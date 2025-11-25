يمكن لجوهرة العطلات الجديدة من ايكيا والتي تبلغ قيمتها 6 دولارات أن تربط ديكور عطلتك معًا في لمح البصر

مجموعة VINTERFINT من ايكيا المكونة من ثمانية أقواس حمراء مثالية لشجرة عيد الميلاد الخاصة بك، إذا كان هناك أي مساحة متبقية، فهذا هو الحال. ستضيف مزيدًا من التنوع إلى شجرتك إذا كنت متمسكًا بالزخارف المستديرة التقليدية هذا العام، ولا تحتاج حتى إلى الكثير منها. يمكنك نثرها حول الشجرة بحيث تشعر كل واحدة منها بأنها حصرية في مكانها الصغير. أو لجعلها نقطة محورية أكثر، استخدم عبوتين.

يمكن أيضًا استخدام هذه الأقواس الحمراء الرائعة في أي مكان آخر، مثل إنشاء إكليل قوس عيد الميلاد الخاص بك أو لتزيين غرفة طعام عيد الميلاد الخاصة بك. ما عليك سوى قصها على مناديل ملفوفة موضوعة بشكل أنيق على طبق أو داخل وعاء. أو قم بتحويلها إلى بطاقات مكان. نظرًا لأنها ورقية، كل ما عليك فعله هو تدوين اسم كل ضيف على القوس. إذا كنت تستضيف عشاء عيد الميلاد هذا العام وتريد أن تجعله يبدو أكثر خصوصية، فهذه تفاصيل صغيرة بسيطة تقطع شوطا طويلا.

لكن الخيارات لا تنتهي عند هذا الحد. إذا كانت مساحة الأرضية في غرفة المعيشة الخاصة بك محدودة وكنت تختار شجرة عيد الميلاد على الحائط هذا العام، فربما تستخدم شيئًا مثل خطافات الصنوبر VINTERFINT من ايكيا، فإن هذه الأقواس ستناسبها بشكل مثالي. وهناك طريقة أخرى لاستخدام أقواس VINTERFINT في موسم الأعياد هذا. إذا كنت تقدم شيئًا خاصًا إضافيًا، ربما تخطط لاقتراح أو مفاجأة طفلك بهدية كان ينتظرها بفارغ الصبر لتلقيها (مثل PS5)، فسيكون هذا القوس بمثابة التزيين على الكعكة فوق الغلاف.