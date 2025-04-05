يمكن أن يكون مستقبل كرة السلة في الدوري الاميركي للمحترفين ملاعب زجاجية ، تحطيم تقليد الخشب الصلب

هذا سيكون مغير اللعبة.

تتطلع الشركة الألمانية ASB Glassfloor إلى استبدال ملاعب كرة السلة الخشبية بزجاج – تقليد الخشب الصلب الذي يحطم الأطواق.

لإنشاء ألواح الأرضية ، يتم دمج طبقات من زجاج الأمان معًا ، وتغطي لوحات LED ، والتي لا تسمح فقط بخطوط التشغيل المخصصة والشعارات وتغييرات الألوان ، ولكن إسقاط إحصائيات الألعاب في الوقت الفعلي ، والأنشطة التفاعلية للمعجبين.

وبطبيعة الحال ، تبدو الفكرة مثيرة للسخرية للبعض ، الذين يتصورون اللاعبين الذين يصطدمون حرفيًا عبر الزجاج أثناء اللعبة.

“يا إلهي ، سوف ينكسر ، الأمر أصعب ، سوف يكسر الناس الزجاج ، وسوف يسقطونه” ، أوضح المدير الإداري لقسم الأمريكتين في ASB Glassfloor كريس ثورنتون المخاوف التي يسمعها في كثير من الأحيان.

“إنه في الواقع عكس ذلك تمامًا.”

ظهرت هذه الأرضيات عالية التقنية بالفعل لأول مرة في أحداث All-Star في ملعب Lucas Oil في عام 2024 ، والتي تضمنت تحديًا مؤلفًا من 3 نقاط بين ستيفن كاري وسابرينا أيونيسكو.

عندما كسر الدوري الاميركي للمحترفين الأخبار على X ، عبر المشجعون عن مخاوفهم من سلامة اللاعبين.

“أي شخص يجلس هنا يتساءل عن سلامة اللاعبين ، وتكسير الزجاج ، واللعب على سطح LED المعمى؟” كتب واحد.

وأضاف آخر: “مجنون حقًا ولكن يبدو أنه سيكون مشتتًا بشكل لا يصدق للاعبين”.

أوضح ثورنتون أن هناك هيكل عظمي من الألومنيوم والصلب أسفل ألواح LED وأن الزجاج يعطي ومرونة أكثر من سلفه الخشبي.

كما تم استخدام المحاكم ، التي تأتي بسعر أعلى ، في جامعة كنتاكي في بداية موسم فريق كرة السلة لعام 2024.

وقال مارك بوب مارك بوب المدير الفني لفريق Kentucky Wildcats Mens في مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة ASB: “أحب كل شيء عن تعدد استخدامات هذا الطابق”.

“لا أعرف ما كنت أتوقعه ، لكنه يصرخ مثل ملعب كرة السلة الحقيقي” ، أضافت لاعبة النساء كاسيدي رو في المقطع.

وقال ثورنتون إن الدوري الاميركي للمحترفين اشترى حصة أقلية في الشركة وأن أكثر من 100 لاعب ومدرب اختبروا بالفعل محاكمهم.

وقال: “بينما نتكامل مع مزودي البيانات الآخرين في كل من NCAA و NBA ، سنتحسن فقط وأفضل ما يمكنك تحسين ما يمكنك القيام به على حلبة الزجاج ASB”. “لقد حصل التركيز الآن حتى اليوم على سطح مريح للرياضيين للعب عليه ، وقمنا بذلك.”

لقد تم تثبيتها بالفعل في الخارج – في الملاعب المنزلية لـ Bayern Munich في ألمانيا و Panathinaikos Athens في اليونان.

على الرغم من أن البعض يظل مشكوك فيه ، إلا أن البعض الآخر على X أشاد بالابتكار.

“هذا مجنون. يجب أن يصنع بعض اللحظات الرائعة” ، تعجب أحدهم.

“هذه الأشياء التي اعتدنا أن نحلم بها كأطفال” ، قال آخر.

مع الأسلاك بعد