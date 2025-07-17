يموت محقق خوارق في جولة مع أنابيل دمية ، لكنه لم يكن أول وفاة حدثت

يعد “The Conjuring” أحد أكثر امتيازات الرعب المرعبة والأكثر رعبًا في كل العصور ، على الأرجح لأن الكثير مما هو موضح على الشاشة متجذر على الأقل إلى حد ما في الواقع. تم بناء الأفلام حول محققي خوارق ، وأصحاب المتاحف ، وأرواح الشريرة الشيطانية إد ولورين وارن. عبر الأفلام ، أدرجت المسلسل مواجهات حقيقية المزعومة مع ظواهر غاضبة وغير مستقرة وربما شريرة غير مفسرة ، وربما من أصل خارق للطبيعة. على الرغم من أن هناك الكثير من أن “The Conjuring” لم يخبر المشاهدين عن القصص الحقيقية ، إلا أن القصة المتميزة من الملحمة هي بالتأكيد قصة Annabelle المستمرة.

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القصة الحقيقية للدمية التي ألهمت أنابيل ، محور فيلم “Annabelle” لعام 2014 ، هي دمية Raggedy Ann الموهوبة لممرضة من قبل والدتها في السبعينيات. لقد تخلصت منه ، بعد أن شاهدت الدمية تتحرك من تلقاء نفسها ، وأخبرها صديقتها أنها خفضت له عبر صدره دون لمسه. بالعودة إلى الحياة الحقيقية ، تعد Annabelle قطعة متحف يمكن أن يحدق بها الفضول ، على الرغم من أنها تم إطلاقها أحيانًا من الأسر. ويبدو أن هذا يبدو عندما تبدأ المشاكل. في الواقع ، توفي محقق خوارق في جولة مع دمية أنابيل ، وذكر أنه ليس أول وفاة حدثت.