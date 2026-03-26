ينتزع المحاربون مكانهم في اللعب حيث لا تزال عودة كاري غير مؤكدة

سان فرانسيسكو – بدون موسى مودي، الذي سقط بسبب إصابة مروعة في الركبة في المرة الأخيرة التي صعدوا فيها إلى الملعب، كان ووريورز يفتقرون إلى الزعيم الروحي الذي يتجاوز سنواته والذي تولى طقوس غرفة خلع الملابس قبل المباراة من كيفون لوني.

وقال درايموند جرين بعد فوز جولدن ستيت على أسوأ فريق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بنتيجة 109-106 يوم الأربعاء: “فجأة لم تسمع ذلك اليوم”.

من الواضح أن غياب مودي، والأثر العاطفي لفقدان زميله المحبوب بهذه الطريقة المدمرة، كان لا يزال يؤثر على فريق Warriors في مباراتهم الأولى منذ تمزق الوتر الرضفي لجناح العام الخامس، مما أدى إلى إقصائه لمدة 9-12 شهرًا التالية على الأقل.

وقال جوي سانتوس، الذي سجل 31 نقطة في الفوز، وهو أعلى مستوى له في مسيرته: “ما حدث في المباراة الأخيرة مع مو كان لحظة حساسة للغاية بالنسبة لنا”. “رجل مميز مثل هذا، ونحن نرى بالضبط ما حدث له كان سيئًا حقًا. لم يكن شعورًا جيدًا بالنسبة لنا”.

كان فريق ووريورز يلعب مباراته السابعة في أكبر عدد من المدن في 11 يومًا، وقد سجل المدرب ستيف كير مباراته الرابعة على التوالي مع 21 دورانًا أو أكثر للفريق “الذي يركض في الوحل”، بينما وصفها غاري بايتون الثاني بأنها “رمال متحركة”.

سيكون من الصعب إلقاء اللوم عليهم لأنهم يشعرون بنفس الطريقة تجاه الموسم ككل.

كانت خسارة مودي، التي جاءت في نفس المباراة التي عاد فيها بعد غيابه عن المباريات التسعة الماضية، مجرد الأحدث في قائمة طويلة من الإصابات التي أخرجت ما بدا ذات يوم على أنه إحدى فرصهم الأخيرة لإضافة بطولة خامسة إلى السلالة المبنية حول ستيف كاري.

كان توفر الكاري، أو عدمه، هو الأمر الأكثر إحباطًا على الإطلاق.

وأكد كير بعد المباراة أن “ستيف سيلعب عندما يكون بصحة جيدة”. “الأمر بهذه البساطة.”

بدا أن كاري يسير في الاتجاه الصحيح مع انتهاء الرحلة البرية الأخيرة لفريق ووريورز. لقد أبقته ركبة العداء خارجًا منذ 30 يناير، لكنه كان من المقرر أن يشارك في أول مشاجرة كاملة له يوم الأحد الماضي. وهذا لم يحدث بعد.

لا تزال أمام فريق Warriors تسع مباريات، ولا يوجد حتى الآن جدول زمني لعودة نجمهم.

قال جرين: “أعتقد أن الأمر الذي يجعلك قلقًا بعض الشيء هو أنك تعلم أنه يريد العودة ولم يفعل ذلك”. “عندها تبدأ في النظر إلى الساعة تدق. ليس من وجهة نظر متى سيعود، لكنني أعلم أنه يعمل على العودة، وإذا لم يكن الآن، فماذا يحدث؟”

أدى الفوز على Nets إلى تأمين مكان Golden State في بطولة اللعب. لا يزال لدى فريق Warriors، الذي يحتل المركز العاشر حاليًا، فرصة للارتقاء إلى المصنف رقم 8 أو رقم 9.

ونظرًا للظروف، سُئل جرين عما إذا كان يعتقد أن كاري يجب أن يعود هذا الموسم.

وقال: “أعتقد أنه إذا كان هناك شك في ركبته، فلا أعتقد ذلك”. “ولكن إذا كان يتمتع بصحة جيدة ويمكنه اللعب، فمن المؤكد. هذا هو ما تبذله من جهد. أنت تبذل العمل لمنح نفسك فرصة للحصول على موسم رائع، والدخول في مرحلة ما بعد الموسم والازدهار في تلك المرحلة.

“أنت لا تعرف عدد الفرص التي تحصل عليها. يمكنك دائمًا تأجيل الأمور والقول إننا سنعود إليها. لكن هذا لا يسير دائمًا بهذه الطريقة.”

لقد تعلم المحاربون هذا الدرس بالطريقة الصعبة مؤخرًا. لقد كانوا مستعدين للقيام بجولة عميقة في الموسم الماضي بعد الاستحواذ على جيمي بتلر، ثم سقط كاري في التصفيات. أدى ذلك إلى دفع النافذة إلى هذا العام، ثم مزق بتلر الرباط الصليبي الأمامي في يناير وتبع ذلك غياب كاري.

قال جرين: “لا يمكنك أن تكون الشخص الذي يستقيل عندما تصبح الأمور صعبة”. “… أن أكون جزءًا من هذه المنظمة في الطريق إلى الأعلى كان أمرًا رائعًا. عندما تنزل الدبابة، لا أقفز من القطار. لا أستطيع أن ألقي المنشفة على هؤلاء الرجال. إلى من يلجأون؟ لذلك أحاول تقديم ذلك عندما يخرج ستيف، يخرج آل (هورفورد)، يخرج جيمي. أحاول أن أكون مجرد قوة ثابتة حتى يتمكنوا من الدوران ومعرفة شخص ما في الخندق معهم الذي كان هناك.”

