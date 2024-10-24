يمكن لبريان كاشمان الحصول على تبرئة يانكيز في بطولة العالم 2024

إن الأمر المتعلق بالجفاف – فجوة، موجة جفاف، مساحة فارغة تلو الأخرى في تاريخ شكلته القلائل التي كانت موجودة من قبل – هو أنه لا يقتصر أبدًا على موسم واحد فقط. لا يتعلق الأمر أبدًا بـ 162 مباراة فقط، أو حوالي مباراة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع مباريات في سلسلة ما بعد الموسم. تتكدس الصورة فوق الأخرى حتى تصبح اتجاهًا، ويمتد اتجاه واحد للخارج حتى يصبح المسار الحديث للامتياز.

لهذا السبب، خلال الجزء الأكبر من 15 عامًا منذ آخر ظهور لفريق يانكيز في بطولة العالم في عام 2009، أمضى بريان كاشمان معظم وقته في الدفاع. تضاعف المدير العام للامتياز باعتباره محامي الدفاع الحائز على جائزة Vezina Trophy Gold Glove عندما يتعلق الأمر بالنقد.

كان هناك صخب “رائع للغاية” في اجتماعات المديرين العامين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. الدفاع الحاد عن قسم التحليلات الذي يُزعم أنه عفا عليه الزمن و”الأصغر” في لعبة البيسبول. المسار المتعرج في الوكالة الحرة قبل عامين والذي قاد فريق يانكيز إلى إيزيا كينر فاليفا بدلاً من تريفور ستوري أو كارلوس كوريا. دعم آرون بون الذي لم يتضاءل منذ أن عينه كاشمان كمدير لفريق يانكيز بعد موسم 2017 – ومن المحتمل أن يتم تجديده في وقت ما بعد انتهاء الموسم، عندما يحتاج إما إلى تنشيط خيار النادي على جهة اتصال بون ، أو التفاوض على اتفاق آخر، أو الانفصال عنه، في ما قد يكون نتيجة صادمة.

ثم كان هناك يوم الثلاثاء، خلال مقطع على شبكة MLB عندما سُئل كاشمان عن إنهاء فريق يانكيز لجفافهم والعودة إلى بطولة العالم، حيث سيواجهون فريق دودجرز في المباراة الأولى يوم الجمعة في لوس أنجلوس. أطلق كاشمان، الذي فاز بأربعة ألقاب منذ توليه منصبه الحالي مع فريق يانكيز في عام 1998، أحدث دفاعاته، وهو سبب وجوب وجود علامة النجمة بجانب الجفاف.