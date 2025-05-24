يمكن للخضروات الخضراء التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أيضًا منع مرض السكري

أثناء التسوق هذا الأسبوع ، قد تتعثر في الخضار الغريبة مع خصائص كل من البروكلي واللفت. في الواقع ، قد تجعلك زهورها والأوراق الخضراء تقوم بعمل مزدوج وتتساءل عما إذا كان الأمر يستحق المحاولة. لكن لا تمرر الفرصة للعمل مع هذا الخضار غير المستخفة التي أصبحت مفضلة من عشاق الطعام ، خاصة إذا كنت تحب فكرة تناول المزيد من الأطعمة المضادة للسرطان وتنظيم السكر.

يُعرف باسم البروكلي Rabe (ولكن يسمى أيضًا Rapini أو Broccoli Raab) ، إنها عبارة عن خضروات صليبية ، على الرغم من مظهرها واسمها ، ترتبط ارتباطًا وثيقًا باللفت والقرنبيط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البروكلي راب لديه مرارة تذكرنا إلى حد ما بخرد الخردل. (حقيقة ممتعة: قد تحصل على دفعة مناعة من الأطعمة المريرة.)

القرنبيط يحتوي Rabe على مستويات عالية من بعض العناصر الغذائية الأساسية. يوفر كوب واحد من البروكلي Rabe 131 ميكروغرام من فيتامين أ ، مما قد يساعد في تخفيف المشكلات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي ، بما في ذلك بعض السرطان. للرجوع إليها ، يحتاج متوسط ​​البالغين إلى حوالي 700 إلى 900 ميكروغرام من فيتامين (أ) يوميًا اعتمادًا على الجنس. لكن البروكلي رام ليس معروفًا فقط بإمكاناته لخفض السرطان ؛ قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.