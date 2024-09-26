يمكن للعمالقة عكس معاناة فريقهم الكاوبويز في اختبار حاسم سنوي

لقد مررنا بهذا من قبل وكان الأمر دائمًا سيئًا للغاية بالنسبة للعمالقة.

يمكنك أن تسميها ما شئت ــ اختبار حاسم، أو مقياس، أو أرض اختبار ــ ولكن عندما يشعر العمالقة بالرضا عن أنفسهم ويريدون أن يروا مكانهم مع الكاوبويز، فإن الإجابة غالبا ــ كما هو الحال دائما تقريبا ــ تكون مقلقة.

ها نحن هنا مرة أخرى.

كان فريق العمالقة متقدما 0-2 قبل أن يهدأ، مؤقتا على الأقل، صرخة السماء تتساقط من خلال تحقيق فوزه الأول في الموسم الأسبوع الماضي في كليفلاند.

هكذا، ظهر فريق الكاوبويز على جدول المباريات، وهو يبدو ضعيفاً للغاية، بعد أن خسر مباراتين متتاليتين على أرضه، مع كل أنواع التحليلات الساخنة الصادرة من أرلينجتون بولاية تكساس.

وهذا يجعل لقاء ليلة الخميس في ملعب ميتلايف أحدث اختبار في وقت الذروة للعمالقة، والذي يديره الفريق المتخصص في تقديم دروس قاسية لهم.

ويواصل فريق العمالقة سلسلة هزائمه التي استمرت ست مباريات أمام فريق الكاوبويز وخسر 13 من آخر 14 مباراة خاضها في هذه المنافسة التي كانت من جانب واحد في منطقة NFC East.

في المرة الأخيرة التي غادر فيها العمالقة ملعبهم تعرضوا لاستهجان الجماهير وخرجوا من المبنى بعد خسارة 28-6 في افتتاح الموسم أمام الفايكنج.

“في الحقيقة، يتعلق الأمر أكثر بإظهار أنفسنا”، هكذا قال جيسون بينوك، أحد أفراد فريق السلامة. “قد تكون هذه إجابة مبتذلة، لكنها مجرد مشاعرنا في هذا المبنى. لا نحاول حقًا إثبات خطأ الناس، مثل غير المؤمنين. نحن نحاول فقط إثبات أننا على حق لأنفسنا في هذا المبنى ولأحبائنا الذين يؤمنون بنا”.

لا تسير الأمور بشكل صحيح بالنسبة للعمالقة في مثل هذه المواقف.

لقد خسروا خمس مباريات متتالية وتسع من آخر عشر مباريات أمام فريق الكاوبويز في وقت الذروة. ولم تكن أغلب المباريات متقاربة.

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لقد كان الأمر سيئًا للغاية لدرجة أن دانييل جونز خلال الأسبوع سُئل عما إذا كان قد تغلب على فريق الكاوبويز من قبل.

“نعم، أعتقد أننا تغلبنا عليهم قبل بضع سنوات”، قال بشكل صحيح.

كان كل من العمالقة والكاوبويز قد فازا بمباراة فاصلة واحدة بعد الموسم العادي لعام 2022 عندما التقيا في مباراة الافتتاح لعام 2023 والتي كان من المفترض أن تُظهر أن الفريق المضيف كان في صعود.

ولكن الأمر كان مخيبا للآمال، حيث هُزم فريق نيويورك جاينتس 40-0. ثم ساءت الأمور عندما فاز فريق كاوبويز في مباراة العودة 49-17، بفارق 72 نقطة في المباراتين اللتين وصفهما جيري جونز، مالك فريق كاوبويز، بأنهما “لا يمكن تصورهما”.

هل نجح العمالقة في تقليص الفجوة بطريقة ملموسة؟

إنهم يمتلكون نجمًا في طور التكوين في صورة لاعب الاستقبال الواسع المبتدئ مالك نابرز ومقومات الهجوم القوي.

لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان العمالقة قادرين على الاستفادة من ما أظهره فريق الكاوبويز من ضعف صارخ في المباريات الثلاث.

إن الدفاع ضد الركض حتى الآن كان سيئًا – تاريخيًا، وهذا ليس مبالغة.

يأتي فريق الكاوبويز بعد مباراة سمح فيها بمسافة 274 ياردة وثلاث هبوطات على الأرض، مع قيام ديريك هنري (151 ياردة) ولامار جاكسون بتمزيق دفاع دالاس.

في الأسبوع السابق، كان عدد الياردات التي سُمح بها لفريق القديسين 190 ياردة. ويُعد عدد الياردات التي سُمح بها لفريق دالاس في أول ثلاث مباريات من الموسم 557 ياردة، وهو أكبر عدد يحرزه فريق دالاس في أول ثلاث مباريات من الموسم منذ عام 1963.

إن متوسط ​​5.4 ياردة لكل محاولة هو الأسوأ على مدار ثلاث مباريات منذ عام 1974، كما أن الثمانية أهداف التي سجلوها في المباريات الثلاث الأولى هي الأكثر استقبالاً من قبل فريق الكاوبويز على الإطلاق.

لقد كان تحريك الكرة على الأرض لدى فريق الكاوبويز سهلاً للغاية لدرجة أن ديريك كار لاعب فريق القديسين لم يرمي الكرة سوى 16 مرة خلال الأسبوعين الماضيين، بينما رأى جاكسون ضرورة رفعها في الهواء 15 مرة فقط.

كان الأمر سيئًا للغاية حتى أن لاعب خط الدفاع في فريق كاوبويز لينفال جوزيف، وهو لاعب سابق في فريق جاينتس، أطلق عليه اسم “كرة القدم الأمريكية الصغيرة”.

يحقق ديفين سينجليتاري، الذي تم التعاقد معه كبديل لساكون باركلي، متوسط ​​4.7 ياردة قوية لكل محاولة اندفاع، وهو يركض خلف خط هجوم مطور – ولكن بالكاد مهيمن -.

لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان العمالقة قادرين على تمزيق فريق الكاوبويز على الأرض أو ما إذا كان جونز سيضطر إلى إلقاء فريقه إلى النصر ضد خصم سيطر عليهم.

وقال جونز “من الواضح أن الأمور لم تكن جيدة في المرة الأخيرة، لكننا واثقون من قدرتنا على المنافسة، فهذا فريق جديد. نحن فريق جديد، وهم فريق جديد، ونحن متحمسون لهذه الفرصة”.