يمكن للبروتين النباتي الذي تم التقليل من شأنه أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفع (وهو ليس التوفو)

عندما يتعلق الأمر بخفض نسبة الكوليسترول، لا يمكنك عادةً أن تخطئ في اتباع نظام غذائي نباتي. عادة ما تكون الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والجبن غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، والكثير من هذه الأطعمة يمكن أن يرفع نسبة الكوليسترول الضار. من ناحية أخرى، تحتوي الأطعمة النباتية مثل الشوفان والمكسرات والفاصوليا والفواكه على الألياف والمواد المغذية الأخرى للمساعدة في إزالة الكوليسترول الضار LDL الذي يسبب انسداد الشرايين.

قد يتساءل محبو اللحوم من أين تحصل الأنظمة الغذائية النباتية على البروتين. تعد الفاصوليا والمكسرات والتوفو والكينوا من مصادر البروتين النباتي الرائعة، ولكن قد لا تكون على دراية بالبروتين النباتي المحكم (TVP). على الرغم من أن كلمة “الخضار” موجودة في الاسم، إلا أن معظم منتجات TVP، مثل Bob’s Red Mill، مصنوعة من فول الصويا.

يحتوي ربع كوب من TVP الجاف على نفس كمية السعرات الحرارية تقريبًا مثل ربع كوب من التوفو الصلب. يعد التوفو مصدرًا ممتازًا للكالسيوم مقارنةً بـ TVP، لكن TVP يحتوي على بوتاسيوم أكثر بأربع مرات من التوفو. لا يحتوي TVP على أي دهون مشبعة أو كوليسترول، ويمكن أن تساعد 4 جرامات من الألياف في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة. قد يؤدي أيضًا 12 جرامًا من بروتين الصويا الموجود في TVP إلى خفض نسبة الكوليسترول المرتفع.