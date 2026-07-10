يمكن لركوب جزازات العشب أن تفعل أكثر بكثير من مجرد قص العشب

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الحصول على أقصى استفادة من جزازة العشب الخاصة بك؟ إذا كنت تستخدم استثمارك فقط لتقليم حديقتك في الأشهر الأكثر دفئًا، فالإجابة على الأرجح هي لا. في النهاية، فهي ليست أداة رخيصة للفناء. وفي أمازون وحده، تبدأ الأسعار بحوالي 4000 دولار. لقد حان الوقت للتوقف عن ترك هذه القطعة باهظة الثمن من المعدات الخارجية الموفرة للعمالة غير مستخدمة في السقيفة أو المرآب الخاص بك طوال معظم أيام العام. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق خارج نطاق قص العشب لتحقيق أقصى استفادة من هذه الآلات القوية. يمكنك استخدامها لسحب قصاصات الفناء وحمل جذوع الأشجار والحطب وتهوية العشب وحرث الثلج. بالنسبة لمعظم هذه الأغراض، ستحتاج إلى شراء ملحقات محددة يتم ربطها بالجزء الخلفي — أو في بعض الأحيان الجزء الأمامي — من جزازة العشب الخاصة بك. ومع ذلك، فإن الأموال التي ستوفرها بمرور الوقت على خدمات العناية بالفناء الاحترافية يمكن أن تجعل هذه النفقات الإضافية تستحق العناء.

قبل تجربة أي من هذه الحيل لاستخدام جزازة العشب بشكل أكثر إبداعًا، ضع في اعتبارك قدرة سحب السيارة. وإلا فقد تلحق الضرر بالجهاز. عادةً، تكون الصيغة هي نصف وزن الوحدة بالإضافة إلى نصف وزن المشغل – على سبيل المثال، يمكن للجزازة التي تزن 270 رطلاً سحب ما يصل إلى 250 رطلاً. هناك حساب مفيد آخر وهو معدل الوزن الإجمالي للمركبة المقطورة (GVWR)، وهو الوزن الإجمالي للمقطورة بالإضافة إلى سعة الحمولة القصوى. ومع ذلك، يختلف هذا باختلاف الماركات والموديلات، لذا تحقق من دليل المالك أو اتصل بالشركة المصنعة للتأكد من الحدود (التي من المحتمل أن يتم اختبارها في المصنع). ابحث عن حد الوزن الموجود على المرفق أثناء تواجدك فيه. تحتوي معظم جزازات العشب على قيود على المنحدرات. أنت بحاجة إلى معرفة كيفية جز العشب الخاص بك على تلة شديدة الانحدار بطريقة آمنة باستخدام ملحق لأن القدرة على المناورة تتغير. وأخيرًا، تأكد من أن سيارتك بها وصلة جر مصممة للقطر أيضًا.