يمكن لـ Wan’Dale Robinson أن يصل إلى مسافة 1000 ياردة بطريقة فريدة حقًا

لدى فريق العمالقة الصاعد جاكسون دارت هدف مهم يود تحقيقه قبل انتهاء هاتين المباراتين الأخيرتين، وليس له علاقة بإحصائياته الخاصة.

يريد Dart إيصال جهاز الاستقبال Wan’Dale Robinson إلى مسافة 1000 ياردة.

يتمتع روبنسون بعام مهني، حيث يقود الفريق بـ 82 حفل استقبال لمسافة 901 ياردة – مما يعني أنه يحتاج إلى 99 في المباراتين التاليتين للوصول إلى هذا الإنجاز المهم.

وقال دارت بعد التدريب يوم الأربعاء: “نعم، إنه أمر ضخم، إنه مجرد علامة فارقة في حياته المهنية”. “أعتقد أنه أخبرني أن هناك إحصائية لشيء بحجمه” – وهو مدرج في القائمة بطول 5 أقدام و8 – “لم يفعل أحد ذلك من قبل.

“أنا أتطلع حقًا للذهاب إلى هناك والتنافس معه. إنه لاعب رائع وقام بعمل رائع وكان رجلاً أحببت اللعب معه. فقط قدرته على المنافسة في كل لعبة، وهو يقوم بعمل رائع في القيادة والعمل الجاد وتقديم المسرحيات. بالتأكيد سأقوم بدوري لمساعدته.”

قال روبنسون إن زميله وزميله المتلقي مالك نابرز هو من وضع هذه الإحصائيات في رأسه.

قال روبنسون: “كان مالك يتحدث عن كوني أقصر (متلقي) على الإطلاق لمسافة 1000 ياردة”. “لذا، سيكون من الجميل أن تكون الأول وأن تثبت أنه لا توجد قيود (بسبب الحجم)”.

من بين اللاعبين الذين لم يتدربوا يوم الأربعاء: LT Andrew Thomas، الذي غادر مباراة الأحد الماضي ضد الفايكنج بسبب إصابة في أوتار الركبة، C John Michael Schmitz Jr.، الذي تعرض لإصابة في إصبعه ضد مينيسوتا، S Tyler Nubin (الرقبة)، DT DJ Davidson (ارتجاج في المخ) ورجل خط الهجوم إيفان نيل (الرقبة).

كانت CBs Cor’Dale Flott (الركبة) و Deonte Banks (الكتف) و DT Rakeem Nunez-Roches (الكاحل وأصابع القدم) محدودة في الممارسة العملية.

عند سؤاله عن حالة توماس ليوم الأحد، قال كافكا: “سنرى كيف تشعر. لديه بضعة أيام هنا ليرى كيف تبدو. سننظر ونرى مدى مدى الإصابة، ثم نقيمها ثم نتخذ قرارًا”.

سيكون القرار هو ما إذا كان سيتم إيقاف كل من توماس وشميتز في المباراتين الأخيرتين.

يتمتع لاعبو العمالقة بيوم عطلة عيد الميلاد، وسيتدربون يوم الجمعة ويغادرون إلى لاس فيغاس يوم السبت.

وقال دارت إن عائلته بأكملها في المنطقة للاحتفال بعيد الميلاد الأول له في نيويورك.

وعندما سُئل عن التقاليد، قال: “تقوم أمي بإعداد أفضل لفائف الهلال. إنهم جميعًا هنا الآن، لذا سيكون من الرائع أن نحتفل بعيد الميلاد الأول لنا في نيويورك ونكون كعائلة. أنا متحمس لأنهم هنا من أجل ذلك”.

وقال دارت إنه كان يستمتع بالمناظر التقليدية في نيويورك خلال موسم العطلات، بما في ذلك زيارة الشجرة في مركز روكفلر.

قال: نعم، ذهبت ورأيت الشجرة. “لقد كانت المرة الأولى التي أراها فيها. لقد اعتقدت أنها ستكون أكبر قليلاً مما كانت عليه، ولكن كان من الرائع رؤية الشجرة المميزة.”