يمكن لسانت جون أن تدلي ببيان في اختبارات الطريق الكبيرة التي تلوح في الأفق

رياضة
يمكن لسانت جون أن تدلي ببيان في اختبارات الطريق الكبيرة التي تلوح في الأفق

حافظ سانت جون على إرساله في الغالب حتى الآن. لقد فاز فريق Johnnies بالمباريات التي كان من المفترض أن يفوزوا بها، وعادةً ما فعلوا ذلك بطريقة متعاطفة.

وجاءت انتصاراتهم التسعة بمتوسط ​​21.6 نقطة. خسارتهما أمام فرق بطولة NCAA المتوقعة بايلور وجورجيا، تم تحديدها بإجمالي أربعة.

يجتازون اختبار العين. إنهم ينظرون إلى الجزء. لديهم مقاييس قوية، حيث احتلوا المرتبة 13 في KenPom والمرتبة 27 في تصنيفات NET، وهي أداة الفرز التي تستخدمها لجنة الاختيار للتمييز بين الفرق. تم تصنيفهم ضمن أفضل 21 فريقًا في الكفاءة الهجومية والدفاعية.

ولكن الآن أصبح الجدول الزمني أكثر صرامة للمرة الأولى منذ الرحلة إلى جزر البهاما قبل شهر. لأول مرة، في الواقع، ستلعب سانت جون لعبة طريق، وستفعل ذلك في أحد منازل الرعب لديها، لمواجهة بروفيدنس في جناح أميكا ميوتشوال المعادي عادةً (مركز دانكن دونتس سابقًا). في ليلة رأس السنة الجديدة، تزور العاصفة الحمراء مدينة كريتون، وهو مكان آخر لم يكن تاريخيًا لطيفًا مع هذا البرنامج. آخر فوز لسانت جون في بروفيدنس مع المشجعين في المدرجات كان في عام 2015. وسبق أن ترك أوماها منتصرا في عام 2019. المنافسون المذكورون أضعف مما كانوا عليه في الموسم الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإصابات ورحيل النجوم للمحترفين.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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