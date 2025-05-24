يمكن للخضروات الخضراء التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أيضًا منع مرض السكري

أثناء التسوق هذا الأسبوع ، قد تتعثر في الخضار الغريبة مع خصائص كل من البروكلي واللفت. في الواقع ، قد تجعلك زهورها والأوراق الخضراء تقوم بعمل مزدوج وتتساءل عما إذا كان الأمر يستحق المحاولة. لكن لا تمرر الفرصة للعمل مع هذا الخضار غير المستخفة التي أصبحت مفضلة من عشاق الطعام ، خاصة إذا كنت تحب فكرة تناول المزيد من الأطعمة المضادة للسرطان وتنظيم السكر.
يُعرف باسم البروكلي Rabe (ولكن يسمى أيضًا Rapini أو Broccoli Raab) ، إنها عبارة عن خضروات صليبية ، على الرغم من مظهرها واسمها ، ترتبط ارتباطًا وثيقًا باللفت والقرنبيط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البروكلي راب لديه مرارة تذكرنا إلى حد ما بخرد الخردل. (حقيقة ممتعة: قد تحصل على دفعة مناعة من الأطعمة المريرة.)
القرنبيط يحتوي Rabe على مستويات عالية من بعض العناصر الغذائية الأساسية. يوفر كوب واحد من البروكلي Rabe 131 ميكروغرام من فيتامين أ ، مما قد يساعد في تخفيف المشكلات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي ، بما في ذلك بعض السرطان. للرجوع إليها ، يحتاج متوسط البالغين إلى حوالي 700 إلى 900 ميكروغرام من فيتامين (أ) يوميًا اعتمادًا على الجنس. لكن البروكلي رام ليس معروفًا فقط بإمكاناته لخفض السرطان ؛ قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
ما الذي يعطي بروكلي راب خصائصه المحتملة للسرطان؟
القرنبيط Rabe يحتوي أيضًا على الكثير من الجلوكوسينات. هذه المركبات هي التي تعطي الخضار الصليبية نكهاتهم القوية والرائحة. أظهر غلوكوسينات البروكلي راب ومضادات الأكسدة وعدًا لمحاربة السرطان. حددت مراجعة 2022 التي نشرت في الحدود في التغذية على وجه التحديد الجلوكوسينات على أنها مسؤولة عن إعطاء الخضروات الصليبية (بما في ذلك البروكلي راب) القدرة على خفض خطر بعض السرطان. على سبيل المثال ، يبدو أن الجلوكوزينات لها تأثير مفيد على تقليل تطور السرطانات داخل أجزاء من نظام الجهاز الهضمي والكبد والقولون.
وفي الوقت نفسه ، فحص مؤلفو التحليل التلوي 2022 المنشور في الطب المؤكسد وطول العمر الخلوي فيتامين أ كعلاج مضاد للسرطان. وجد الباحثون أن تشخيص سرطان الثدي (الذي يحدث أنه أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم) وتم تقليل سرطان المبيض بين مجموعات الأفراد الذين استهلكوا كميات كبيرة من فيتامين أ.
كيف يساعد هذا الخضروات المريرة في إدارة نسبة السكر في الدم
عندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب أن تتناولها لتقليل مستويات السكر السكر المرتفعة في الدم ، فقد يكون من الحكمة وضع البروكلي في قائمتك. أظهرت تجربة 2024 المنشورة في الرئة في القلب والدورة أنه عندما يتناول الأشخاص البشريون 300 جرام من الخضروات الصليبية يوميًا لمدة أسبوعين ، أظهروا قدرات معالجة الجلوكوز المحسنة. على الرغم من إجراء تجارب هذه التجربة على الأفراد غير المصابين بالسكري ، إلا أن النتائج تشير إلى أن تناول الخضار الصليبي قد يكون علاجًا طبيعيًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
ومن المثير للاهتمام ، قد يكون الجلوكوزينات أيضًا العامل المحوري عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي تؤثر بها الخضار الصليبية على مستويات السكر في الدم. وفقًا لمراجعة 2021 في الحدود في علم الصيدلة ، بدا أن الخضار التي تميل نحو أن تكون الأكثر مرارة (التي تصف البروكلي Rabe) تعمل على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.
إذا لم تكن من محبي الخضروات المريرة ولكنك تريد إحضار بروكلي راب إلى مطبخك ، فابحث عن وصفات مصممة لتذوق أكثر اعتدالًا. بدلاً من ذلك ، يمكنك تفكيك Rabe البروكلي قبل إضافته إلى وصفتك ؛ هذا يمكن أن يقلل من مرارة.