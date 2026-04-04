يمكن لحمام الطيور الأمازون هذا أن يقوم بواجب مزدوج كتركيبة إضاءة خارجية

تعتبر مراقبة الطيور هواية بسيطة ولكنها ممتعة بلا شك بالنسبة لكثير من الناس. إذا كانت رؤية المزيد من الطيور في حديقتك ضمن قائمة أمنياتك لهذا العام، فإن جذبها إلى منزلك ليس بالأمر الصعب. تحب العديد من الطيور تناول الطعام من المغذيات وتجد أن حمامات الطيور ممتعة، لذا فإن وضع هذه العناصر بالقرب من منزلك يعد خيارًا جيدًا. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم معدات إطعام الطيور أو الذين يرغبون في ترقية مخزونهم الحالي، فإن أمازون لديها حل مركب سهل على العيون: حمام الطيور ذو القاعدة المضاءة بالطاقة الشمسية مقاس 42 بوصة مع وحدة تغذية الطيور.

تأتي محطة الطيور هذه بلونين – البرونزي والأخضر – وتكلف 47.99 دولارًا و 42.99 دولارًا على التوالي. تم تصميم المنتج مع مكان لتغذية الطيور وتركيبات الإضاءة في الأعلى، وأسفل ذلك يوجد حمام طيور كبير الحجم. يوجد في قاعدة القاعدة زارع لتوفير بعض الاهتمام البصري. في حين أنها مصممة لتكون ذات مظهر معدني، فإن محطة الطيور هذه مصنوعة من البلاستيك، مما يجعل من السهل العناية بها. نظرًا لأن المنتج كبير جدًا، فهو يأتي مزودًا بأوتاد تثبته بشكل آمن على الأرض. تتميز اللوحة الشمسية الموجودة في الأعلى بأنها مقاومة للماء، وبمجرد شحنها، يُقال إنها توفر ثماني ساعات من الإضاءة البيضاء الباردة إلى حديقتك.

في حين أن معظم حمامات الطيور تفتقد شيئًا واحدًا تحبه الطيور – وهو الفرخ – فإن منتج Giantex يتميز بكليهما، مما قد يعني زيادة فرصك في بعض جلسات مراقبة الطيور الرائعة. ردود فعل المشترين لهذا المنتج مختلطة إلى حد ما، مع متوسط ​​تقييم خمس نجوم بنسبة 63%. إذا كنت مهتمًا بإضافة منتج جديد إلى حديقتك، فقد يكون من المفيد التفكير فيه.