يمكن لـ NBC إحياء قناة كابل رياضية في وسائل الإعلام الرياضية

يتطلع المسؤولون التنفيذيون في NBCUniversal إلى شبكة كبل رياضية جديدة ، بعد أربع سنوات تقريبًا من إغلاق الشبكة السابقة التي تعمل بها الشركة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن قناة الكابل التي لم تكشف عن اسمها ستحمل رياضات ستدفق أيضًا على خدمة الشركة ، حيث يحتمل أن تسير الشبكة في وقت مبكر من الخريف ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء.

لم يتم اتخاذ أي قرار ، والمحادثات في المرحلة المبكرة ، وفقًا للتقرير ، لكن الشبكة ستكون متاحة على خدمات الكابلات والأقمار الصناعية كجزء من الحزم المتخصصة.

ستكمل القناة منصة تدفق الطاووس وستمنح الشركة شبكة أمان من نوع ما إذا لم تنمو قاعدة المشتركين في أسرع وقت كما تتوقع الشبكة.

وتأتي الأخبار قبل أشهر من انضمام NBC رسميًا كشريك بث في الدوري الاميركي للمحترفين ، والذي كلف NBCU ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويًا لحقوق حزمة الدوري.

سيتم بث ألعاب الدوري الاميركي للمحترفين هذا الموسم على كل من NBC الخطي وعلى الطاووس.

أشار تقرير وول ستريت جورنال أيضًا إلى أنه سيتم توفير الشبكة الرياضية المحتملة من خلال حزم كابلات محددة ، بدلاً من الخطة الأوسع التي تشمل شبكات رياضية أخرى مثل ESPN و Fox Sports 1.

في السابق ، قامت NBC بتشغيل NBC Sports Network – المعروفة أيضًا باسم NBCSN – قبل إغلاقها في عام 2021 بسبب انخفاض التصنيفات وعدم قدرتها على التنافس مع ESPN.

قامت NBCU ببث البث “Sunday Night Football” على Peacock ، إلى جانب لعبة اتحاد كرة القدم الأميركي الحصرية التي يتم تنفيذها فقط على خدمة البث.

تشمل العروض الرياضية الأخرى على اللافتات الجولف وكرة القدم الجامعية والأولمبياد وكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل دخول الدوري الاميركي للمحترفين إلى المعركة في الخريف.

ارتفعت تكلفة الاشتراك في Peacock بمقدار 3 دولارات إلى 10.99 دولار شهريًا في الطبقة المدعومة من الإعلانات وإلى 16.99 دولارًا مقابل فئةها بدون إعلانات تجارية.