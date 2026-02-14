ينادي كيفن ديورانت شمس شارانيا من ESPN لوجوده على الهاتف

الحياة الداخلية هي 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يومًا.

لكن كيفن ديورانت لم يكن ليدع الأمر يفلت من أيدينا.

شارك شمس شارانيا، أحد المطلعين على ESPN NBA، في لعبة NBA All-Star Celebrity ليلة الجمعة، وخلال منتصف الحدث، شوهد وهو يكتب على هاتفه.

انتقل ديورانت، نجم كل النجوم 15 مرة، إلى X، حيث نشر صورة للأخبار مع مشاركة أفكاره.

“يا إلهي، بعض الاحترام @ShamsCharania … أثناء المباراة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كتب ديورانت على حسابه.

لكن مراسل الدوري الاميركي للمحترفين لم يحصل على الظل من ديورانت فقط.

قام نجم باكس، جيانيس أنتيتوكونمبو، الذي كان يدرب أحد الفرق مع شقيقيه ثاناسيس وأليكس، بإلقاء نظرة على قدرات شارانيا في اللعب عند مناقشة المسابقة مع ESPN قبل المباراة.

وقال أنتيتوكومبو: “هل تعرف لماذا هذا غير عادل؟ لأن شمس موجود في فريقي”. “لا يستطيع اللعب بالطوق. ولكن يمكن لأي شخص آخر اللعب بالطوق. لذا، في فترة الإجازة، نستحوذ عليهم كعملاء أحرار”.

سواء كان شارانيا عاملاً أم لا، فقد أطاح فريق أنتيتوكونمبو بالفريق الذي يقوده الممثل أنتوني أندرسون، بنتيجة 65-58.

سجل الممثل روما فلين، المعروف بدوره في المسلسل التلفزيوني “How to Get Away with Murder”، 17 نقطة ليحصل على جائزة أفضل لاعب في فئة كل النجوم للمرة الثانية على التوالي.

وعلى الرغم من ذلك، لم تقم Charania بالنشر على X أثناء المسابقة. أما ما إذا كان أنتيتوكونمبو قد أعاده إلى فريقه مرة أخرى فهذه قصة أخرى.