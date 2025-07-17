يموت محقق خوارق في جولة مع أنابيل دمية ، لكنه لم يكن أول وفاة حدثت

يعد “The Conjuring” أحد أكثر امتيازات الرعب المرعبة والأكثر رعبًا في كل العصور ، على الأرجح لأن الكثير مما هو موضح على الشاشة متجذر على الأقل إلى حد ما في الواقع. تم بناء الأفلام حول محققي خوارق ، وأصحاب المتاحف ، وأرواح الشريرة الشيطانية إد ولورين وارن. عبر الأفلام ، أدرجت المسلسل مواجهات حقيقية المزعومة مع ظواهر غاضبة وغير مستقرة وربما شريرة غير مفسرة ، وربما من أصل خارق للطبيعة. على الرغم من أن هناك الكثير من أن “The Conjuring” لم يخبر المشاهدين عن القصص الحقيقية ، إلا أن القصة المتميزة من الملحمة هي بالتأكيد قصة Annabelle المستمرة.
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القصة الحقيقية للدمية التي ألهمت أنابيل ، محور فيلم “Annabelle” لعام 2014 ، هي دمية Raggedy Ann الموهوبة لممرضة من قبل والدتها في السبعينيات. لقد تخلصت منه ، بعد أن شاهدت الدمية تتحرك من تلقاء نفسها ، وأخبرها صديقتها أنها خفضت له عبر صدره دون لمسه. بالعودة إلى الحياة الحقيقية ، تعد Annabelle قطعة متحف يمكن أن يحدق بها الفضول ، على الرغم من أنها تم إطلاقها أحيانًا من الأسر. ويبدو أن هذا يبدو عندما تبدأ المشاكل. في الواقع ، توفي محقق خوارق في جولة مع دمية أنابيل ، وذكر أنه ليس أول وفاة حدثت.
توفي أحدث معالج أنابيل في ظل ظروف غامضة
أولئك الذين يعتقدون أن دمية أنابيل هي لعن أو قادرة على التأثير على الأحداث في العالم الحقيقي لديهم بعض الأدلة في العالم الحقيقي ولكن الظرفي للذكر. عمل دان ريفيرا كمحقق رئيسي كبير لجمعية نيو إنجلاند الغريبة الخارقة للبحوث النفسية. مع أكثر من عقد من الخبرة في النظر في أماكن وأشياء مسكونة المفترض ، سافر في جميع أنحاء الولايات المتحدة في صيف عام 2025 مع “Devils on the Run Tour” ، وهو يزعم أنه ملعون الأشياء في جميع أنحاء البلاد. من بين مسافاته: دمية Raggedy Ann الحقيقية والمفترض أنها مسكونة ، المعروفة أيضًا باسم Annabelle. أخذت الجولة المباعة ريفيرا إلى جيتيسبيرغ ، بنسلفانيا. بعد ساعات فقط من الانتهاء من أحد عروضه ، مات.
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وفقًا للسجلات العامة ، قدم طاقم الطوارئ الطبيين مكالمة في فندق في 13 يوليو 2025. بعد وصولهم ، قاموا بتسليم CPR إلى Rivera لكنهم لم يتمكنوا من إحياء المحقق ، الذي أعلن وفاته في سن 54 عامًا. لم يكن سبب الوفاة مميزًا على الفور ، وقد يستغرق تشريح الجثة عدة أشهر.
يُزعم أن أنابيل قتل سائق دراجة نارية
ربما لا يمكن ربط الوفاة المأساوية لدان ريفيرا بدمية أنابيل التي يفترض أنها تملكها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وفاة شخص ما مفاجئ وغير متوقع ، أو بالقرب من الزوال ، على اتصال وثيق مع اللعبة – يزعم. وفقًا لإد ولورين وارن ، الصيادين الأشباح وعلم الشياطين الذين أعلنوا عن أنابيل في متحف محاربيهم الخفي ، كانت الدمية مسؤولة عن قصصية واحدة على الأقل.
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في القصة ، تسببت Annabelle في حادث دراجة نارية قاتلة. ذكرت The Warrens أن زوجين شابين قاما بزيارة متحفهما ذات مرة ، وأن الرجل الذي استغل كأس حاوية أنابيل وضحكوا ، معلنين أنه من السخف أن يؤمن بدمية مسكونة. بعد مغادرته ، تحطمت دراجته النارية في شجرة ، وقتل نفسه وقتل شريكه تقريبًا. من المفترض أن الناجي قال إنه قبل أن يفقد صديقها السيطرة على دراجته ، كان الزوج يضحك على أنابيل.
تم ربط الدمية بالحوادث القريبة من المميتة
كان التسبب في أذى المركبات هو الطريقة التي تصرف بها أنابيل. بعد أن اقترح Seance أن اللعبة كانت تسكنها روح شريرة تبحث عن منزل ، فحص كاهن قطعة أثرية. أعلن أنه لا يتطابق مع قوى الخير ، فهو يرميها بشكل رافض وعدم الاحترام عبر الغرفة. بعد مغادرته ، تومض صورة أنابيل أمام عينيه ، ثم تحطمت سيارته في شجرة. هذا كل شيء حسب المحاربين ، بالطبع.
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وادعى The Warrens أيضًا أنه في اليوم الذي قاموا فيه بملكية الدمية في أوائل سبعينيات القرن الماضي ، فشلت المكابح على سيارتهم عدة مرات في الرحلة إلى المنزل ، مما تسبب تقريبًا في العديد من الحوادث الخطيرة. على ما يبدو ، بدأت الفرامل العمل بشكل صحيح بعد أن انسحب إد وارن ونقع أنابيل في الماء المقدس. أشياء زاحفة!