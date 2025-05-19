يمكن أن يمنع التوت المنخفض للكربوهيدرات العالية في الأنثوسيانين أمراض القلب والسرطان ومرض السكري

معظم التوت يربح هذا التوازن المثالي من الحلو والطلاث ، مما يجعلها تتصدرها في وعاء من الزبادي أو مغرفة من الآيس كريم الفانيليا. في حين أن التوت المجمد سهل العثور عليه على مدار السنة ، إلا أن الصيف هو عندما تكون تلك الطازجة وفيرة. (إليك ما يحدث لجسمك عندما تأكل التوت كل يوم.)

تميل الفراولة والتوت العنب إلى الحصول على كل الحب في أكواب الفاكهة ، ولكن لا تتجاهل العليق. يمنحك كوب واحد فقط من العليق أكثر من 7 غرامات من الألياف مقابل 62 سعرة حرارية فقط ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لأولئك الذين يشاهدون الكربوهيدرات الخاصة بهم (تتميز التوت البروتين أيضًا). العليق هو مصدر كبير لفيتامين C ، ويقدم حوالي 34 ٪ من احتياجاتك اليومية. يحتوي العليق أيضًا على فيتامينات B وفيتامين E وبعض الشوارد الرئيسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. بالإضافة إلى ذلك ، فهي منخفضة بشكل طبيعي في الصوديوم.

هذا اللون الأرجواني الأرجواني من العليق هو علامة على مضادات الأكسدة القوية المعبأة في الداخل. العليق غني بشكل خاص بالأنثوسيانين ، والمركبات التي تساعد على محاربة الالتهاب وحماية خلاياك من الأضرار. إن تضمين المزيد منهم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد حتى في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض السرطان ومرض السكري.