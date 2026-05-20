يمكن للأيام الحارة والمشمسة أن تلحق الضرر بوحدة تغذية الطيور لديك — إليك ما يجب فعله

مع انتقال الفصول إلى الأيام الحارة والمشمسة، لا يمكننا أن ننسى المخلوقات التي تعيش خارج ممتلكاتنا. نحن لسنا الوحيدين الذين يتأثرون بالشمس والحرارة، ويمكننا المساعدة في الحفاظ على الحياة البرية في ساحاتنا الخلفية رطبة وصحية وآمنة من خلال بعض الأعمال البسيطة في الحديقة. إذا كان لديك وحدة تغذية للطيور في حديقتك، فقد حان الوقت لبدء فحص مستمر لمحتويات وحدة التغذية طوال الموسم المشمس. بالإضافة إلى ذلك، يعد المكان الذي تضع فيه وحدة تغذية الطيور أمرًا حيويًا لسلامة الطيور. إذا كانت وحدة التغذية مائلة بزاوية معينة بالقرب من منزلك، وتحديدًا في خط وهج الشمس من الشمس على نوافذك، فقد تصطدم الطيور بالزجاج عن طريق الخطأ. لتجنب ذلك، من الضروري وضع وحدة التغذية الخاصة بك على مسافة مناسبة من هذا الخطر.
قد يبدو من السهل إعداد جهاز تغذية الطيور وإلقاء بعض بذور الطيور ونسيان الأمر. ومع ذلك، في فصل الصيف، هذا ببساطة ليس خيارًا. من أجل الحفاظ على سلامة الطيور في الفناء الخلفي الخاص بك وصحتها، ضع وحدة التغذية الخاصة بك بشكل صحيح وتحقق منها بانتظام بحثًا عن المحتويات الفاسدة. في هذا الصدد، يمكن أن تتسبب الرطوبة الإضافية في فصل الصيف في نمو العفن، وهو سبب آخر لمراقبة البذور أو الشحم أو أي طعام آخر للطيور تضعه بالداخل. بالإضافة إلى وضعه في مكان آمن والتحقق من محتوياته الفاسدة، يوصى بتنظيف وحدة تغذية الطيور في الفناء الخلفي الخاص بك بانتظام، مع ترك بضعة أسابيع كحد أقصى بين عمليات التنظيف.
الطريقة الآمنة لإعداد وحدة تغذية الطيور في فصل الصيف
تقتل ضربات النوافذ، التي تحدث عندما يصطدم طائر بالزجاج، حوالي 150 مليون طائر كل عام في الولايات المتحدة (عبر أودوبون). نحن جميعًا نحب مشاهدة الطيور وهي تزور ساحاتنا، ولكن من أجل الاستمتاع بهذا المنظر، نحتاج إلى التأكد من أننا نعطي الأولوية لمعيشتهم. بينما يمكنك إعداد وحدة التغذية خارج النافذة، فمن الضروري وضعها على بعد 3 أقدام على الأقل من النافذة نفسها. قد لا تتعرف الطيور التي تطير نحو وحدة التغذية الخاصة بك على الزجاج أثناء طيرانها نحوه، وبدلاً من ذلك ترى ببساطة انعكاس الأشجار أو حديقتك. كلما وضعت وحدة التغذية بعيدًا عن النافذة، قل احتمال اصطدام الطيور بالزجاج أثناء محاولتها الوصول إلى وحدة التغذية. إذا كنت قد لاحظت من قبل القصص المأساوية لضرب النافذة بالقرب من وحدة تغذية الطيور الخاصة بك، بما في ذلك الدم أو الطائر المتوفى، فيجب عليك بالتأكيد تحريك وحدة التغذية الخاصة بك بعيدًا عن الزجاج.
لإعداد طبقة إضافية من الحماية للطيور التي تقترب من وحدة التغذية الخاصة بك، يمكنك شراء منتجات مثل شاشات الطيور الشبكية، والتي تغطي نوافذك وتساعد الطيور على التعرف على الجدار الوشيك. يمكنك أيضًا صنعها بنفسك باستخدام خيوط أو خيط.
هناك مشكلة أخرى شائعة تتعلق بمغذيات الطيور في فصل الصيف وهي طعام الطيور الفاسد. حتى أن بعض أصحاب المنازل يدعون إلى إزالة مغذيات الطيور في الصيف، لكن الخبراء يقولون إن هذا ليس ضروريًا طالما أنك تحافظ على نظافة المغذيات. تأكد من أن البذور الموجودة بالداخل جافة لتجنب العثور على العفن في وحدة التغذية. يمكنك أيضًا منع العفن عن طريق إعادة ملء الحاويات باستمرار وفركها جيدًا مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. يمكنك تنظيف مغذياتك باستخدام محلول بسيط من الصابون والماء الساخن.