يمكن لحمام الطيور الأمازون هذا أن يقوم بواجب مزدوج كتركيبة إضاءة خارجية

تعتبر مراقبة الطيور هواية بسيطة ولكنها ممتعة بلا شك بالنسبة لكثير من الناس. إذا كانت رؤية المزيد من الطيور في حديقتك ضمن قائمة أمنياتك لهذا العام، فإن جذبها إلى منزلك ليس بالأمر الصعب. تحب العديد من الطيور تناول الطعام من المغذيات وتجد أن حمامات الطيور ممتعة، لذا فإن وضع هذه العناصر بالقرب من منزلك يعد خيارًا جيدًا. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم معدات إطعام الطيور أو الذين يرغبون في ترقية مخزونهم الحالي، فإن أمازون لديها حل مركب سهل على العيون: حمام الطيور ذو القاعدة المضاءة بالطاقة الشمسية مقاس 42 بوصة مع وحدة تغذية الطيور.
تأتي محطة الطيور هذه بلونين – البرونزي والأخضر – وتكلف 47.99 دولارًا و 42.99 دولارًا على التوالي. تم تصميم المنتج مع مكان لتغذية الطيور وتركيبات الإضاءة في الأعلى، وأسفل ذلك يوجد حمام طيور كبير الحجم. يوجد في قاعدة القاعدة زارع لتوفير بعض الاهتمام البصري. في حين أنها مصممة لتكون ذات مظهر معدني، فإن محطة الطيور هذه مصنوعة من البلاستيك، مما يجعل من السهل العناية بها. نظرًا لأن المنتج كبير جدًا، فهو يأتي مزودًا بأوتاد تثبته بشكل آمن على الأرض. تتميز اللوحة الشمسية الموجودة في الأعلى بأنها مقاومة للماء، وبمجرد شحنها، يُقال إنها توفر ثماني ساعات من الإضاءة البيضاء الباردة إلى حديقتك.
في حين أن معظم حمامات الطيور تفتقد شيئًا واحدًا تحبه الطيور – وهو الفرخ – فإن منتج Giantex يتميز بكليهما، مما قد يعني زيادة فرصك في بعض جلسات مراقبة الطيور الرائعة. ردود فعل المشترين لهذا المنتج مختلطة إلى حد ما، مع متوسط تقييم خمس نجوم بنسبة 63%. إذا كنت مهتمًا بإضافة منتج جديد إلى حديقتك، فقد يكون من المفيد التفكير فيه.
ما الذي يجعل حمام الطيور ومغذي الطيور Giantex فريدًا من نوعه
يقوم هذا المنتج المبتكر بأشياء كثيرة في وقت واحد من خلال تزويد الطيور بمحطة تغذية واستحمام، بالإضافة إلى جلب الضوء إلى حديقتك. قد تؤدي قراءة المراجعات حول هذا المنتج إلى اتخاذ قرارك بشراء منتج أو كسره. تتضمن التعليقات الإيجابية حول المنتج تعليقات مثل هذه: “يعد حوض الطيور هذا مثاليًا لأنه يجذب الطيور، ويتيح لنا الغراس الموجود في القاعدة تزيينه بزهورنا الخاصة. لقد كان من السهل جدًا على أختي تركيبه وقد صمد أمام بعض الظروف الجوية القاسية دون حدوث أي ضرر.” ومع ذلك، توجد مراجعات سلبية – تشمل المخاوف المعلنة شكاوى بشأن عدم الاستقرار وضعف الأداء من ميزة الضوء الشمسي، مما قد يمنحك سببًا للتوقف مؤقتًا.
سواء قررت شراء مجموعة حوض الطيور ووحدة التغذية والإضاءة هذه أم لا، فهناك بعض النصائح لتحسين أي إعداد تعمل به. على الرغم من سهولة صيانة حمامات الطيور البلاستيكية، إلا أنه من المهم تنظيفها بشكل دوري لإبعاد الطحالب. يمكنك بسهولة تنظيف حوض الطيور الخاص بك بمكون واحد رخيص الثمن – صودا الخبز – الذي يتمتع بالقدرة على التآكل اللازمة لإزالة الطحالب العنيدة. ارتدِ القفازات دائمًا عند التعامل مع حمامات الطيور ومغذيات الطيور لحماية نفسك من البكتيريا. نظرًا لأن وحدة تغذية Giantex تقع مباشرة فوق وحدة التغذية، فستحتاج أيضًا إلى مراقبة نظافة المياه بشكل منتظم، حتى لا تتحول إلى حالة حساء بذور الطيور. للحصول على منتج آخر مماثل، يمكنك الاطلاع على مجموعة حوض الطيور ووحدة التغذية هذه الموجودة على أمازون والتي تحتوي على زارع مدمج.