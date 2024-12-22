يمكن أن يكون لمسحوق بروتين الأرز تأثير غير متوقع على ضغط الدم لديك

هل لديك ارتفاع ضغط الدم؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت مثل ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). ومع ذلك، فإن مجرد شيوع ارتفاع ضغط الدم لا يجعله أقل مشكلة. بعد كل شيء، تشير تقارير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD، أو أمراض القلب) هي السبب الأول للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة.

حتى لو كان ضغط دمك أعلى بقليل من المعدل الطبيعي، فإنك تتعرض لخطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية. قام باحثون في دراسة أجريت عام 2023 في مجلة جمعية القلب الأمريكية بتتبع صحة الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى (أعلى بقليل من المستويات الطبيعية) على مدار عقد من الزمن. ووجدوا أن أولئك الذين بقوا في فئة ارتفاع ضغط الدم من المرحلة الأولى على الأقل زادت فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.

على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعدك في إدارة ارتفاع ضغط الدم، إلا أن التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد أيضًا. ومن المحتمل أن يشمل ذلك الاستهلاك المنتظم لمسحوق بروتين الأرز.