يموت دوايت محمد قوي ، الملاكم الذي انتقل من السجن إلى بطل ، في 72

توفي دوايت محمد قوي ، مقاتل قاعة المشاهير الذي تولى الملاكمة في السجن وأصبح بطل العالم ذو الوزنين.

كان 72.

وقالت شقيقة قوي ، واندا كينج ، إنه توفي يوم الجمعة بعد معركة مدتها خمس سنوات مع الخرف.

من مواليد دوايت براكستون في بالتيمور ، نشأ قوي في كامدن. تنافس في برنامج الملاكمة في سجن ولاية راهواي أثناء قضاء عقوبة بالسجن بتهمة السطو المسلح ، وتحول إلى محترف في سن 25 بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في عام 1978.

في ديسمبر 1981 ، أوقف Qawi – الذي غير اسمه قانونيًا في عام 1982 بعد تحويله إلى الإسلام – ماثيو سعد محمد في الجولة العاشرة ليفوز بحزام WBC الخفيف للوزن الثقيل. توقف قوي سعد مرة أخرى بعد ثمانية أشهر ، وأخذ ست جولات.

بعد خسارة مايكل سبينكز ، تحركت القوي البالغة 5 أقدام و 7 أقدام-التي تسمى “The Camden Buzzsaw”-في وزنها وأخذ لقب WBA Cruiserweight من Piet Crous في يوليو 1985.

خسر قاوي لقب بطل الوزن الثقيل في المستقبل إيفاندر هوليفيلد في 15 مستشارًا في يوليو 1986.

قاتل قافي في وقت لاحق كوزن ثقيل ، مع توقفه جورج فورمان في سبع جولات.

تقاعد قوي في عام 1998 عن عمر يناهز 46 عامًا برصيد 41-11-1 و 25 ضربة قاضية.

تم تجنيده في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية في عام 2004.

بعد تقاعده من الحلبة ، عمل كمدرب للملاكمة ومحامي الشباب ومستشار المخدرات والكحول.