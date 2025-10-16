ينبغي لولاية بنسلفانيا أن تأخذ “التأرجح الأكبر” على نيك سابان: جويل كلات

لا تتوقع أن يعود نيك سابان إلى تدريب كرة القدم الجامعية في أي وقت قريب، لكن هذا لا ينبغي أن يمنع المدير الرياضي لولاية بنسلفانيا بات كرافت من التواصل مع مدرب ألاباما الأسطوري السابق بشأن الوظيفة الشاغرة مع فريق نيتاني ليونز، كما يعتقد محلل كرة القدم جويل كلات.

تحتاج ولاية بنسلفانيا إلى مدرب جديد لكرة القدم بعد أن طردت جيمس فرانكلين بعد الخسارة الثالثة على التوالي في نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ الموسم منعطفًا هبوطيًا كبيرًا.

واعترف كلات، الذي ظهر في برنامج “The Heard with Colin Cowherd” يوم الأربعاء، بأن الأمر كان بعيد المنال، لكنه قال إن كرافت يجب أن تبدأ “بأكبر قدر ممكن من التأرجح” في البحث عن التدريب.

قال كلات: “حسنًا، أعتقد أن بات كرافت، المدير الرياضي في ولاية بنسلفانيا، سيحقق تغييرًا كبيرًا”. “لا أعتقد أن أي شخص خارج قائمته، لأكون صادقًا تمامًا معك. ولو كنت بات كرافت، كنت سأبدأ بأكبر تأرجح ممكن. أعلم أن هذا يبدو جنونًا، لكنني أعتقد أن أول اتصال سأقوم به هو نيك سابان. فقط تأكد من أن هذا لن يحدث.”

دحض سابان باستمرار الشائعات حول عودة محتملة، وخلال مقابلة مع برنامج “فوكس آند فريندز” في يوليو/تموز، قال مدرب كريمسون تايد السابق إنه “لا توجد فرصة” من شأنها أن “تغريني” للعودة إلى التدريب.

في مسيرته المهنية بعد التدريب، وجد سابان موطنًا له على ESPN كمحلل كرة قدم جامعي ومستشار في ألاباما.

في الوقت الحالي، يعمل تيري سميث كمدرب رئيسي مؤقت لفريق Nittany Lions، وأي شخص يتم تعيينه ليكون البديل الدائم لفرانكلين سيكون لديه بعض الأهداف النبيلة لتحقيقها.

وقالت كرافت للصحفيين بعد الفصل إن المدرسة تتطلع إلى شخص يمكنه “تعظيم الموارد على مستوى النخبة، ومهاجمة بوابة النقل والتطور على أعلى مستوى”.