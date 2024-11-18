يمكن أن يكون لويس جيل أول لاعب يانكيز يفوز بجائزة أفضل لاعب جديد لهذا العام منذ عام 1981

آخر مرة حصل فيها فريق يانكيز على جائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأمريكي كانت بعد الخسارة أمام دودجرز في بطولة العالم.

سيكتشف لويس جيل ليلة الاثنين ما إذا كان موسمه القوي الذي ساعد في حمل دورة يانكيز قد أكسبه شرف المبتدئين النهائي في AL. تم اختيار صاحب اليد اليمنى الأسبوع الماضي كأحد المرشحين النهائيين لجائزة AL Rookie of the Year، جنبًا إلى جنب مع زميله في الفريق أوستن ويلز ولاعب الأوريولز كولتون كاوزر.

ديف ريجيتي في عام 1981 – والذي انتهى بخسارة الفريق أمام دودجرز في Fall Classic – كان آخر لاعب يانكيز يفوز بالجائزة. حصل فريق يانكيز آخر مرة على جائزة أفضل لاعب جديد لهذا العام في عام 2017، عندما فاز آرون جادج.

ذهب جيل 15-7 مع 3.50 عصرًا و 171 ضربة في 151 ²/₃ جولة الموسم الماضي على مدى 20 بداية.

في 17 من تلك المشاركات، سمح جيل بجولة واحدة أو لم يسمح بأي جولة مكتسبة. كان لكل من Tarik Skubal و Garrett Crochet 17 بداية من هذا القبيل لربط جيل بصدارة الدوري الرئيسي في تلك الفئة.

من بين الناشئين في تاريخ الامتياز، فقط روس فورد – مع 209 إضرابًا في عام 1910 – سجل إضرابات أكثر من جيل.

كان جيل البالغ من العمر 26 عامًا في أفضل حالاته في مايو وأوائل يونيو، عندما قام بتجميع سبع مشاركات حيث ذهب 6-0 مع 0.60 عصر.

كانت حرب جيل 3.1 المرجعية للبيسبول الموسم الماضي هي الأعلى بين رماة يانكيز.

أصبح ويلز (25 عاما) لاعب يانكيز الأساسي هذا الموسم وأعطى الفريق حضورا خلف اللوحة وهجوميا.

تم تصنيف Wells في النسبة المئوية 96 لـ MLB في تأطير الملعب، وفقًا لـ Statcast، ووضعته كتله الأربع فوق المتوسط ​​في النسبة المئوية 75.

هجوميًا، أنتج ويلز مقطع .229/.322/.395 مع 13 حطامًا و55 RBIs.

لم يحصل فريق يانكيز على جائزة أفضل لاعب جديد لهذا العام منذ ثورمان مونسون في عام 1970.

قال المدير آرون بون في سبتمبر: “إنها مسؤولية ثقيلة أن تكون لاعبًا كبيرًا في الدوري، ناهيك عن أن تكون لاعبًا كبيرًا في الدوري لفريق نيويورك يانكيز”. “لقد تعامل (ويلز) مع كل ذلك بشكل جيد وأظهر تلك القدرة من القفز. الآن رأيناه حقًا يبدأ في أن يصبح قوة هجومية أيضًا.

لدى Cowser فرصة ليصبح ثاني لاعب على التوالي من الأوريولز يفوز بالجائزة – حصل عليها جونار هندرسون العام الماضي.

كان لدى Cowser، البالغ من العمر 24 عامًا، خط مائل 0.243/.321/.447 مع 24 لاعبًا و69 من RBIs في 153 مباراة للأوريولز.

سيتم أيضًا تسمية جائزة NL Rookie of the Year – مع بول سكينيس وجاكسون ميريل وجاكسون تشوريو في التصفيات النهائية – يوم الاثنين.