لمسحوق بروتين مصل اللبن أو لديك حساسية تجاه بديل نباتي مختلف مثل مسحوق بروتين الصويا. ومع ذلك، إذا كنت تميل نحو ارتفاع ضغط الدم، فمن الجيد أن تعرف أنك قد تفيد نظام القلب والأوعية الدموية لديك بشكل أفضل عن طريق إضافة مسحوق بروتين الأرز إلى العصائر أو مخفوقات التمرين.