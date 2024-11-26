يمكن للخضروات التي تحتوي على أكبر قدر من الكالسيوم أن تحميك من نوعين من السرطان

يحتاج جسمك إلى ما لا يقل عن 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا لبناء عظام قوية ومساعدة أعصابك على إرسال إشارات مهمة في جميع أنحاء الجسم. في حين أن الحليب واللبن والجبن هي مصادر معروفة للكالسيوم، فإن الأطعمة غير الألبان يمكن أن توفر أيضًا هذا المعدن الأساسي.

تعتبر الخضروات الورقية مثل الكرنب مصادر ممتازة للكالسيوم. يوفر كوب من الكرنب المطبوخ 268 ملليغرام من الكالسيوم، إلى جانب 38% من فيتامين C اليومي و 80% من فيتامين A اليومي. كما أن الكرنب غني بالكولين والفولات والريبوفلافين والحديد والمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على 7.6 جرام من الألياف، مما يساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

الكرنب الأخضر هو جزء من عائلة الخضروات الصليبية، والمعروفة أيضًا باسم “البراسيكا”. لا تشتهر هذه الخضروات فقط بفيتاميناتها ومعادنها وأليافها، بل أيضًا بمواد كيميائية نباتية تسمى “الجلوكوزينات”، والتي تساعد الجسم على مكافحة السرطان. تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الخضروات الصليبية مثل الكرنب بالحماية من سرطان البنكرياس وسرطانات الجهاز الهضمي.