يمكن لركوب جزازات العشب أن تفعل أكثر بكثير من مجرد قص العشب

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الحصول على أقصى استفادة من جزازة العشب الخاصة بك؟ إذا كنت تستخدم استثمارك فقط لتقليم حديقتك في الأشهر الأكثر دفئًا، فالإجابة على الأرجح هي لا. في النهاية، فهي ليست أداة رخيصة للفناء. وفي أمازون وحده، تبدأ الأسعار بحوالي 4000 دولار. لقد حان الوقت للتوقف عن ترك هذه القطعة باهظة الثمن من المعدات الخارجية الموفرة للعمالة غير مستخدمة في السقيفة أو المرآب الخاص بك طوال معظم أيام العام. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق خارج نطاق قص العشب لتحقيق أقصى استفادة من هذه الآلات القوية. يمكنك استخدامها لسحب قصاصات الفناء وحمل جذوع الأشجار والحطب وتهوية العشب وحرث الثلج. بالنسبة لمعظم هذه الأغراض، ستحتاج إلى شراء ملحقات محددة يتم ربطها بالجزء الخلفي — أو في بعض الأحيان الجزء الأمامي — من جزازة العشب الخاصة بك. ومع ذلك، فإن الأموال التي ستوفرها بمرور الوقت على خدمات العناية بالفناء الاحترافية يمكن أن تجعل هذه النفقات الإضافية تستحق العناء.
قبل تجربة أي من هذه الحيل لاستخدام جزازة العشب بشكل أكثر إبداعًا، ضع في اعتبارك قدرة سحب السيارة. وإلا فقد تلحق الضرر بالجهاز. عادةً، تكون الصيغة هي نصف وزن الوحدة بالإضافة إلى نصف وزن المشغل – على سبيل المثال، يمكن للجزازة التي تزن 270 رطلاً سحب ما يصل إلى 250 رطلاً. هناك حساب مفيد آخر وهو معدل الوزن الإجمالي للمركبة المقطورة (GVWR)، وهو الوزن الإجمالي للمقطورة بالإضافة إلى سعة الحمولة القصوى. ومع ذلك، يختلف هذا باختلاف الماركات والموديلات، لذا تحقق من دليل المالك أو اتصل بالشركة المصنعة للتأكد من الحدود (التي من المحتمل أن يتم اختبارها في المصنع). ابحث عن حد الوزن الموجود على المرفق أثناء تواجدك فيه. تحتوي معظم جزازات العشب على قيود على المنحدرات. أنت بحاجة إلى معرفة كيفية جز العشب الخاص بك على تلة شديدة الانحدار بطريقة آمنة باستخدام ملحق لأن القدرة على المناورة تتغير. وأخيرًا، تأكد من أن سيارتك بها وصلة جر مصممة للقطر أيضًا.
هناك الكثير من الطرق الإبداعية التي يمكنك من خلالها استخدام جزازة العشب الخاصة بك
هل أنت على استعداد لجعل صيانة الفناء أسهل بكثير – وربما أرخص على المدى الطويل؟ تعد إزالة خردة العشب مكانًا رائعًا للبدء. سواء كنت قد قمت مؤخرًا بقص بعض الأشجار أو إزالة بعض الشجيرات القديمة والمتناثرة، يمكنك إرفاق عربة تفريغ بجزازة العشب الخاصة بك واستخدامها لنقل الحطام. وبدلاً من ذلك، استخدمها لنقل الحطب وأعلاف الحيوانات والكتل الخرسانية… أي شيء ثقيل حقًا. إنه أسهل بكثير من القيام بالعمل بنفسك باستخدام عربة اليد ويقلل الضغط على جسمك. تبلغ تكلفة عربة Agri-Fab Tow-Behind Poly-Dump Swivel Cart ما يزيد قليلاً عن 300 دولار وتبلغ سعتها 700 رطل. ستجد علامات تجارية مشهورة أخرى، مثل John Deere وCraftsman وOhio Steel، في متاجر تحسين المنزل مثل Lowe’s أو Home Depot. إذا كان بإمكانك الاستثمار في مرفق واحد فقط، فاجعله عربة تفريغ.
لا يمكنك الاختيار بين شراء جزازة العشب أو ركوبها؟ ما يجعلها مختلفة وما هو الأفضل بالنسبة لك يعتمد على المرفقات التي سيسمح بها كل منها. قد يكون العامل الحاسم هو ما إذا كان بإمكانك إرفاق مكنسة العشب أم لا. تخلص من هذا المشعل وقم بالقيادة بسرعة لالتقاط أوراق الشجر وقصاصات العشب والأغصان. تشمل الملحقات المتخصصة الأخرى المتعلقة بالعشب العشبي أجهزة إزالة القش (المثبتة في الأمام أو التي يتم سحبها للخلف)، والمهويات، وبكرات العشب. هل تعيش في مكان يتساقط فيه الثلج؟ قل وداعًا لمجرفة الثلج الخاصة بك! إحدى الطرق الذكية التي يمكنك من خلالها استخدام جزازة العشب في الشتاء هي تحويلها إلى محراث ثلج. تبلغ تكلفة ملحق Wutist Black Steel Snow Blade مقاس 46 بوصة حوالي 390 دولارًا. وتشمل الأفكار الأخرى نشر الملح وسحب الزلاجات. فقط لاحظ أن التآكل الزائد يمكن أن يقلل من عمر السيارة قبل الأوان، في حين أن الرطوبة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى التآكل.