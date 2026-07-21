يمكن لفريق يانكيز مساعدة المراهن على الحصول على ربح من 5 أرجل بقيمة 141 ألف دولار

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تقف آمال بطولة يانكيز العالمية بين المراهن ودفع تعويضات +2945150.

نشر أحد مستخدمي Instagram، _zachweiss، قسيمة الرهان الخاصة به على FanDuel Sportsbook، والتي تظهر رهانًا بقيمة 4.80 دولارًا للفوز بمبلغ 141,372 دولارًا.

لقد حصل المراهن على أربعة من الأرجل الخمسة لربحه حتى الآن:

سيهوكس يفوز بسوبر بول 60 (+800)

ميشيغان تفوز ببطولة NCAA (+450)

نيكس يفوز بنهائي الدوري الاميركي للمحترفين (+1300)

إسبانيا تفوز بكأس العالم (+400)

يانكيز يفوز ببطولة العالم (+750)

فاز فريق Seahawks بلقب Super Bowl في 8 فبراير، 29-13. سيطرت ميشيغان على March Madness، بفوزها على UConn في مباراة البطولة الوطنية في 6 أبريل. ساعد جالين برونسون نيكس في الفوز بأول بطولة NBA منذ عام 1973 بفوزه على توتنهام في خمس مباريات يوم 13 يونيو.

يوم الأحد، لاروخاأدى الدفاع الخانق إلى منع ليونيل ميسي والأرجنتين من تسديدتين فقط في الفوز 1-0 في نهائي كأس العالم.

يمكن للمراهن صرف قسيمة الرهان بمبلغ 14,233.84 دولارًا أمريكيًا أو الاستمرار في السماح لها بمصير يانكيز.

كان سعر المقلمة +750 عند وضع الرهان.

على الرغم من أن فريق يانكيز يقف عند 56-44 وفي المركز الثاني في الشرق الأوسط، إلا أنهم ناضلوا بقوة بدون آرون جادج، الذي كان خارج التشكيلة منذ 31 مايو بسبب كسر إجهاد في ضلعه الأيمن.

لقد كان هجوم يانكيز بمثابة قذيفة في حد ذاته في غيابه، حيث انخفض من المركز الثاني بشكل عام في wRC + إلى المركز 24. كان القاضي، الذي قاد MLB في الحرب لمدة ثلاث من السنوات الأربع الماضية، مقيدًا بصدارة الفريق في السباقات على أرضه قبل أن يصل إلى قائمة المصابين لمدة 10 أيام على الرغم من بداية أبطأ للموسم من المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تهميش جيانكارلو ستانتون منذ أواخر أبريل، وقد أدى تناوب فريق يانكيز إلى التعامل مع مشكلات الإصابة طوال الموسم حيث لم يكن كل من ماكس فرايد وكارلوس رودون ولويس جيل وكلارك شميدت متاحين.

برز بن رايس كمصدر موثوق للهجوم خلال هذا الامتداد، حيث سجل أعلى مستويات الفريق في متوسط ​​الضرب (.281)، والجري على أرضه (29)، وRBIs (68)، والضربات (99) بينما حصل على تقدير كل النجوم.

تتقدم لعبة Bullpen أيضًا ، حيث تقود البطولات الكبرى بـ 3.42 عصرًا.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

انخفضت احتمالات فوز فريق Yankees بالبطولة العالمية إلى +550 وظل ثاني أفضل فريق على اللوحة خلف فريق Dodgers المفضل عند +170.

كما أنهم يحتلون المركز الخامس عشر في القوة المتبقية للجدول الزمني، لكل تانكاثون.

رد أحد المستخدمين على X على المنشور: “ادفع نقدًا واستثمر 1 ألفًا في يانكيز إذا كنت تصدق ذلك حقًا”.

نظرًا لأن الجدول الزمني لعودة القاضي إلى التشكيلة لا يزال غير مؤكد بعد نقله إلى قائمة المصابين لمدة 60 يومًا الأسبوع الماضي، فإن المخاطرة تجعل قرار السحب النقدي المحتمل يستحق التقييم.

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مايك توراي هو صحفي ومحرر رياضي يتابع عن كثب الدوري الاميركي للمحترفين، واتحاد كرة القدم الأميركي، والرياضات الجامعية وUFC. لقد أظهر خبرته في كل من رهانات دعم لاعبي NBA وNFL لما يقرب من ثلاث سنوات. يتمتع مايك أيضًا بخبرة واسعة في مجال عروض الرهانات الرياضية، حيث يقوم في كثير من الأحيان بتجربة ومراجعة أحدث التطبيقات والمواقع.