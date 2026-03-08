يمكن لـ Joe Flacco البقاء مع Bengals إذا لم يتمكن من الحصول على وظيفة في وكالة NFL المجانية

يتطلع جو فلاكو إلى الحصول على وظيفة أخرى – لكنه ليس بالضرورة في عجلة من أمره للفرار من سينسيناتي.

من المقرر أن يصل لاعب الوسط المخضرم إلى السوق الحرة يوم الاثنين، وسيبحث عن فرصة “للتنافس على الأقل” على وظيفة أخرى في موسمه التاسع عشر، وفقًا لتقرير صدر يوم الأحد من توم بيليسيرو من شبكة NFL.

وقال بيليسيرو إنه إذا ظل سوقه مقتصرًا على الأدوار الاحتياطية، فإن فلاكو “سوف يفكر بشدة” في العودة إلى البنغالز بعد تداول منتصف الموسم الماضي.

بدأ فلاكو موسمه في سن الأربعين مع فريق براون قبل أن يتم إرساله إلى سينسيناتي في أكتوبر لملء مكان المصاب جو بورو، الذي غاب ثلاثة أشهر عن حملة 2025 بسبب حالة خطيرة من إصبع القدم.

أعجب لاعب Super Bowl MVP السابق باعتباره المتصل بالإشارة من السلسلة الأولى، حيث أكمل 61.7 بالمائة من تمريراته لمسافة 1664 ياردة، و13 هبوطًا، وأربعة اعتراضات عبر ست بدايات (تسع مباريات) لفريق Bengals – محتفظًا بالخط حتى عاد Burrow في الأسبوع 13.

بعد الموسم، حصل Flacco على أول إيماءة لـ Pro Bowl في مسيرته اللامعة.

من المحتمل أن نجم Ravens السابق يركب هذا الزخم في حفلة انطلاق أخرى، مما يوفر مرونة مؤقتة وقيادة مخضرمة للامتيازات التي لا تزال تبحث عن حل طويل الأمد تحت المركز.

يمكن أن تتحقق مثل هذه الفرص بالنسبة لشركة Flacco، حيث أن سوق الوكلاء الحر الحاليين – الذين يتصدرهم كيلر موراي، وآرون رودجرز، ومالك ويليس، ومن المحتمل توا تاجوفيلوا – بعيد كل البعد عن التكديس.

باستثناء الاختيار العام الأول المفترض لفرناندو ميندوزا، فإن فئة مسودة 2026 ليست بالضرورة مليئة بموهبة الذراع أيضًا

ولكن إذا كانت الأدوار الداعمة هي كل ما يقوم به فلاكو، فقد يكون أكثر راحة في البقاء في كوين سيتي.