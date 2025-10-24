يمكن للاعب Blue Jays Bo Bichette أن يظهر لأول مرة بعد الموسم المنتظر في بطولة العالم

تورنتو – وصل فريق بلو جايز إلى بطولة العالم بعد أن نجا من الجولتين الأوليين بدون أحد أفضل مضاربه من الموسم العادي.

يمكن أن يتغير ذلك يوم الجمعة، على الرغم من أن المكان الذي يلعب فيه بو بيشيت فعليًا ومدى فعاليته بعد غياب طويل بسبب الإصابة لا يزال محل تساؤل كبير.

خاض بيشيت تمرينًا يوم الخميس في مركز روجرز والذي كان من المتوقع أن يكون العقبة الأخيرة في إمكانية السماح له بالوصول إلى قائمة بلو جايز قبل المباراة الأولى من بطولة العالم مساء الجمعة ضد دودجرز.

وقال بيشيت بعد ظهر يوم الخميس قبل التمرين: “أعتقد أنه بعد تمريننا اليوم، سيكون هناك فهم أكبر بكثير للمكان الذي أقف فيه”. “بالنسبة لي، أحاول فقط أن أفعل كل ما بوسعي لأكون جاهزًا لأي شيء أستطيع القيام به بدنيًا. أنا مستعد لمساعدة الفريق بأي صفة كانت.”

لم يلعب بيشيت منذ 6 سبتمبر عندما اصطدم بلاعب يانكيز أوستن ويلز أثناء اللعب على اللوحة وأصيب في ركبته اليسرى.

أشار مدير بلو جايز جون شنايدر إلى أن نقطة التوقف القصيرة (موقع Bichette الطبيعي)، والقاعدة الثانية (حيث أخذ Bichette الكرات الأرضية يوم الخميس ولكنه لم يلعب منذ 2019 في Triple-A) وDH يمكن أن يلعبوا جميعًا مع الضارب الأيمن الذي ضرب .311 بـ .840 OPS خلال الموسم العادي.

إضافته ستجبر شخصًا آخر على الخروج من التشكيلة – إلى جانب احتمالية انتقال جورج سبرينغر (الذي كان يعيق نفسه منذ تعرضه لضربة على الركبة أثناء ALCS) من DH إلى الحقل الأيمن.

لقد كان كل ذلك جزءًا من المعادلة التي كان يزنها بلو جايز يوم الخميس.

“أعتقد أنه حيث نحن الآن، ستكون هناك مشاعر وأفكار ومشاعر سيشعر بها هؤلاء الأشخاص الذين لم يشعروا بها بغض النظر عما إذا كانوا قد لعبوا للتو في اللعبة 7 أو إذا لم يلعبوا منذ فترة،” قال شنايدر. “فقط في المحادثات مع بو، كان واقعيًا جدًا بشأن ما يشعر به وكيف سيشعر إذا كان هناك. لذلك، هذا شيء يتعين علينا مواصلة العمل عليه، حقًا. أعتقد أنه إذا شعر بالراحة (اللعب في القاعدة الثانية)، فسأستمع إلى اللاعبين وأثق بهم”.

قد لا يكون لدى The Dodgers أحد أفضل مسكناتهم المتوفرة على الأقل لبدء السلسلة.

أعلن النادي في وقت مبكر من مساء الخميس أن اليساري أليكس فيسيا كان بعيدًا عن الفريق “لأنه وزوجته كايلا يتعاملان مع مسألة عائلية شخصية للغاية”.

قال المدير ديف روبرتس إن الفريق لا يزال يعمل من خلال خيارات قائمته، بما في ذلك ما إذا كانت Vesia قد تكون متاحة لهم في أي وقت.

وقال روبرتس: “أعتقد أننا الآن في وضع نحاول فيه فهم العملية والقواعد والطريقة التي يمكننا من خلالها محاولة التنقل في القائمة”. “نحن نمر بعملية محاولة ملء مكانه في القائمة.”

كان فريق بلو جايز أكثر عدوانية من أي فريق آخر هذا الموسم في إخراج المضرب من يدي آرون جادج.

لقد جعل شنايدر الأمر يبدو كما لو أنهم سيكونون أكثر حذرًا مع شوهي أوهتاني.

قال شنايدر: “أعتقد أننا نتحدث عن نوع مختلف تمامًا من الحيوانات هنا يمكنه القيام بأشياء في الملعب لا يستطيع الكثير من الناس القيام بها، مع كل الاحترام في العالم لآرون جادج وكال رالي”.