يمكن للأيام الحارة والمشمسة أن تلحق الضرر بوحدة تغذية الطيور لديك — إليك ما يجب فعله

مع انتقال الفصول إلى الأيام الحارة والمشمسة، لا يمكننا أن ننسى المخلوقات التي تعيش خارج ممتلكاتنا. نحن لسنا الوحيدين الذين يتأثرون بالشمس والحرارة، ويمكننا المساعدة في الحفاظ على الحياة البرية في ساحاتنا الخلفية رطبة وصحية وآمنة من خلال بعض الأعمال البسيطة في الحديقة. إذا كان لديك وحدة تغذية للطيور في حديقتك، فقد حان الوقت لبدء فحص مستمر لمحتويات وحدة التغذية طوال الموسم المشمس. بالإضافة إلى ذلك، يعد المكان الذي تضع فيه وحدة تغذية الطيور أمرًا حيويًا لسلامة الطيور. إذا كانت وحدة التغذية مائلة بزاوية معينة بالقرب من منزلك، وتحديدًا في خط وهج الشمس من الشمس على نوافذك، فقد تصطدم الطيور بالزجاج عن طريق الخطأ. لتجنب ذلك، من الضروري وضع وحدة التغذية الخاصة بك على مسافة مناسبة من هذا الخطر.

قد يبدو من السهل إعداد جهاز تغذية الطيور وإلقاء بعض بذور الطيور ونسيان الأمر. ومع ذلك، في فصل الصيف، هذا ببساطة ليس خيارًا. من أجل الحفاظ على سلامة الطيور في الفناء الخلفي الخاص بك وصحتها، ضع وحدة التغذية الخاصة بك بشكل صحيح وتحقق منها بانتظام بحثًا عن المحتويات الفاسدة. في هذا الصدد، يمكن أن تتسبب الرطوبة الإضافية في فصل الصيف في نمو العفن، وهو سبب آخر لمراقبة البذور أو الشحم أو أي طعام آخر للطيور تضعه بالداخل. بالإضافة إلى وضعه في مكان آمن والتحقق من محتوياته الفاسدة، يوصى بتنظيف وحدة تغذية الطيور في الفناء الخلفي الخاص بك بانتظام، مع ترك بضعة أسابيع كحد أقصى بين عمليات التنظيف.